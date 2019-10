Lunchtrav i Örebro på torsdag – här är expertens tips: ”Rolig rysare”

V4-förslaget

V4-1: 1 Julian Sand, 3 Rob Dyrdek, 4 Claude Debussy, 5 Dontstopbelievin, 9 Scotch Brodde, 10 Global Viscount. (Res: 6,2)

V4-2: 3 Juvel Ribb, 6 Mama America, 10 Vikens Fingerprint, 11 Gun Palema, 13 I´m A Believer. (Res: 4,2)

V4-3: 1 Hope Of Joy, 2 Vikens High Yield, 4 Give Me Ten, 11 Order To Fly. (Res: 7,8)

V4-4: 10 Eagle Hall. (Res: 1,6)

Kostnad: 240 kronor.

V5-förslaget

V5-1: 5 Vista Do Mar, 9 Västerbo Imtheman. (Res: 2,8)

V5-2: 2 Gaylord Am, 3 Prince Palema, 4 Zoreen, 7 Son Of Quarcio, 9 Lover Bac, Jolie Deo. (Res: 1,8)

V5-3: 6 Alonza, 7 Stepping Moneyboy, 11 Simple Minds. (Res: 10,12)

V5-4: 2 Hug Me Boko, 3 Vici Supreme, 4 Cheva Gertorp, 7 Daisy Westwood, 8 Ten C.C.Face. (Res: 10,6)

V5-5: 8 Imilie Boko, 11 Listas Tinge Ling. (Res: 7,4)

Kostnad: 360 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 5: 1 Born Winner (Mattias Djuse) – 3 Global Bootleg. Outs: 2 Baby Queen Glory.

Lopp 6: 5 Vista Do Mar (Ulf Ohlsson) – 9 Västerbo Imtheman – 2 Down Payment Blues. Outs: 8 Bull Lock.

Lopp 7: 2 Gaylord Am (Kristian Lindberg) – 9 Lover Bac – 4 Zoreen. Outs: 3 Prince Palema.

Lopp 8: 7 Stepping Moneyboy (Carl Johan Jepson) – 11 Simple Minds – 6 Alonza. Outs: 10 Orlanda G.M.

Lopp 9: 4 Cheva Gertorp (Mikael J Andersson) – 8 Ten C.C.Face – 3 Vici Supreme. Outs: 2 Hug Me Boko.

Lopp 10: 8 Imilie Boko (Mattias Djuse) – 11 Listas Tinge Ling – 7 Fury Scoop. Outs: 4 Oskarina Storm.

Spiken

Eagle Hall (V4-4) är en högkapabel treåring som senast försökte kvala in till Kriteriet, men det blev galopp. Var säkert ställd för det loppet och kan få betalt för det i detta lunchlopp istället. Första Jorma Kontio är ett stort kuskplus, bra startryggar så vi tror treåringen vinner trots att han möter äldre hästar och har bakspår.

Rysaren

Scotch Brodde (V4-1) kördes lite på chans senast i ett V86-lopp på Jägersro. Hästen gick bra trots att han slutade oplacerad och har haft fin form en längre tid. Trivs ypperligt med Magnus Jakobsson, tre segrar de fem gånger värmlänningen kört honom, totalt sex segrar på 33 starter. Kan tidigt sitta bra på det trots bakspår, rolig rysare!

Liret

Imilie Boko (lopp 10) har gjort bort sig med galopp i sina två senaste starter. Hästen har tre segrar i karriären och felfri måste hon ha toppchans i denna konkurrens, då hon är van helt annan omgivning än hon möter denna gång. Bra med spår längst ut bakom vingen därifrån kan Mattias Djuse enbart inrikta sig på att köra felfritt och sedan ladda framåt. Vi lirar 200 kronor vinnare på Yankee Glide-avkomman.

Lopp 1. V4-1. Auto.

2100: 1 Julian Sand - Svedlund K 7d332 13,7a. 2 Pecorino - Larsson H 61460 13,1a. 3 Rob Dyrdek - Svanstedt R 64412 13,3a. 4 Claude Debussy - Ohlsson U 40d71 13,6a. 5 Dontstopbelievin - Kontio J 5030 14,5a. 6 Hotter than Hell - Gustavsson K P 31000 13,9a. 7 Leonas Sami - Eriksson K 660k5 13,8a. 8 Goliath Boko - Lindberg I 00445 12,7a. 9 Scotch Brodde - Jakobsson M 32320 11,5a. 10 Global Viscount - Jepson C J 1d32d 14,2a.

RANKING: 4 Claude Debussy (Ulf Ohlsson) – 3 Rob Dyrdek – 10 Global Viscount. Outs: 9 Scotch Brodde.

Claude Debussy besegrade Lady Palema säkert på Mantorp, hästen har två lopp i kroppen och vi är inne på att offensive Ulf Ohlsson som kör den här gången tidigt kan nå spets med sexåringen från perfekt spår mitt bakom bilen. Rob Dyrdek fick ett tufft lopp senast men höll tappert som tvåa bakom formtoppade Bossy Alley. Är långsam från start och riskerar en tung resa igen. Global Viscount gick över i passgång mitt på upploppet på Färjestad och blev diskad. Trivs bra med Jepson (4 av 11), fyraåringen har visat fin form en längre tid. Scotch Brodde är van tuffa sällskap och har ett intressant smygläge den här gången. Trivs ypperligt med Magnus Jakobsson (3 av 5), sex segrar på 33 starter på hela karriären.

Lopp 2. V4-2. Volt.

