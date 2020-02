Man larmade om skadad kvinna – greps misstänkt för misshandel

Mannen larmade polisen om att kvinnan behövde hjälp strax efter midnatt.

– När vi anträffar kvinnan har hon skador och det är mycket blod i lägenheten, säger Jens auf der Heide, vakthavande befäl vid polisen.

– Det visar sig att anmälaren har misshandlat kvinnan och han är gripen.

Det är oklart hur uppgifterna om misshandel har framkommit och hur misshandeln enligt polisens misstankar har gått till.

– Jag kan inte gå in på detaljer, för det vet jag inte, säger Jens auf der Heide, som under natten heller inte kunde uttala sig om hur allvarligt skadad kvinnan var.

– Vi har en patrull på plats som pratar med kvinnan ifråga nu, sa han vid 03-tiden.

Kvinnan ska ha förts med ambulans till sjukhus och den gripne mannen fördes till polisstationen för förhör. Där lades han in för tillnyktring under natten. Under morgonen kommer mannen förhöras och en åklagare besluta om han ska anhållas.