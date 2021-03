Målvakten klev av skadad redan efter åtta minuter – första beskedet: ”Det ska undersökas”

Det hade knappt gått åtta minuter av träningsmatchen mellan Degerfors och Norrby på Stora Valla när målvakten hemmalagets målvakt Ismael Diawara blev sittande i eget straffområde.

Efter ha fått lite hjälp klev han sedan av och begav sig till omklädningsrummet.

– Jag vet inte riktigt vad som hände. Det var någonting med knät när han gick ut på en boll tidigt i matchen. Det var ett ihopslag och jag vet inte om han vred till eller om det var en smäll, säger tränaren Tobias Solberg efter matchen.

Vet du om det är något allvarligt?

– Det hoppas jag inte, jag har bara hejat på han snabbt här efter matchen men det ska undersökas och göra någon mer bedömning , kanske en magnetröntgen för att se vad det egentligen är. Men hoppas och tror inte att det är något allvarligt, han såg ganska glad ut här när han lämnade omklädningsrummet.

På ett blåsigt Stora Valla var det sen gästande superettanlaget Norrby som började piggast. Hög press gjorde det svårt för Degerfors att avancera framåt på planen. Men sen vände det när Adhavan Rajamohan fick en hand i ansiktet och domaren blåste samtidigt som han pekade på straffpunkten.

Sargon Abraham satte straffen hårt till höger, 1–0 blev också slutresultatet.

– Vi skapar inte så mycket chanser men vi får en straff och gör 1–0. I andra skapar vi tillräckligt med chanser för att göra minst ett mål till, men dom gör det svårt för oss när dom backar hem. Vi har några farliga chanser som vi bör förvalta bättre och stänga matchen. Sen har dom några lägen men ändå skönt för oss att hålla nollan, vi är stabila bakåt. Vi kan bättre, men ändå helt okej.

Samtidigt som Solberg tycker att sitt lag borde ha kunnat gjort både ett och två mål till finns det flera saker som var positiva med matchen säger han.

– Vi fick en bra genomkörare, Sean fick göra debut, Christos (Gravius) fick komma tillbaka och spela från start, han gör en jättefin match här efter att ha haft en väldigt hackig försäsong. Och vi fick hålla nollan, det är alltid kul.

Vad tycker du om Sean Sabetkars debut?

– Han snubblade på bollen här en gång, men det är sånt som händer, säger Solberg skrattande och fortsätter:

– I det stora hela är vi jättenöjda, både med hans första träningsvecka och han gör en fullt godkänd första match här också. Han hade många fina bra lösningar och hade någon viktig block också som han är skicklig på i sitt försvarsspel. En bra match.

Nu väntar ett par träningsmatcher som på pappret ska vara tuffare än Norrby. Först Djurgården på tisdag och sen Häcken på lördag.

– Både i form av inspiration och engagemang efter att ha haft lite tävlingsmatcher och nu hamna i träningsmatchlunken igen, jag tror vi kommer få lite energi av att möta tuffare motstånd nu till veckan. Det kommer krävas av oss.

Känns det som att det blir mer på riktigt nu och kommer ni förändra laguppställningen till mer som ni har tänkt till allsvenska premiären?

– Det blir det, sen är alla matcher för oss viktigt. Vi har ingen tid att kasta bort och vill göra bra prestationer. Det kommer bli helt annat här, Sebastian (Olsson) och Gustav (Granath) hade inga minuter idag och kommer säkert vara spelsugna. Det kommer bli ganska stora förändringar i startelvan till nästa match och sen får vi se hur vi gör efter det.

Men han poängterar också att de kommer fortsätta ge många spelare minuter.

– Det var planerade byten, vi kommer inte ha spelare som går 90 minuter i dom här matcherna. Vi försöker hitta speltid och en mix bland spelarna, det vill vi alltid.

Matchfakta

Degerfors IF–Norrby FF 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 (32) Sargon Abraham, straff.

Varningar, Dif: –. NFF: Johan Brannefalk, Nicklas Savolainen, Nino Osmanagic.

Degerfors IF

Ismael Diawara (ut 8) – Sean Sabetkar, Oliver Ekroth (ut 46), Christoffer Viktorsson – Jonathan Tamimi, Nicklas Maripuu, Christos Gravius (ut 61), Erik Lindell (ut 61) – Abdelrahman Saidi, Adhavan Rajamohan (ut 78), Sargon Abraham (ut 46)

Avbytare: Jeffrey Gal (in 8), Gustav Granath, Daniel Janevski (in 46), Sebastian Olsson, Ferhad Ayaz (in 61), Johan Bertilsson (in 46), Victor Edvardsen (in 78), Adam Carlén (in 61)