Mamman Ulrika efter beskedet om Solkatten: ”Känner mig utmattad och sönderslagen”

Som NA kunde berätta i torsdags beslutade den politiska majoriteten på senaste kommunfullmäktige i Nora, att den pedagogiska omsorgen som Solkatten bedriver, ska avvecklas 1 juli nästa år. Detta efter flera turer efter vägen med bland annat återremisser, den senaste initierad av oppositionen som förespråkade att innan beslut invänta en statlig utredning.

Men oavsett vad den kommer visa fick Solkatten nobben, av besparingsskäl.

– Det kom verkligen som ett slag i magen. Vi levde ju annars på hoppet där en stund efter återremisserna, säger Ulrika Skager, som både är förälder till barn på Solkatten och anställd.

Föräldragruppen tittar på olika lösningar, som att fortsätta som ett föräldrakooperativ.

– Men den ersättning kommunen erbjudit är väldigt låg, bara cirka 70 procent av dagens tilldelning. Kommunen säger att de välkomnar den som vill driva i privat regi, men då måste de ju också ge förutsättningar till det.

Att pedagogisk omsorg främst ska bedrivas i hemmet ger inte heller Ulrika Skager mycket för.

– Skolverket är tydliga med att det kan utformas på olika sätt. Vi vill efterlikna en grupp så mycket som möjligt som en klass som möter barnen sen när de börjar skolan. Därför tycker vi det är mycket bättre som det är nu, mot i ett privathem.

Att placera ut de barn som idag går på Solkatten på kommunens förskolor, tas inte heller emot väl.

– Förskolegrupperna blir ju bara större och större just nu. Vi känner oss inte beredda på att stoppa in våra barn i en sån verksamhet. Alla barn passar inte in på förskola.

Nu återstår att se om föräldrarna kraftsamlar sig till någon egen handling framöver. Annars är de som är anställda erbjuda jobb på annat håll inom den kommunala barnomsorgen.

– Vi får se. Just nu känner jag mig bara helt utmattad, sönderslagen och besviken, säger Ulrika Skager.

Just nu går ett 15-tal barn på Solkatten, varav flera är syskonpar.