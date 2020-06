Manuzio Hanover vann Midsommarloppet – trots galopp i försöket: ”Kommer bli en riktigt bra häst när allting faller på plats”

Text: Mårten Eriksson.

Rubrikerna

Tummen upp: Manuzio Hanover gjorde ett topplopp i sitt försök till Midsommarloppet, hästen slutade fyra trots en rejäl galopp. I finalen gick det bättre, Kenneth Haugstad synade tidigt dödens med sin egentränade femåring. Hästen tog säkert ner ledande Comanche Moon och travade sista varvet efter 1.12,5. Det var en mycket värdig vinnare av Midsommarloppet 2020, förstapriset i finalen var 75 000 kronor.

Karriärens första seger: Treårige Hunt Am levde upp till sin fina uppvärmning. Cantab Hall-avkomman fick vandra i dödens stor del av loppet, men kunde trots det vinna lätt och avlägga maiden. Detta var helt klart bästa loppet i karriären för hästen som tidigare varit seg av sig, nu travade han sista varvet efter 1.17 med lätthet.

Trivs i spets: Final Dream trivs ypperligt i ledningen och tog smärtfritt hand om täten i sitt försök till Midsommarloppet. Linda Sedström vann bekvämt med fuxen som travade 1.11,7 sista varvet, detta var åttonde segern på tio försök från spets.

Bara bäst: Trots en rejäl galopp kunde fyraårige Baron Frontline vinna komfortabelt. Hästen tränas av Robert Bergh och vann på nya rekordet 1.15,1 auto över medeldistans. Thomas Dalborg körde denna eftermiddag och när Text Me-avkomman växer i sin stora kropp kan han bli riktigt bra.

Första segern i karriären: Run A Mile tog första segern i karriären i sin 20:e start och på vilket vis hon gjorde det! Stoet vann från ledningen på nya rekordet 1.12,2 auto över kort distans, det var strongt gjort att strida till sig segern mot härdade Mamba som fick en betydligt bättre resa. Barfota runt om gav helt klart effekt.

Vann mot hingstar: Frozen Queen tog femte segern för året när hon vann V4-inledningen tillsammans med Torbjörn Jansson som körde fuxan för första gången. Tobbe var offensiv och hittade tidigt till ledningen med femåringen som trots att hon mötte hårda hingstar enkelt stegade undan över upploppet och vann via 1.13,1 sista varvet före Milord.

Värt att notera: Nästa tävlingsdag på Fornaboda är V86-dagen, som avgörs onsdag den 1 juli. Detta är årets överlägset största travdag på Boda, mycket publik brukar samlas i gröngräset tyvärr blir ju denna publikfest inställd i år.

Citatet: ”Han var klart bättre i finalen aktionsmässigt, men bryter en del fortsatt. Detta kommer bli en riktigt bra häst när allting faller på plats” (Kenneth Haugstad påtagligt nöjd efter segern i Midsommarloppet med Manuzio Hanover).

Siffrorna

V5-fakta

Rätt rad: 10-7-5-1-10.

5 rätt: 1 049 kronor.

Omsättning: 316 423 kronor.

Antal system: 6 521.

V4-fakta

Rätt rad: 3-14-5-5.

4 rätt: 663 kronor.

Omsättning: 944 625 kronor.

Antal system: 19 898.

V3-fakta

Rätt rad: 2-1-10.

Utdelning: 3 643 kronor.

Lunchdubbelfakta

Rätt rad: 5-5.

Odds: 14,17.

Resultaten

Lopp 1: 1) 3.Frozen Queen (Torbjörn Jansson), 16,1 (2,58) 2) 11.Milord, 15,8 (4,09) 3) 14.Alorac Mathbell, 15,4 (12,28) 4) 8.Juicebox, 16,6 (77,71) 5) 13.Busy Doin' Nothing, 15,7 (34,96) 6) 9.Digital Diamond, 16,3 (46,93) 7) 15.Super Benny, 15,9 (49,58) Opl: 10.Ferrell, (22,65) 4.Applejack Mile, (12,63) 12.Azarayah Ridge, (48,50) 6.Frida's Daylight, (93,05) 5.Oban Boe, (76,11) 7.Galba Ringeat, (5,78). Odds: 2,58. Plats: 1,47-1,53-3,11. Tvilling (3/11): 5,71. Trio (3-11-14): 60,18. Strukna: 2.

