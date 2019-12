Målvaktskollegan dumpades – men Paulsson-Febo hoppas på ny konkurrens om speltiden: ”Har varit bra”

Det blir minst ytterligare en säsong till för Mimmi Paulsson-Febo i Kif Örebro-målet. Klubben presenterade kontraktsförlängningen under måndagen.

– Det känns jättebra. Det är alltid en lite konstig period när man i förhandling, så det känns bra att det är klart och det är med Kif igen, säger hon.

Var det ett enkelt beslut?

– Ja, det har varit rätt självklart för mig. Jag trivs väldigt bra och det är en väldigt bra miljö för mig att vara i.

Kan du specificera vad du menar med en bra miljö?

– Jag har fått mycket speltid sen jag kom tillbaka från Västerås. Innan det fick jag sitta mycket bänk och speltiden ger verkligen utvecklingen en jätteskjuts. Sen trivs jag så bra i föreningen.

25-åringen kom tillbaka till Kif från BK30 inför förra året. Där var hon det givna valet när laget åter tog sig tillbaka upp till damallsvenskan. Under årets säsong har hon dock fått dela speltiden med Danielle Rice och Paulsson-Febo fick spela 13 av 22 matcher, varav tolv från start.

– Man vill alltid vara den som blir vald att spela. Situationen mellan mig och Danielle har ändå varit bra. Båda har fått kämpa sig till speltid. Jag hoppas på att det blir en sån situation igen, men man vill ju alltid vara den som får spela.

Vad tror du om nästa säsong?

– Det är jättesvårt att säga nu. Vi har inte en full trupp, men jag hoppas att folk vill komma. Anledningen är att jag trivs så bra, så jag tror att folk ser det och vill komma och spela hos oss. Jag hoppas vi får till en minst lika bra säsong nästa år.

Kif Örebros truppbygge inför 2020

Klara för 2020, målvakter: Mimmi Paulsson-Febo.

Försvarare: Emma Östlund, Frida Abrahamsson, Elli Pikkujämsä (kontrakt över 2021, ny från FC Honka).

Mittfältare: Freja Olofsson (ny från Arna-Bjørnar).

Anfallare: Heidi Kollanen, Sara Lilja-Vidlund (kontrakt över 2021), Karin Lundin (kontrakt över 2021, ny från Göteborg).

Klara förluster: Danielle Rice (målvakt, ny klubb ej klar), Linnéa Svensson (back, Bröndby), Emma Lindén (mittfältare, uppehåll från fotbollen), Jonna Dahlberg (mittfältare, Ramat HaSharon, Israel), Emma Kullberg (back, Göteborg), Eveliina Summanen (mittfältare, Kristianstad), Kayla Braffet (mittfältare, ny klubb ej klar), Addison Steiner (anfallare, Reign FC, lämnade i somras).

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (målvakt), Maja Regnås (back), Sejde Abrahamsson (do), Lejla Basic (mittfältare), Ellen Karlsson (do), Jenna Hellstrom (do), Elin Bengtsson (do), Heather Williams (anfallare).

Utgående lån: Elin Rombing (mittfältare, inlånad från Eskilstuna).