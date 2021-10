Maffiabossen på terapisoffan blev stilbildande för tv-serien – nu får den sin filmiska början

"Woke up this mornin'

Got yourself a gun

Your mama always said you'd be the chosen one

She said "you're one in a million, you got to burn to shine"

But you were born under a bad sign with a blue moon in your eyes..."

Den som såg inledningen till den nya serien "The Sopranos" den 10 januari 1999 förstod att tv-dramat då var förändrat för alltid. Till Brixtongruppen Alabama 3:s ödesmättade elektroblues "Woke Up This Morning" (1997) följer en skakig kamera den cigarrökande maffiabossen Tony Soprano (James Gandolfini) när han kör från New York City till sitt hem i New Jersey.

"Sopranos" är i dag vida ansedd som en av de absolut bästa tv-serierna någonsin och det kommersiellt mest framgångsrika amerikanska tv-dramat i historien. Under de åtta år serien visades regnade det priser över den och den banade väg för nydanade efterföljare som "The Wire" (2002–2008) och "Breaking Bad" (2008–2013).

David Chase hade regisserat, producerat och skrivit tv-serier i 20 år innan han slutligen skapade sitt magnum opus "Sopranos" 1999. Chase fick den geniala idén att sammanföra sina egna erfarenheter av terapi och familjekonflikter med mafiosons vardagsliv, hur mår egentligen en människa som livnär sig på våld och organiserad brottslighet?

Han inspirerades av klassiska gangsterfilmer som William A. Wellmans "Public Enemy – samhällets fiende nr 1" (1931) och framför allt den banbrytande tv-serien "The Untouchables" (1959–1963) som handlar om federala poliser som kämpar mot Al Capones spritsmuggling under förbudstiden.

Verklighetens rivaliserande maffiafamiljer i New Jersey och New York var förebilder för gängen i serien och i den nämns också ett antal riktiga mafiosos vid namn. Rent filmiskt och estetiskt eftersträvade Chase att efterlikna den italienske mästerregissören Federico Fellinis uttryck.

Chase vinnlade sig om att ha italiensk-amerikanska skådespelare i serien. Hela 27 av dem hade tidigare spelat i Martin Scorseses klassiska gangsterfilm "Maffiabröder" (1990), exempelvis Lorraine Bracco, Michael Imperioli och Tony Sirico, men de flesta var helt okända för den större publiken.

Likadant var det med huvudrollsinnehavaren James Gandolfini som förvisso gjort en oförglömlig insats som en brutal mafioso i britten Tony Scotts film "True Romance" (1993), men knappast var något stort namn. Det hindrade inte att de sedan prisades för sina insatser under seriens gång.

När serien börjar ska Tony Soprano precis fylla 40 år och har nu äntligen tillträtt som familjens DiMeos de facto-överhuvud som efterträdare för sin döde far Giovanni "Johnny Boy" Soprano. Han inser att tiderna förändras och att "rörelsen" måste röra sig i utvecklingens riktning.

Samtidigt befinner han sig i ständig konflikt med sin nedvärderande, kärlekslösa och manipulativa mor Livia (Nancy Marchand), sin ambitionslösa och hysteriska syster Janice (Aida Turturro) och sin bittre och cyniske farbror, den nominelle bossen Corrado John "Junior" Soprano (Dominic Chianese), som har sina egna farliga maktaspirationer.

Tony är notoriskt otrogen mot sin älskade och trogna hustru Carmela (Edie Falco) och försöker räcka till som far till sina två tonåringar, den intelligenta och rebelliska Meadow (Jamie-Lynn Siegler) och den underpresterande och nedstämde Anthony junior (Robert Iler).

Han vill hålla barnen borta från det kriminella livet, men alltmer förfärade förstår syskonen hur Tony egentligen försörjer familjen bakom fasaden som renhållningskonsult, i själva verket opererar han tillsammans med sin lätt komiskt stereotypa consigliere Silvio Dante (spelas av ingen mindre än rockstjärnan Bruce Springsteens gitarrist Steve Van Zandt) från strippklubben Bada Bing.

