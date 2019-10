– Det är fri entré och kollekt till konsertverksamheten i Nora kyrka, hälsar Marie J:son Lindh Nordenmalm.

Marie J:son Lindh Nordenmalm ska framföra Spanish eyes, Jag ger dig min morgon av Fred Åkerström, musik av Wagner ur Tannhäuser och Lohengrin, Triumfmarsch ur Aida av Verdi, Londonderry Air, Think of me ur The Phantom of the Opera, Star Wars, Birkalåten av Idenstam, Trumpet Voluntary av Stanley, What a wonderful world, Brusa högre lilla å och Air.