2140: 1 La Mauresque - Lindberg K d200d 15,0. 2 Bicc's Lexie - Sundgren J L 08073 14,5. 3 Juvel Ribb - Jepson C J 446d5 14,7. 4 Ashram - Aarum D 62050 15,6. 5 Canary - Partanen J 06600 15,2. 6 Mama America - Lennartsson P 4604 16,1. 7 Mightiness - Modig T 60704 15,8. 8 Nora Marke - Pettersson R 06065 15,3

2160: 9 Stepping for Money - Brekke A K 0d045 14,7. 10 Vikens Fingerprint - Eriksson K 21d05 14,8. 11 Gun Palema - Andersson M J 00405 14,0. 12 Kiss Me Kate T.J. - Ohlsson U 50dd8 14,9. 13 I'm a Believer - Jakobsson M 25210 13,9. 14 Marjons Ivory - Lindberg I 00650 13,8.

RANKING: 10 Vikens Fingerprint (Kim Eriksson) – 3 Juvel Ribb – 11 Gun Palema. Outs: 13 I´m A Believer.

Vikens Fingerprint kördes fram i dödens senast och det blev för tufft, men stoet höll klart godkänt som femma. Detta är en riktig vinnarhäst, som vi gillar inställningen hos. Hon trivs i Örebro och intressant med ny kusk (Kim Eriksson) bakom fyraåringen. Juvel Ribb är vårt spetsbud i loppet, har en av tre från ledningen (bara två segrar i karriären). Tränaren håller henne högt och vi rankar upp och tror inte hästen kommer bli speciellt påpassad av lirarna. Gun Palema jagar årets första seger, tog fyra segrar under fjolåret. Van tuff konkurrens och ett givet segerbud i denna omgivning. I´m A Believer har inte startat sedan maj och kan vara i behov av lopp i kroppen. Säkert mest grundkapabel i sällskapet, trivs i Örebro (1 av 2) och med Magnus Jakobsson (2 av 4).

Lopp 3. V4-3 LD-1. Volt.

2640: 1 Hope of Joy - Jepson C J 26110 14,3. 2 Vikens High Yield - Jakobsson M 10d3d 14,3. 3 Matchmaker As - Jansson G 00000 14,5. 4 Give Me Ten - Ohlsson U 00364 15,0. 5 Guiseppe Boko - Modig T 00406 15,3.

2660: 6 Paduca Dream - Karlsson P 0d040 12,6. 7 Felix V.M. - Johansson H 60115 13,9. 8 Donatella Center - Kontio J 05255 12,1. 9 Super Photo Bood - Bood A 00000 13,9. 10 Orne As - Andersson M J 04470 14,2

2680: 11 Order to Fly - Lennartsson P 3d542 14,1.

RANKING: 1 Hope Of Joy (Carl Johan Jepson) – 11 Order To Fly – 2 Vikens High Yield. Outs: 4 Give Me Ten.

Hope Of Joy har utvecklats hos sin nye tränare Ulf Stenströmer, på tre starter har det blivit två segrar och senast hade hästen sparat som oplacerad. Den forne hemmahästen trivs i ledningen (2 av 3) så vilken taktik Carl Johan Jepson har är givet, trots att lång distans inte är någon fördel för sjuåringen. Order To Fly har 40 meters tillägg och är inte en häst som ska göra allt för mycket på egen hand. Travade 1.09 sista 800 meterna sist som knappt slagen av Lucifer Lane. Hästen i loppet och fuxen gör ”alltid” bra lopp i Örebro, tre segrar på sju starter på banan. Vikens High Yield kvalade in till Kungapokalen ifjol efter en oerhört vass avslutning, har problem med fräschören men fungerar Love You-avkomman fullt ut går ingen säkert i detta stayerlopp.

Lopp 4. V4-4 LD-2. Auto.

2100: 1 Accolade - Eriksson K 30421 15,9a. 2 Payet D.E. - Tinter S d821d 13,8a. 3 Dancing Vilma - Hägg J 07762 13,5a. 4 Lucky Nellie - Jansson G 24004 15,4a. 5 Jas S.S. - Svantesson P-O d0200 13,0a. 6 Livi Money Maker - Lennartsson P 12d4413,8a. 7 Addiction - Jepson C J 25356 15,1a. 8 Hot Shot - Aikio K 24260 13,6a. 9 Vai Piano - Aarum D 0d30d 14,6a. 10 Eagle Hall - Kontio J 33430 13,9a. 11 Incora Zon - Karlsson P 010d7 13,1a. 12 Västerbo Estello - Partanen J 56320 13,8a.

RANKING: 10 Eagle Hall (Jorma Kontio) – 1 Accolade – 6 Livi Money Maker. Outs: 7 Addiction.

Eagle Hall har stam som förpliktigar och vi har länge varit svaga för treåringen. På Axevalla i somras såg han lysande ut innan loppet och gjorde en bra insats som trea bakom Ecurie D. och Click Bait. Felade senast i sitt Kriterieförsök men var säkert ställd för det loppet. Jorma Kontio upp denna gång är ett stort kuskplus, vi går rätt ut på duon och spikar fräckt! Accolade är mer rumsren numera än i början av karriären, avslutade bra senast och löpte dött lopp med Indus Dragon. Får svårt att hålla upp sitt innerspår. Livi Money Maker var godkänd som fyra från ledningen senast, Per Lennartsson upp är givetvis ett plus. Addiction har ingen seger i karriären, men hemmahästen har formen på topp och första gången med Carl Johan Jepson är intressant.

MÅRTEN ERIKSSON