Lopp 2: 1) 14.Jasmine de Veluwe (Magnus A Djuse), 15,1 (5,27) 2) 4.Georgia Am, 16,0 (6,07) 3) 8.Joy Frances Boko, 15,5 (12,22) 4) 7.Ena's Elit, 16,4 (68,41) 5) 3.Glamour Sisu, 16,5 (56,45) 6) 13.Le Mare, 15,9 (86,43) 7) 10.Allagash Nancy, 16,1 (13,32) 8) 5.No Replica, 16,8 (108,48) Opl: 12.Loes, (2,87) 15.Janssons Frestelse, (104,30) 11.Aurora Palema, (43,45). Odds: 5,27. Plats: 1,95-2,37-2,58. Tvilling (4/14): 18,28. Trio (14-4-8): 210,09. Strukna: 2.

Lopp 3: 1) 5.Run a Mile (Oskar J Andersson), 12,2 (7,62) 2) 2.Mamba, 12,2 (4,68) 3) 8.Gargamel Sisu, 12,4 (4,24) 4) 3.Manuzio Hanover, 12,9 (2,61) 5) 1.Symphonic Lincoln, 13,4 (20,29) 6) 12.Copitex, 13,4 (87,14) Opl: 7.On Stage Indika, (67,45) 4.Ace to Play, (19,26) 9.Happy Confess, (46,91). Odds: 7,62. Plats: 2,09-1,70-1,86. Tvilling (2/5): 13,71. Trio (5-2-8): 95,23. Strukna: 11.

Lopp 4: 1) 5.Final Dream (Linda Sedström), 12,0 (1,61) 2) 4.Zeus Bi, 12,1 (5,10) 3) 12.Comanche Moon, 12,4 (17,39) 4) 7.Lady Zappa, 12,5 (13,37) 5) 9.Peder Mykla, 12,6 (88,31) 6) 8.Sanda Love, 12,7 (23,17) Opl: 3.Baron d'Inverne, (41,20) 10.Whisky Akema, (44,59) 11.Global Wise Guy, (11,07) 1.Cut Him Some Slack, (104,15) 6.Helios U.S., (105,34). Odds: 1,61. Plats: 1,17-1,75-3,15. Tvilling (4/5): 4,05. Trio (5-4-12): 38,03. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 1.Orlandina (Torbjörn Jansson), 16,4 (8,45) 2) 8.B.W.T.Falcon, 16,5 (18,37) 3) 10.Express Love, 16,6 (3,62) 4) 5.Night Fever Bo, 17,1 (1,87) 5) 3.Sorbetto Doc, 17,8 (20,02) 6) 11.What the Hell, 18,5 (67,77) 7) 4.Livi Official, 18,7 (14,96) Opl: 9.P.S.Felix, (66,54) 6.What's Next, (93,28) 12.Bumblebeanie, (89,61) 7.Atletico Doc, (40,23). Odds: 8,45. Plats: 2,04-4,25-1,53. Tvilling (1/8): 38,91. Trio (1-8-10): 390,04. Strukna: 2.

