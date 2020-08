Marcus Ericsson dagen efter kraschen: ”En kombination av orsaker – men inget pekar på att jag gjorde fel”

I ingången till andra kurvan på det 25:e varvet tog Indy 500 slut för Marcus Ericsson.

Bilen överstyrde och kraschen in i muren var oundviklig. Själv hann han inte förstå vad som hände.

Dagen efter hade Örebroföraren och ingenjörerna i Chip Ganassi racing-teamet analyserat situationen.

– Det kom väldigt oväntat. Jag märkte inga tendenser av att bakvagnen var så pass nära gränsen. Vi har olika motorinställningar, olika styrkor, och jag var inte på något ”köra om”-mode utan på en ”ligga och åka med i tempo”-rytm. Jag var inte ivrig att ta mig förbi, låg inte supernära eller gjorde något dumt, det kan man se på reprisbilderna och det ser man på datan också – jag körde varken snabbare eller långsammare än jag hade gjort på varven innan, säger Ericsson när NA når honom på måndagsmorgonen, amerikansk tid.

– Teamet håller fortfarande på att försöka analysera exakt vad som orsakade det, men som det ser ut var det helt enkelt en kombination av olika orsaker, allt hände på samma gång. Det blev lite mer motorbroms än varvet före, bilen framför mig tog kurvan på ett sätt som gjorde att jag fick lite mindre luft på vingarna än tidigare, vi träffade ett litet gupp som slog i hjulupphängningen mer än de tidigare varven trots att det ser ut på bilderna som jag höll exakt samma linje, och jag växlade ned precis när jag gick över guppet, vilket gav en liten tryckning på bakändan. Man tror att en kombination av allt det, tillsammans med att man ligger på gränsen hela tiden, gjorde att jag tappade bakgreppet under bråkdelen av en sekund, och det räcker för att tappa bilen när man ligger i de här farterna. Men inget som de sett har pekat på att jag gjorde något fel eller att jag kunde ha gjort något annorlunda.

Teamet nöjer sig dock inte där, utan kommer att fortsätta utredningen, på Marcus begäran.

– Jag har precis skrivit klart min rapport från racet, och jag har bett analytikerna i teamet att studera det här i detalj. Jag vill gärna att vi går in lite djupare i det och tittar till exempel på om det fanns trender på hur jag gav gas i trafik jämfört med Scott (Dixon, teamkompisen som slutade tvåa i racet), om han gjorde något annorlunda som jag kan lära mig av: ”Om du kör så här kan det hjälpa.” Jag efterfrågade det för att få mer förståelse även om det inte var den direkta orsaken.

Även Spencer Pigot, Alexander Rossi, Álex Palou, Conor Daly, Oliver Askew och Dalton Kellet försvann från söndagens race efter incidenter. Många liknande Ericssons, alla kom utan initial kontakt med motståndare.

– Bilarna låg verkligen på gränsen, och några gick över den. Tyvärr var jag en av dem. Det var över 30 grader varmt och sol, och den höga bantemperaturen ger naturligtvis större påfrestningar på däcken. Aeroscreenen kan också ha bidragit, det var ju första gången vi körde Indy 500 med den, med mer vikt högt upp på bilen och mer turbulent luft, säger Ericsson.

Ericsson smällde i muren i en bra bit över 300 kilometer i timmen, men klev själv ur bilen oskadd, och såg inte ens särskilt omskakad ut efteråt. Mer besviken – bilen var så bra att han med stor sannolikhet kunde ha blandat sig i toppstriden. Redan under de 24 första av de 200 varven hade han avancerat från elfte startposition till en åttondeplats.

– Klart att det svider, extra mycket för att jag verkligen kände att jag hade både bil och körning för att vara på pallen eller till och med slåss om segern. Det var inget snack om att jag hade farten, det kunde alla se, säger Ericsson.

– Många har frågat mig efteråt om jag känner mig deppig, men framför allt är jag faktiskt laddad för revansch. Även om det låter klyschigt finns det väldigt många bra saker att ta med sig. Jag är väldigt nöjd med hur jag genomförde hela Indy 500 igen, liksom.

Chansen kommer redan till helgen, då det körs dubbla race på ovalen i Madison, Illinois. I fjol studsade Ericsson tillbaka efter en snurrning i Indy 500 med karriärens hittills enda Indycarpallplats helgen därpå, en andraplats i Detroit.

– Just det! Jag får sikta på att göra något liknande i år, säger han när NA påminner honom.

Japanske formel 1-veteranen Takuma Sato vann racet efter att ha passerat Scott Dixon, som dominerade inledningen, med 30 varv kvar, och därefter kommit loss i tät innan Pigot kraschade hårt fem varv före mål. Förarna tog målflagg bakom säkerhetsbilen.

Segern var den 43-årige japanens andra i världens största racingtävling. Felix Rosenqvist blev tolva.

Resultat och mästerskapsställning

Indy 500 2020: 1) Takuma Sato, Japan, Rahal Letterman Lanigan racing, 3.10.05,0880, 2) Scott Dixon, Nya Zeeland, Chip Ganassi racing, +0,0577, 3) Graham Rahal, USA, Rahal Letterman Lanigan racing, +0,0953, 4) Santino Ferruci, USA, Dale Coyne racing, +0,3929, 5) Josef Newgarden, do, Team Penske, +1,6619 ... 12) Felix Rosenqvist, Sverige, Chip Ganassi racing, +13,9668. Marcus Ericsson, do, do, bröt.

Ställningen i mästerskapet efter sju race: 1) Dixon, 335 poäng, 2) Newgarden, 251, 3) Pato O'Ward, Mexiko, Arrow McLaren SP, 218, 4) Rahal, 181, 5) Simon Pagenaud, Frankrike, Team Penske, 212 ... 10) Rosenqvist, 157, 12) Ericsson, 147.