Malin Berg: Livet på skärmen ger mig en känsla av katatoni

- Hej, hör ni mig? Nu då? Hör ni mig nu? Jag loggar ut och försöker ta mig in igen.

-Hallå! Funkar det nu då? Ser ni mig? Hallå? Finns jag?

Zoom zoom zoombie! Jag är digitalsjuk. Jag och den digitala världen jobbar på vår relation. Vi är ännu inte helt överens. Jag tror inte det enbart beror på att jag föddes före den tid då datorn blev en naturlig del i allas hem. Då när det bara fanns två tv-kanaler och vi turades om att stå och hålla tv-antennen i ett läge så att inte bildrutan började brusa. Ofta stående på en stol. Bakom tv:n. Jag tror bara att vissa av oss helt enkelt inte är kompatibla med den uppkopplade världen.

Missförstå mig rätt. Jag är inte helt ”lost in space”. Inte heller en bakåtsträvande teknikmotståndare likt hembiträdet Alva i Madicken som kallar dammsugaren för “helvetesmaskinen”. Det är fantastiskt att vi kan krympa tid och rum så att vi till och med kan bli opererade av en läkare på andra sidan jordklotet via en dator. Men ååå vad jag längtar efter möten irl.

Min kropp skriker redan efter en kvart framför dataskärmen. Jag blir rastlös. Jag är som en gnagare. Tänk gärna ekorre hellre än kloakråtta. Jag har behov att vara i rörelse. Jag får klaustrofobi när jag tvingas sitta still i digitala möten med minimalt rörelseutrymme för att inte hamna ur bild. Ni skulle se mina krumbuktande fötter och ben som försöker springa ifrån känslan av katatoni.

Jag ser avundsjukt på min son där han sitter framför skärmen helt avspänd i en perfekt ergonomisk position likt en yogimästare. Ett lugn omger honom. Han utstrålar harmoni. Ofattbart då hans fingrar samtidigt far över tangentbordet i ett rasande tempo likt en ekvilibristisk konsertpianist. Han pratar ömsom svenska, ömsom engelska via headsetet med dem han gejmar med. I breaken medlar han mellan två av deltagarna som hamnat i konflikt gällande det politiska läget och rasismens framfart. Detta under tiden som han messar med sin flickvän om vad han ska köpa till middag och noterar att jag kommit in i rummet och drar en kort resumé av en dokumentärfilm han tror jag skulle uppskatta.

Han är som infödd i den digitala världen. Han känner den. Orienterar sig snabbt. Behärskar språket. Det är hans modersmål. Jag är invandrad med kraftig brytning. Jag hackar mig fram. Me- hacker! You Too-ube? De enda gånger jag kan stoltsera är när jag ser Seniorsurfarna på tv.

Men egentligen är det väl mest de digitala mötena jag bråkar med. Jag längtar så efter att vi återigen ses irl. Vi är ju ändå sociala varelser.

Studier visar att människan i interaktion med andra endast uppfattar 20 procent av det som sägs. 80 procent förstår vi genom att avläsa varandras kroppsspråk. Vad händer egentligen med de sociala spelreglerna när vi möts i var sin liten ruta på skärmen? Där rutorna dessutom minskar ju fler som deltar. Hur kan vi avläsa varandra när vi ser ett lapptäcke av frimärksstora huvuden? Där ögon inte möter ögon? Hur genuina blir våra signaler när vi blir medvetna om våra egna uttryck då vi ser oss själva på skärmen? Vad censurerar vi hos oss själva och vad väljer vi att visa?

Och det här med mötesetik? Är det ok att sitta på altanen med solbrillor och sörpla latte under mötet? Köra bil eller gå på stan? Och hur många hundar och ungar får egentligen sitta i knät? Och ...

Hallå? Hör ni mig? Mjutade ni mig nu? Hallå!