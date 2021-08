Många Hälleforsare fick ett extra tack: ”Det ni har gjort under pandemin betyder oerhört mycket”

Årets kulturstipendium gick till sångerskan och låtskriverskan Angelica Carlsson. Årets ledarstipendium gick till Jan Skogh Jägarförbundet Hällefors. Årets idrottsstipendium gick till Dennis Olsson Hällefors motorklubb. Stipendiaterna tillkännagavs tidigare i år.

– Vi brukar vanligtvis uppvakta våra stipendiater i samband med Vårskrik men så kunde vi inte göra i år. Därför uppvaktar vi stipendiaterna nu, berättade Kicki Johansson, kultur- och fritidschef i Hällefors kommun.

Men stipendiaterna var inte de enda som prisades på tisdagen. Nio personer som är engagerade i lokalsamhället Hällefors fick också mottaga en uppmuntran för särskilda insatser under pandemin.

Dessa personer är: Bengt Rös och Gunnar Edin/spolar is varje år, erbjuder grillning i Kronhagen sedan många år. Jan Gunnarsson/för sitt engagemang vid Hurtigtorpet sommar som vinter. Niklas Lindberg/bor i ishallen, ställer alltid upp och hoppar in där det behövs i Hällefors IK. Christer Bergsten/har berikat många i Hällefors med sin musik under pandemin. Eila och Jussi Siimes/har ställt om och flyttat ut aktiviteter till Finnstigen i Bredsjö under pandemin. Leif Edin och Erling Lillberg/aldrig har så många sökt sig till skidspåren vid Hurtigtorpet. Tack vare skidgruppens arbete har välpreparerade skidspår funnits för alla besökare.

Frivilliga resursgruppen fick också uppvaktning och uppmuntran.

– Under pandemins tid har Frivilliga resursgruppen hjälpt människor i riskgrupper med livsnödvändiga uppgifter som hjälp med inhandling av livsmedel och läkemedel, sade Mikael Pulkkinen, samhällsstrateg i Hällefors kommun.

För Frivilliga resursgruppen var Göran Fogelström, Arja Salo, Morgan Bodin och Catarina Balazs på plats i Krokbornsparken vid uppmuntrans-ceremonin.

De tre stipendiaterna har nominerats fram med förslag och sedan utsetts av kommunstyrelsen. Hedersutmärkelsen för särskilda insatser har kommunstyrelsen tagit fram helt på egen hand.

– Vi har scannat av kommunen och föreningslivet och lyft fram några av många som är värda att uppmärksammas för det arbete de gör för människor i kommunen, sade Annalena Järnberg.

Här är motiveringarna till de tre stipendiaterna:

Årets kulturstipendium går till sångerskan och låtskriverskan Angelica Carlsson. En målmedveten talang som skriver och släpper sina egna låtar på olika sociala plattformar. Angelicas driv och engagemang för att utvecklas visar sig genom bland annat låtskrivarutbildning i Stockholm i somras där värdefulla kontakter knöts och deltagande i olika talangtävlingar runt om i Sverige. Trots sina unga år har också Angelica initierat och genomfört två ”Må bra-galor” för välgörenhet.

Årets ledarstipendium går till Jan Skogh Jägarförbundet Hällefors. Många unga nybörjare som kommer ihåg prova på-verksamheten under somrarna, friluftsdagar och inte minst jakttillfällen för unga som Jan är och har varit uppskattad ledare för. Jaktskyttet är det primära men minst lika viktigt är de många naturupplevelserna med den obligatoriska avslutande grillningen. Eldsjälen Jan Skogh har också initierat prova på-tillfällen för damer som varit mycket uppskattade.

Årets idrottsstipendium går till Dennis Olsson Hällefors Motorklubb. Hällefors MK har fostrat många talanger och Dennis är en av dem. Vann sprintserien för B-förare och genom vinsten väntar tävlingar mot äldre och mer rutinerade förare i A-klassen. Dennis är på god väg i karriären och förutom de många idrottsliga framgångarna är han också en fin ambassadör för sin förening och för Hällefors med sitt ödmjuka och hjälpsamma sätt.