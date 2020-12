M slår tillbaka S-kritik om gubbtyngd nämnd

... gällande uttalande från John Omoomian (S) och Irja Gustavsson (S) i kommunfullmäktige som ledde till artikeln ”S-kritik mot gubbtyngd i nya tillväxtnämnden” i NA 9 december.

Att nämnden nu blir ”gubbtyngd” står det inget tvivel om, där är vi överens. Men att (S) nu anser att jag inte skulle vara värd mitt allra första politiska uppdrag som ordinarie ledamot endast på grund av att man ser ur ett genusperspektiv är snudd på absurd.

Men som de allra flesta känner till har vi här ett stående inslag i den socialdemokratiska jämställdhetskampen. Den lyder att kvinnor prompt ska kvoteras in på tunga uppdrag, inte för att de är kompetenta eller intresserade, men för att de är just kvinnor.

Det finns inget som tyder på att samhället blir mer jämställt när man tvingar in kvinnor på uppdrag på detta sätt.

2017 försökte S i riksdagens civilutskott lägga fram en proposition som löd att bolagsstyrelser som inte aktivt valt att tillsätta minst 40 procent kvinnor som ledamöter skulle få böta upp till 5 miljoner kronor beroende på bolagets storlek. Det har till och med varit på tapeten att Socialdemokraterna önskat upplösa bolag som inte accepterat denna tilltänkta lag.

Propositionen blev som tur var aldrig ens presenterad på grund av det sedan innan uttalade motståndet från allianspartierna och Sverigedemokraterna.

Det finns inget som tyder på att samhället blir mer jämställt när man tvingar in kvinnor på uppdrag på detta sätt. Norge har prövat denna metod under lång tid och det största utfallet är att bolag istället behövt arbeta med att ändra bolagstrukturer samt att redan etablerade kvinnor fått fler uppdrag istället för att ta in färsk kompetens.

Att kvotera in ledamöter på uppdrag endast på grund av deras kön skiftar fokus från det verkliga jämställdhetsarbetet där kvinnors sjukskrivningar ökar, antalet anmälda våldtäkter och att otryggheten i stort ökat markant de senaste åren. Det vore klädsamt att Socialdemokraterna tittar på det här istället!

Tidigare i år gjorde Annika Strandhäll en comeback i Socialdemokraterna, nu som jämställdhetspolitisk talesperson. Hon aviserade tidigt att kampen om kvotering är långt ifrån över.

Vi uppmuntrar alla att engagera sig och ta uppdrag, speciellt kul om fler kvinnor vill just detta.

Därför rimmar det riktigt illa när Omoomian och Gustavsson raljerar i kommunfullmäktige över att de minsann tagit sitt ansvar för jämställdhet och att de andra partierna borde bättra sig gällande könsfördelning.

Nej John och Irja. Jämställdhet är inte att kvotera in kvinnor på uppdrag för att det ska se bra ut på papper. För jämställdhet är i allra högsta grad inte en kvinnofråga, utan en fråga för alla. Oavsett kön, ålder, bakgrund, etnicitet, hudfärg eller partifärg.

Moderaternas arbete med att utse en ny kandidat till den nya tillväxtnämnden löd att vem som helst som är medlem fick ansöka. För det är just så vi jobbar. Vi uppmuntrar alla att engagera sig och ta uppdrag, speciellt kul om fler kvinnor vill just detta.

Som jag ser det landade det mellan två personer av alla sökande, en kvinna och en man, varav kvinnan i fråga redan sitter på betydligt tyngre poster och därmed är etablerad.

Jämställdhetsperspektivet i det här fallet var att blanda nytt blod med erfarenhet, för som sagt är jämställdhet inte en kamp mellan könen.

Som slutord vill jag lägga tyngd på att jag inte på något sätt ifrågasätter kompetensen hos kvinnorna som nu fick ledamotsuppdragen på Socialdemokraternas mandat. Tvärtom tror och hoppas jag att Socialdemokraterna lyckats ta fram engagerade, kompetenta men framför allt intresserade ledamöter för uppdraget.

Jag ser fram emot att bedriva bra, sund och jämställd politik tillsammans med ordförande och resten av ledamöterna i nämnden efter årskiftet!

Conny Ärlerud

Moderaterna i Lindesberg, ledamot i nya tillväxtnämnden