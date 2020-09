Lyfter unik järnväg till riksdagsnivå – pressad ekonomi: ”Måste sälja oss själva”

– Vi vill lyfta den här miljön och få riksdagsledamöterna förstå att vi är Sverige-unika. Sen kan man ju fundera på huvudmannaskapet. Vi är en stiftelse med väldigt små resurser. Vi vill lyfta det från det lokala och regionala där vi är idag till att vara av nationellt intresse på ett annat sätt, förklarar Cecilia Sundin, verksamhetschef för NJOV och näringslivsutvecklare i Nora kommun.

Stiftelsen har över 70 byggnader att förvalta och sköta och byggnadsantikvarien Rasmus Axelsson som anställdes tidigare i år inventerar alla byggnader. Stiftelsen får en del antikvariska bidrag till underhåll och renoveringar. Men ekonomin är ansträngd. Cecilia Sundin tar ett aktuellt exempel med vagnhallen där taket just nu renoveras.

– Det är dåliga takbjälkar där uppe. Vi tror att reparationen kan gå på fyra-fem miljoner, och då ska stiftelsen betala femton procent på det. Det är nästan halva vår budget, och det håller inte.

För att få intäkter vill stiftelsen sälja tomtmark i Pershyttan, men det är ingen lösning på sikt, förklarar NJOV:s ordförande Robert Mörk.

– Vi förvaltar Pershyttans område – och nu måste vi sälja av delar av fastigheten för att lösa ekonomin. Det är fullt möjligt, för allt i Pershyttan vi äger är inte kulturhistoriskt intressant. Men det visar på problematiken, och drar saker och ting till sin spets. För att klara av förvaltningen måste vi sälja oss själva, säger han.

Styrelsen har diskuterat problem och utmaningar, och Robert Mörk berättar att det kanske måste göras prioriteringar i vad som ska bevaras, eller också att stiftelsen får mer pengar.

– Har vi 70 huskroppar och känner att vi inte har pengar måste vi kanske göra ganska tuffa prioriteringar vad som ska bevaras. Och det kanske inte är stiftelsens styrelse som ska avgöra, utan kommunala, regionala och nationella behov som gör en helhetsbedömning vilka kulturhistoriska miljöer vi ska ha kvar på sikt.

NJOV hade bjudit in länets riksdagsledamöter, där fem av dem deltog: Helena Vilhelmsson (C), Per Söderlund (SD), Lotta Olsson (M), Daniel Andersson (S) och Denis Begic (S).

– Vi tycker att det är viktigt att länets riksdagsledamöter är medvetna om vilka utmaningar vi har, att det inte enbart är en lokal utan en nationell fråga. Mycket av underhållsarbetet gör vi med antikvarisk ersättning, och betalar mellan tio och tjugo procent själv. Vi har en budget på två miljoner, men det räcker inte när vi har så många byggnader, och vi bekostar också värme, elektricitet, vatten, avlopp, säger Robert Mörk.

En del intäkter får stiftelsen på uthyrning och arrenden, men det är inte så mycket, förklarar han.

Finns det någon lösning?

– Vi vill hitta en lösning, men hur den ser ut vet vi inte. Vi vill att frågan ska lyftas. Är stiftelse rätt förvaltningsform eller ska det drivas på annat sätt? Ska Pershyttan förvaltas för sig och Nora stationsområde för sig?

Fakta:

► Stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg NJOV och föreningen Nora bergslags veteranjärnväg NBVJ förvaltar anläggningarna gemensamt. NJOV äger och sköter byggnaderna med mera och NBVJ har hand om det som rullar, underhållsarbetet och sköter tågtrafiken helt ideellt.

► NJOV äger 2,5 mil egen järnväg och över 70 byggnader med fyra kompletta och välbevarade stationsmiljöer. Däribland Järle som är landets äldsta stationshus.

► Stiftelsen NJOV bildades 1981 för att från SJ ta emot, äga och förvalta det då nedlagda Nora Bergslags Järnväg (NBJ) med stationer, lokstallar, verkstäder, smedja, och andra byggnader och anläggningar. 1985 förvärvar NJOV Pershyttan med hytta, gruvmiljön och tillhörande mark genom köp från ägaren Avesta Jernverk.