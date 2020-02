Magisk historia – bilolyckan gjorde trollkarlen Peo till svensk mästare: ”Har stelopererat ryggen flera gånger”

Till vardags ser örebroaren Per-Olof Johansson ut som vilken pensionär som helst. Men så svidar han om, sätter på sig frack och fluga, och förvandlas till trollkarlen Mr Polo.

Två gånger på 1990-talet blev Mr Polo svensk mästare i salongsmagi och så sent som för två år sedan tog han SM-brons – som 72-åring.

Men bakom trolleriframgångarna ligger en dramatisk olycka.

Sommaren 1968 råkade Peos tvillingbror Lars-Ingmar ut för en svår bilolycka utanför Nora. Brodern slungades ut på en åker och slogs medvetslös i den våldsamma kraschen.

Det som kunde ha inneburit döden blev i stället början på ett nytt kapitel i livet.

Lars-Ingmar tvingades ta det lugnt i flera månader men när han misströstade som värst fick han låna boken "Trolla med Truxa" av sin bror Peo. Truxa hette egentligen Erik Bang och var en känd dansk trollerikonstnär.

– Truxa var tankeläsare och lika stor som Joe Labero på den tiden, förklarar Peo.

Ett nytt intresse väcktes hos tvillingbröderna som började trolla för varandra, och det ena gav det andra.

Första SM-guldet 1993 vann tvillingbröderna ihop – som en person.

– Det är mycket speciellt och en idé jag kom på för länge sen. Man ser inte att vi gör ett byte och så gör vi olika saker, förklarar Peo.

Allt skedde under stort hemlighetsmakeri och han berättar om en dråplig situation efter att guldet bärgats.

– När Lars-Ingmar och jag möttes på toaletten efteråt kom en engelsman in. När han såg oss sa han "okay guys, tonight I can sleep". Han hade inte fattat hur en person kunde utföra allt, men när han såg två personer kunde han somna gott.

Efter andra SM-guldet 1997 var det Peos tur att ta det lugnt. 1999 tvingades han steloperera ryggen och blev liggande ett helt år.

– Medfött fel. Jag har opererat ryggen flera gånger så jag har legat bort flera år, förklarar han.

Senaste steloperationen genomfördes 2014. Trots det lyckades han ta sig tillbaka till scenen och bärga ett SM-brons 2018.

Magiskt det med.

– Jag har haft mycket problem men tränat och tränat för att hålla formen någorlunda, säger han.

Och fortfarande håller Mr Polo i gång.

– Nuförtiden uppträder jag fem–sex gånger per år. Det är hyfsat, säger han.

TV: Se när Peo trollar fram en duva.

Fakta Per-Olof Johansson

Ålder: 74.

Familj: Fru Vivianne, och barnen Maria, 44, Anders, 41 (från tidigare förhållande) samt Thomas, 29. Fyra barnbarn. Tvillingbrodern Lars-Ingmar Johansson, mental tränare, och systern Monica Lidholt, svensk mästare i höjdhopp 1963.

Bor: I Nya Ormesta i Örebro.

Gör: Är pensionär efter 40 år som lärare på Karlbergsskolan i Karlskoga.

Artistnamn som trollkarl: Mr Polo.

Meriter i magi: SM-guld 1993 (tillsammans med sin bror Lars-Ingmar) och 1997 i Stockholm, SM-silver 1990 i Enköping, SM-brons 2018 i Uppsala och NM-silver 1994 i Linköping.