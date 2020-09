"Vid konserten framförs radiolyssnarnas och kyrkobesökarnas önskemål Strangers in the night, Allegro ur Drottningholmsmusiken av Roman, Another day in paradise av Phil Collins, Fly me to the moon, Petite Fleur, Birkalåten av Idenstam, Stad i ljus av Py Bäckman, Time to say goodbye, Höstvisa, Septembersol, Längtan och Innan gryningen av Leif Lundberg" berättar Marie.

Ett begränsat antal fribiljetter finns att boka och hämta hos Sandbergs i Nora.