Lopp 6: 1) 10.Baron Frontline (Thomas Dalborg), 15,1 (2,82) 2) 9.Broadway Musical, 15,2 (14,56) 3) 6.Dark Angel Avenue, 15,5 (2,85) 4) 3.Börge Kosing, 16,1 (9,94) 5) 4.Luna Rand, 16,6 (6,30) 6) 5.No Tender Spot, 16,6 (19,38) 7) 2.Kalas, 16,9 (56,16) Opl: 11.Berra Bus, (67,26) 1.Fangiodor, (46,88) 8.Xander Cake, (195,68) 7.Global Vincennes, (43,64). Odds: 2,82. Plats: 1,49-2,54-1,47. Tvilling (9/10): 10,88. Trio (10-9-6): 54,07. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 7.Hunt Am (Kim Eriksson), 16,2 (2,07) 2) 11.Helio de Fromentel, 16,5 (6,74) 3) 3.Cutie Käbb, 17,0 (10,27) 4) 8.What's My Name, 17,1 (14,33) 5) 4.Murakami, 17,1 (26,71) 6) 6.Mountain Priestman, 17,8 (13,28) 7) 1.Dynamite Maxi, 18,1 (46,34) Opl: 12.Squiggly, (122,11) 9.Q.Allegretto, (86,91) 2.Miss Sharon, (64,04) 5.Facetoface D.K., (5,32) 10.His Highness M.L., (43,82). Odds: 2,07. Plats: 1,36-2,42-2,43. Tvilling (7/11): 7,96. Trio (7-11-3): 55,65. Strukna: -.

Lopp 8: 1) 5.Christer Palema (Mikael J Andersson), 16,7 (1,67) 2) 7.Pele C.H., 17,0 (15,64) 3) 6.Betulla C.R., 17,1 (21,91) 4) 3.Morell, 17,2 (38,08) 5) 8.Jumanji Love, 17,2 (14,49) 6) 9.G.Cross, 17,2 (11,13) 7) 2.Byblos Club, 17,2 (86,29) 8) 4.Zinderellaz, 17,9 (78,46). Odds: 1,67. Plats: 1,16-2,88-3,17. Tvilling (5/7): 9,55. Trio (5-7-6): 60,33. Strukna: 10.

Lopp 9: 1) 2.Manuzio Hanover (Kenneth Haugstad), 14,7 (3,66) 2) 12.Comanche Moon, 14,1 (5,79) 3) 6.Mamba, 14,8 (4,84) 4) 9.Zeus Bi, 14,3 (10,26) 5) 1.Run a Mile, 15,0 (24,75) 6) 3.Gargamel Sisu, 15,0 (8,96) Opl: 8.Lady Zappa, (51,56) 7.Final Dream, (6,21) 10.Sanda Love, (26,63) 11.Peder Mykla, (98,67) 4.Symphonic Lincoln, (128,86) 5.Copitex, (24,71). Odds: 3,66. Plats: 2,01-2,18-1,80. Tvilling (2/12): 10,27. Trio (2-12-6): 65,91. Strukna: -.

Lopp 10: 1) 1.Vardofjäll Svarten (Magnus A Djuse), 28,5 (16,38) 2) 12.Klack Alva, 27,8 (21,99) 3) 11.Guli Vitus, 28,0 (3,40) 4) 14.Röyns Nora, 28,2 (60,02) 5) 4.Faks Kungen, 29,1 (23,68) 6) 3.Lassos Viking, 29,2 (55,64) 7) 15.Frisli Loke, 28,6 (80,56) 8) 10.Lysjö Wilda, 28,6 (13,51) Opl: 9.Guli Tiger, (57,18) 5.Björnli Ada, (60,82) 6.Eld Riga, (2,85) 2.Lill Kvikken, (14,11) 13.Järvsö Kristian, (63,92). Odds: 16,38. Plats: 3,04-5,02-1,67. Tvilling (1/12): 143,03. Trio (1-12-11): 734,02. Strukna: -.

Lopp 11: 1) 10.Hadrianos (Marcus Lilius), 15,0 (3,06) 2) 2.Gassin Am, 15,0 (3,17) 3) 11.Break Through, 15,8 (16,61) 4) 9.Churchill Line, 16,1 (55,43) 5) 1.Imakemyjokes, 16,1 (34,29) 6) 7.Geisha Sisu, 16,2 (66,48) 7) 3.Pearl of the Star, 16,2 (105,89) 8) 6.Kent le Soleil, 16,5 (17,83) Opl: 5.Joker Boko, (27,66) 14.Skinny Dipping, (73,27) 13.Bear My Dream, (145,43) 15.Dallas Brick, (49,69). Odds: 3,06. Plats: 1,48-1,54-4,80. Tvilling (2/10): 4,31. Trio (10-2-11): 81,06. Strukna: -.