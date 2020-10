Målregn i första halvlek sänkte Kif Örebro – femte raka utan vinst

Kristianstad tog ledningen redan efter elva minuter, när Maja Bodin sköt ett lågt distansskott som gick just innanför Moa Öhmans högra stolpe.

Bara fem minuter senare hade hemmalaget kopplat ett ordentligt grepp om matchen. Detta när Lindsay Agnew rev ner en av Kristianstads spelare i boxen, och domaren pekade på straffpunkten. Jutta Rantala smällde bollen mitt i målet medan Öhman chansade åt sitt vänster, och därmed var den tidiga 2–0-ledningen ett faktum.

Rantala blev också tvåmålsskytt i matchens 22:a minut, när hon sköt in 3–0 från snäv vinkel i straffområdet.

Matchen var inte ens halvtimmen gammal innan Kristianstad fick sin fjärde fullträff. Anna Welin drog till med ett kanonskott mot den bortre stolpen utanför straffområdet och gjorde 4–0.

Innan lagen gick till halvtidsvila skulle Kif dock få till en reducering, när Frida Skogman nickade in en hörna till 4–1 i den 41:a minuten.

I matchens 65:e minut tvingades Maja Regnås att kliva av efter att ha gjort illa låret. Hon ersattes av lagkaptenen Frida Abrahamsson. I samma veva byttes Sara Lilja Vidlund in, när Nathalie Hoff Persson fick tacka för sig.

Tio sekunder efter att spelet blåsts igång gick Lilja Vidlund in i sin första situation i matchen – och visades ut. Därmed fick Kif spela matchens sista 25 minuter med tio spelare.

Med tre minuter kvar av ordinarie tid var Frida Skogman framme igen, och snyggade till siffrorna när hon klackade in 4–2.

Det har nu gått fem matcher sedan Kif Örebro fick segerjubla. Den senaste trepoängaren kom den 23 augusti mot Uppsala. Därefter har man kryssat mot Linköping och Växjö, och förlorat mot Rosengård och Eskilstuna.

Matchfakta

Kristianstads DFF – Kif Örebro 4–2 (4–1)

Mål: 1–0 (11) Maja Bodin, 2–0 (15, straff) Jutta Rantala, 3–0 (22) Jutta Rantala, 4–0 (29) Anna Welin, 4–1 (41) Frida Skogman, 4–2 (87) Frida Skogman.

Varningar, KDFF: –. Kif: Lindsay Agnew.

Utvisningar, KDFF: –. Kif: Sara Lilja Vidlund.

Publik: –.

Domare: Lovisa Johansson.

Kif Örebro

Moa Öhman – Elli Pikkujämsä, Emma Östlund, Maja Regnås (ut 65) – Nathalie Hoff Persson (ut 65), Freja Olofsson, Ellen Karlsson, Nellie Lilja (ut 78), Lindsay Agnew (ut 68) – Frida Skogman, Karin Lundin (ut 78).

Avbytare: Mimmi Paulsson-Febo, Frida Abrahamsson (in 65), Sara Lilja Vidlund (in 65), Cali Farquharson (in 68), Elin Bengtsson (in 78), Emilia Pelgander (in 78).