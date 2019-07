Man frias för knivdådet i Henry Allards park: ”Uppgift står mot uppgift”

Det var 23 april som en 19-årig man knivskars i halsen i centrala Örebro och fick sys med 15 stygn på USÖ. Polisen utredde till en början knivdådet som mordförsök – men när en 20-årig man åtalades ändrades rubriceringen till grov misshandel.

Den 20-årige mannen och 19-åringen har under utredningens gång lämnat olika versioner av vad som hände i parken. Den knivskadade 19-åringen har berättat att 20-åringen attackerad honom med kniv.

Den åtalade 20-åringen har påstått att det var 19-åringen som själv viftade med kniv och att han i tumultet kan ha skadats av misstag.

"Uppgift står således mot uppgift om vad som utspelade sig på platsen, om än att det enligt tingsrättens bedömning kan anses klarlagt att NN fick skadan på käkbenet i detta sammanhang", skriver tingsrätten i sin dom.

Den 19-årige mannen har berättat att han rökte en joint cannabis på en bänk i parken när bråket uppstod. Enligt tingsrätten skadar det trovärdigheten och tillförlitligheten att han var påverkad av narkotika vid tillfället.

När 19-åringen skulle gå in till tingsrätten under förhandlingen stoppades han dessutom i säkerhetskontrollen – på sig bar han en kniv.

"Det är också ostridigt på det sättet att han till huvudförhandlingen inför tingsrätten blev stoppad i säkerhetskontrollen med en kniv, varför den slutsatsen kan dras att han inte är främmande för att bära vapen", skriver tingsrätten i sin dom.

Under rättegången har flera vittnen hörts om händelsen. Enligt tingsrätten har inte förhören med vittnena gett någon klarhet i hur 19-åringen fick sina skador. Vittnena ska ha lämnat olika uppgifter under polisförhören och under rättegången.

"Sammanfattningsvis finner tingsrätten att den åberopade vittnesbevisningen är förenad med sådan osäkerhet, såväl i fråga om vilka som överhuvudtaget varit på platsen som ifråga om vilka iakttagelser de enskilda vittnena gjort, att den inte kan läggas till grund för att händelseförloppet varit det som NN uppgett", skriver tingsrätten i sin dom.

Tingsrätten anser att det är klarlagt att 20-åringen orsakat knivskadorna på 19-åringen. Det ska dock inte vara bevisat att han orsakade skadan med flit.

Nu frias 20-åringen för grov misshandel men fälls för en rad andra brott. Mannen åtalades för en grov misshandel i Nora 20 oktober 2017. Tingsrätten anser inte att den misshandeln var grov utan fäller istället mannen för misshandel. Dessutom döms mannen för bland annat stöld, ringa narkotikabrott, och våldsamt motstånd. Påföljden för mannen blir åtta månaders fängelse.