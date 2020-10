Målvaktsstjärnan en förutsättning och Besara bakom allt – här är ÖSK-betygen mot Helsingborg

Oscar Jansson 5

Oscar Janssons räddningar var en förutsättning för ÖSK:s seger den här gången. Stoppade Max Svenssons och van den Hurks frilägen samt Brandur Hendrikssons lobbförsök.

Hussein Ali 3

18-åringen gjorde sin 16:e match i allsvenskan. Har växt till en stabil högerback och det finns inget skäl att vara ängslig när han är på planen.

Benjamin Hjertstrand 3

ÖSK-försvarets hjälpgumma som får hoppa in och fylla luckor där det behövs. Den här gången som höger mittback istället för Michael Almebäck. Skötte uppgiften godkänt även om det ibland såg avigt ut med tre vänsterfötter i backlinjen.

Andreas Skovgaard 3

Dansken som brukar blockera allt, hann inte blockera van den Hurks skott som gav 1–0. Men resten av matchen krigade Skovgaard till sig minst oavgjort i den ständiga kampen mot holländaren.

Kevin Wright 3

Aktiv och ville framåt. Slog inlägget till 1–0-målet. Höll skaplig koll bakåt. Varnad.

Nahir Besara 6

Spelade fram till 1–0, dundrade in 2–0, fixade straffen och slog själv in 3–1. Det låter väl som ett helt ok dagsverke?

Nordin Gerzic 2

300 allsvenska matcher för ÖSK. Men känslomänniskan Nordin Gerzic var påverkad av all uppståndelse och erkände själv efteråt att hans misstag låg bakom HIF:s båda mål.

David Seger 3

Den kluriga passningen till Nahir Besara säger en hel del om Segers id som fotbollsspelare. Alla förväntade sig en säker passning bakåt till Hussein Ali när Seger väljer en offensiv pass rakt in i straffområdet.

Deniz Hümmet 3

Höll på att göra drömmål på volley efter 100 sekunders spel. Som vanligt aktiv och högst delaktig i offensiven. Den här gången med marginalerna på fel sida. Varnad.

Romain Gall 2

Har svårt att hitta rätt i ÖSK. Fick ett perfekt skottläge efter 28 minuter men sköt över med marginal. En felpass öppnade försvaret för HIF. ÖSK-spelet blev stabilare när amerikanen byttes ut. Varnad.

Rasmus Karjalainen 4

Även om finländaren ofta försvann ur matchbilden var han het när chansen dyker upp. Fyra mål på två starter och sex inhopp är fantastiska siffror.

Johan Mårtensson (in 62) 3

Kom in och stabiliserade ÖSK:s mittfält. Varnad.

Agon Mehmeti (in 77) 3

Klackade läckert fram till Besara vilket ledde fram till straff och avgörande 3–1.

Betygsskala

6: Utmärkt

5: Mycket bra

4: Bra

3: Godkänd

2: Inte godkänd

1: Dålig