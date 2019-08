Mälarmassakern på S/S Prins Carl – Finnåkersdräng ett av offren när ”Piraten på Mälaren” gick bärsärk på sjön

Johan Filip Nordlund föddes i Säter den 22 mars 1875, som den andre av tre söner till drängen Karl-Johan Nordlund och Anna-Lisa Fritz. Han rymde hemifrån redan som elvaåring, men ska ha gått i folkskola och haft ett bra läshuvud. Han verkar ha haft svårt med sitt humör och ofta fått utbrott mot föräldrarna.

Nordlund började sin kriminella bana redan som 15-åring. Han dömdes som 18-åring i maj 1893 till tre års straffarbete på Malmö centralfängelse för stöld. Han frigavs därifrån den 30 augusti 1895 och dömdes redan på julafton, i december samma år, till tre års fängelse på Långholmen i Stockholm för stöld.

Straffet förlängdes senare till fem år på grund av en mordbrand på fängelset. När han väl släpptes ut hämtades han av sin yngre bror. En detektiv följde honom i hälarna tills han hade kommit utanför Stockholms gränser. Polisen var säker på att han skulle begå fler brott när han väl släpptes ut trots att han lärt sig skräddaryrket i fängelset, vilket var något som han inte var intresserad av att arbeta med.

Efter Långholmsvistelsen besökte han sina föräldrar i Gävle, och gav sig sedan iväg, med planer på att bli rik på ett så lätt sätt som möjligt. Han försökte tigga till sig pengar för att bli skeppshandare, men lyckades inte så bra med detta. Han ska ha nämnt till en vän att han antingen skulle bli hederlig, eller så skulle han göra sig känd på annat sätt. Han drevs av ett hat mot mänskligheten och beskrevs ha ett ”hårt och kallt sinnelag”, vilket bland annat visade sig i brev han skrev till sin mamma från fängelset.

Några dagar innan de mord han gjorde sig känd för på Mälaren, hade Nordlund köpt två revolvrar i Örebro. Hans plan var att gå ombord på en båt från Örebro och döda passagerarna. Men där kunde han dock stjäla en nyckel och ta sig in på båten nattetid och stjäla 24 kronor ur kassan utan att någon människa kom till skada.

Istället siktade han in sig på en ny båt i Arboga. Den 16 maj hade han under dagen fått sina två revolvrar insmorda i Arboga och provskjutit dem. Han hade presenterat sig som Grönkvist och sagt att han var från Stockholm. Han köpte också med sig hänglås för att kunna låsa in passagerare på båten. Nordlund hade jämfört S/S Prins Carl och Arboga III och valt mellan båtarna. Han bestämde sig för den förstnämnda då det fanns färre passagerare ombord, vilket innebar att han skulle hinna döda fler. Han hade tidigare på dagen pratat med kaptenen om resrutten och tidpunkter för när ångaren skulle passera olika platser där det var nära land. Nordlund hade undersökt att det på båten fanns personer som kunde ha pengar på sig, då det varit marknad i Arboga.

Den första som Nordlund dödade på ångbåten S/S Prins Carl var kaptenen, Olof Rönngren som han stack ner med en dolk i ryggen. Av honom stal han en röd plånbok av läder. Sedan fortsatte han att härja runt på ångaren. Bland de fyra övriga som fick sätta livet till den där natten på Mälaren var Julius Åkerlind, en 19-åring dräng från Finnåkers bruk, född i Finnåkers norra by 1880, som dödades medan han låg och sov. Han var på väg till Stockholm för att börja på ett nytt arbete. I kyrkoboken står att läsa om hans död att han blev skjuten på Mälaren, död genom mord.

Ytterligare en person som dödades med kniv, så illa att knivspetsen gick av och satt kvar i henne, och som rånades på 225 kronor, var Lovisa Carlsson som var på väg att flytta tillbaka till Östhammar från Lindesberg där hon tillfälligt bott. Hon höggs ner framför sina barn, styvsonen Gottfrid, 19 och sonen Oskar, 12 år, som båda skadades men överlevde. Hennes man hade åkt i förväg för att göra i ordning sin föräldragård i Östhammar där de skulle bo, och där hade han också rest en flaggstång för att hälsa sin familj välkommen. I stället fick han möta upp sin familj i Stockholm och begrava sin fru.

Ett av dödsoffren var slaktaren Carl-Henrik Holmér från Kungsör som efterlämnade fru och två barn. Norafödde kreaturshandlaren Lars-Erik Falk från Arboga blev skjuten i huvudet och dog en vecka senare av sina skador. Han efterlämnade fru och ett barn.

