Lyssna på nygamla ÖSK-låten – Rähiä spelar in klassiska låten: ”Kärleken till stan ligger bakom”

ÖSK-entusiasten Erik Wärlegård är en av initiativtagarna.

– För mig är fotboll och musik mina största passioner och det är det för de som har gjort låten också. Det är en sån extrem fin energi runt ÖSK och klubben just nu. I de här pandemitiderna har vänskapsbanden vuxit sig ännu starkare på något sätt, säger Wärlegård.

– Det är kärleken till ÖSK och stan som ligger bakom.

Under årens lopp har det spelats in en hel del musik som kan kopplas till ÖSK och fotbollen i stan. De mest kända är Kenneth & the Knutters låt från 1980-talet, Millencolins låt och dagens inmarschlåt ”Elden inuti” som sjungs av Alexander Nätterlund.

– Jag älskar musik och alltid haft ett stort intresse för vad som finns runt klubben, kulturmässigt. Det börjar bli ett gäng låtar men vi har aldrig haft en låt som enar supportarna som man kan se hos andra klubbar där Bajen har Kentas låt som har levt allra längst, säger Erik Wärlegård.

Men han betonar att tanken inte är att ersätta någon av de andra låtarna.

– Det har aldrig funnits någon baktanke att det här ska bli en ny inmarschlåt. Det är snarare att det finns så mycket duktigt folk uppe i Stockholm som gillar ÖSK och då är det synd att inte göra något.

Den andra versen är skriven av Johannes Räihä för att det ska bli den där mixen av 80-talet och 20-talet

Thomas Hagenfors låt ”Örebro” har funnit med i tankarna länge. I veckan har popartisten och ÖSK-supportern Johannes Rähiä och Norbert Lucacs spelat in låten.

– Vi har hela tiden sagt att det här är en fantastisk låt av Thomas Hagenfors men att den skulle kunna må bra av att då får möta nu på något vis. Vi har behållit nästan hela första versen utom någon liten strof som är ändrad. Den andra versen är skriven av Johannes Räihä för att det ska bli den där mixen av 80-talet och 20-talet, säger Erik Wärlegård.

Vad sa Thomas Hagenfors själv när du berättade om projektet?

– Första samtalet blev lite ”vem är du och varför ringer du om en låt från 80-talet” men sedan har vi haft några samtal under resans gång. Han tycker förstås att det bara är kul och han har så många fina anekdoter från 1991 när han framförde låten när ÖSK mötte Gais på Eyravallen. Han har så klara bilder från låten och den finns tydligen på vinyl någonstans.

Om du säger att den inte ska bli en ny inmarschlåt – vad ska den bli?

– Jag säger inte att det ska bli det, men i så fall får det ske organiskt. Vi har ingen agenda att driva den här låten. Vi vill bara släppa den, ge den till ÖSK:arna inför cuppremiären mot Trelleborg och fortsätta att sprida den energi som finns runt ÖSK just nu. Det har varit ett glädjeprojekt från början.

”Örebro”

Johannes Räihä – Sång

Carl Bodell – Trumpet

Johannes Runemark – Gitarr/Bas/Piano/Kör

Gabriel Runemark – Trummor/Slagverk/Kör

Norbert Lukács – Produktion/Mix/Master/Kör

Originallåt text & musik: Tomas Hagenfors, 1980

Bearbetad text: Johannes Räihä 2021