En ytterligare "familjemedlem" är hans protegé, den drömske Christopher Moltisanti (Michael Imperioloi), en ung man som längtar efter ett annat liv som filmskapare. Tony känner ömt för den känslige och konstnärlige Christoper, men dennes romantiska svärmerier utgör med tiden också ett hot mot familjen.

Deprimerad och ångestfylld över sitt liv söker Tony hjälp hos den omtänksamma, rationella och mänskliga psykiatrikern Jennifer Melfi (Lorraine Bracco) som utgör en bjärt kontrast till hans egen impulsdrivna och våldsamma karaktär.

Under seriens gång tränger vi allt djupare ner i Tonys psyke och får möta hans innersta tankar, rädslor och drömmar, hans ständiga känsla av otillräcklighet och det dåliga samvetet över de vänner han "tvingats" döda när de förrått honom eller försökt lämna det kriminella livet.

Samtidigt som Lorraine blir alltmer osäker på om hennes terapi verkligen hjälper den fullfjädrade sociopaten så växer också känslorna och den sexuella spänningen mellan terapeut och patient.

Parallellt med resan genom Tonys mörka inre är seriens övergripande tema den tilltagande konflikten med New York-familjen Lupertazzi. Han försöker hantera deras konkurrerande intressen genom diplomati och värme, men expansiva Lupertazzis hänsynslöshet leder vartefter till det oundvikliga.

"The Sopranos" omkring timmeslånga avsnitt håller alltid god långfilmskvalitet och ett tiotal av dem brukar lyftas var och en som i sig avgörande ögonblick i tv-historien när de pendlar mellan vardagens tristess och tillvarons verkliga mysterier.

Ett oförglömligt avsnitt är "Pine Barrens" (2001) som regisserades av ingen mindre än stjärnan Steve Buscemi (som sedan själv spelar Tonys högintelligente kusin Tony Blundetto). Vi får i huvudsak följa Tonys hejdukar Christopher och Paulie som en vinter får i uppdrag att driva in en skuld av den ryske gangstern och tidigare fallskärmsjägaren Valery (Vitali Baganov).

Den hetsige Paulie retar förstås upp till tjafs och det blir handgemäng. Efter flera försök att döda Valery lyckas den jättelike ryssen fly ut i det väldiga skogsområdet Pine Barrens utanför New Jersey och Christopher och Paulie får aldrig tag på honom och går själva vilse ute i snön och kylan. De ljuger för Tony om vad som hänt Valery som sedan blir ett gäckande mysterium genom serien.

Det allra sista avsnittet "Made in America" (2007) är omtalat för dess abrupta slut. Konflikten med Lupertazzis har blivit kostsam i både pengar och människoliv, men ser ut att lugna sig. Tony samlar sin familj till middag på en restaurang i en scen som påminner om den sista måltiden i evangelierna innan en mystisk man kliver in och rutan svartnar plötsligt, sedan kommer eftertexterna, för första gången genom hela "Sopranos" serien till fullständig tystnad.

Den 86 avsnitt långa serien har beskrivit som tv-mediets motsvarighet till "den stora amerikanska romanen". "Sopranos" skyggade inte för de svåra ämnena, den utmanade könsroller, vulgär kommersialism och dödlig vapenkultur, rasism och ekonomiska orättvisor i det amerikanska samhället och fördomar och tystnad om psykisk ohälsa.

Tony Gandolfini gick hastigt bort i en hjärtinfarkt 51 år gammal 2013, men nu spelar hans 22-årige son Michael Gandolfini rollen som den unge Tony Soprano i Chases och regissören Alan Taylors (utöver "The Sopranos" också "Lost", "Game of Thrones”, "Boardwalk Empire, "Mad Men" med flera) "The Many Saints of Newark" som skildrar maffiabossens ungdom och väg in i det kriminella livet under slutet av 1960-talet.

Filmen har hittills fått blandad kritik, recensenterna har uppmärksammat att den har ett annat uttryck än serien och att den förlorar den mytiska kvalitet som karaktärerna i serien besitter. Den här helgen har "The Many Saints of Newark" Sverigepremiär. På strömningstjänsten HBO kan man se alla avsnitt av "Sopranos".