En av de överlevande men skadade var 26-åriga ogifta sömmerskan Emma Karolina Magnusson från Fellingsbro. Hon föddes i Lindesberg den 5 november 1874. Enligt de efterforskningar NA har gjort, verkar hon ha varit enda barnet, och inte ha fått några egna barn. Hon dog någon gång mellan åren 1951 och 1960, och var bosatt på Lindshyttegården i Lindesberg de sista åren av sitt liv.

Även Charlotta Hjelm från Kungsör och skräddaren Gustaf Adolf Carlsson från Arboga skadades av Nordlunds blodiga härjningar på båten.

Efter massakern på ångaren, som skedde utanför Torshälla, blev Nordlund upptäckt av en annan båt, "Köping". Han flydde då i mörkret i en livbåt, rodde till Tidö, gick därifrån till Strömsholm där han tog tåget till Eskilstuna.

Med sig fick han omkring 845 kronor, värt omkring 45 000 kronor i dagens pengavärde, som han rånat båtpassagerarna på. I Eskilstuna köpte han nya kläder och skor, men då det stod om morden i tidningen och expediten i skoaffären började prata om mördaren, flydde han vidare. I fickan hade han tidningssidan om mordet som han fått med sig i skoaffären.

När Johan Filip Nordlunds mamma läste om morden i tidningen misstänkte hon genast att det var sonen som var skyldig. Han hade pratat med henne om att ge sig ut på havet, och dessutom hört av sig från Arboga. I en intervju hos föräldrarna med Gefle dagblads reporter berättade hon att sonen alltid varit sorgebarnet, haft vilda planer och pratat om att begå den här typen av brott.

Från Eskilstuna tog Nordlund en droska till Skogstorps station och gick in i väntsalen, besluten att ta sig till vidare till Oxelösund.

Dit kom också tre civilklädda poliser som fått tips om att han skulle vara där. De lyckades övermanna Nordlund och tillfångata honom. I tidningsartiklar som beskriver händelsen skrivs att en av poliserna tar ett glas vatten för att inte väcka uppmärksamhet, de andra studerar tidtabellen. När poliserna kastar sig över Nordlund, som har sin revolver i fickan, faller han ihop, till synes medvetslös, och blir då "behandlad" med vatten. Det är just från Skogstorps station som en karaff, som dök upp i loppislådan hos Rickard Markman i Fellingsbro och som NA i en tidigare artikel skrivit om, enligt en lapp på karaffens undersida härstammar. På lappen nämns stinsen Björkmansson.

Stationsinspektören i Skogstorp hette Anders Axel Björkmansson, vilket går att fastslå i SJ:s matrikel över anställda vid tiden för Nordlunds gripande.

Nordlund berättade i förhören att han ångrar att han inte hann upptäcka poliserna på Skogstorps station, för då hade han dödat dem också. Han sade också att han hade passerat polisstationen i Eskilstuna, och att om han då sett en polis hade han tänkt skjuta ihjäl en. Han skrev i brev till föräldrarna från häktet att han var skyldig till morden som de läst om, och att det var något han planerat redan då han satt i fängelse. Han hoppades bli avrättad, hellre än få 30 år på Långholmen.

Samma år, den 10 december 1900, blev Johan Filip Nordlund avrättad i Västerås. Då var han 25 år. Han blev den siste i Sverige att halshuggas med handbila av skarprättare Dalman, och den näst sista i Sverige att avrättas överhuvudtaget.

Massmordet på S/S Prins Carl blev vida omskrivet i tidningarna över hela Sverige, liksom bevakningen av avrättningen på fängelsegården i Västerås. Många sånger har skrivits om det hemska som skedde på Prins Carl. Han var den i Sverige som mördat flest människor vid ett och samma tillfälle, ända tills Mattias Flink dödade sju personer i Falun 94 år senare.

Frågan återstår. Vem har skrivit lappen under karaffen? Vem är det vars svärmor var jungfru hos stinsen Björkmansson? Det har NA försökt ta reda på men gått bet. Anders Axel Björkmansson, född 1851, var stationsinspektör på Skogstorps station då Johan Nordlund tillfångatogs. Han hade olika pigor, som avlöste varandra under höstarna, och den som var hans jungfru då Nordlund togs tillfånga på hans station var Edla Sofia Nyberg, född 18 september 1880 i Kärrbo i Västmanland.

Om det var hon som fick karaffen, eller någon annan, vet vi inte. Om någon känner igen sig i något mer om karaffens historia, hör gärna av er till redaktionen på NA.