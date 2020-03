Manuset behöver skrivas om när han blir Sveriges Travolta: ”Ska ge tjejerna lite mer värdighet”

David Lindgren tar över John Travoltas roll som den 19-årige Tony Manero när Chinateatern i Stockholm sätter upp scenversionen av den hyllade filmen "Saturday night fever" från 1977. Det är ingen slump att det är just han som har fått rollen – Lindgren har i flera år arbetat som professionell dansare.

– Det här är en drömroll för mig. Den kommer att passa mig perfekt och jag måste visa det fulla spektrat av mitt artisteri. Men det blir även en ny dans för mig – latin hustle – som jag övar in just nu, säger han till TT.

David Lindgren började dansa som väldigt ung och precis som rollfiguren Tony gör älskar han uppmärksamheten det ger honom.

– Redan från när jag var liten älskade jag den här typen av dansfilmer. På mellanstadiet när jag gick på skoldiskon så var jag verkligen kung på dansgolvet. Jag var egentligen den enda som dansade, säger han.

Repetitionerna börjar i slutet av juli men förberedelserna är redan i gång. För att klara av att sjunga och dansa på det sätt som David Lindgren behöver göra i "Saturday night fever" ligger han i hårdträning. Sedan ett år tillbaka jobbar han tillsammans med en personlig tränare och kosthållningen är hård. Under tiden genomgår manuset en uppdatering för att stämma bättre överens med dagens kvinnosyn.

– Det har inte alls åldrats lika bra som sången och dansen. I filmen är ju tjejerna bara tjejer som killarna vill knulla med. Nu skrivs manuset om så att tjejerna ska få fler lager än bara det – de ska ge tjejerna lite mer värdighet, säger David Lindgren.

I den svenska teaterversionen är det David Lindgrens egen fru, Kristina Lindgren, som han ska imponera på med sin dans. Hon spelar den kvinnliga huvudrollen. Paret har gjort ett medvetet val att jobba ihop, något som blev extra viktigt efter att David Lindgrens mamma gick bort förra året.

– Vi älskar att jobba tillsammans och det känns viktigt att hålla ihop familjen. Vi har gjort många musikaler ihop förut men det här är första gången som vi spelar att vi är kära i varandra, säger han.

Det blir även en hel del nya kollegor att dela scen med. Tonys föräldrar spelas av Suzanne Reuter och Samuel Fröler. Och Andreas Lundstedt gör rollen som Dj Monty.

– För mig känns det mest nervöst att ta mig an skådespelarscenen med Suzanne Reuter och Samuel Fröler. Mitt självförtroende inom sång och dans är rätt bra, jag känner mig ganska trygg där. Men att skådespela mot de här tunga namnen känns väldigt kul och lärorikt för mig.

Fakta: "Saturday night fever"

Förra gången "Saturday night fever" gjordes i svensk version var 2005–2006 på Oscarsteatern. Då med Andreas Lundstedt i huvudrollen. I höst är det dags igen och den här gången är det David Lindgren som gör John Travoltas roll från filmen.

Filmens soundtrack med Bee-Gees blev en succé i sig med låtar som "Stayin' alive", "How deep is your love" och "Night fever". De kommer att sjungas på originalspråk i höstens uppsättning av "Saturday night fever" på Chinateatern i Stockholm.

Regisserar gör Anders Albien och Jennie Widegren är koreograf.

Emilia Söderholm/TT