Marcus Ericsson efter beslutet att ställa in fyra första tävlingarna: ”Tänker främst på nära och kära i riskgrupperna”

I onsdags såg det ut att vara klart för race. I torsdags kom beskedet att ingen publik skulle släppas in och att helgen skulle kortas från tre till två dagar. Och på fredagen beslutade ledningen för Indycar att inte bara ställa in helgens premiärtävling i Saint Petersburg, Florida, utan dessutom de tre följande.

Allt för att hjälpa till att förhindra smittspridningen av det nya coronaviruset, som till och med fredagen hade lett till 41 dödsfall i USA.

Säsongspremiären kan nu som tidigast köras den 9 maj, då Indianapolis GP är inplanerat. Men det är förstås inte alls säkert om läget kommer att vara bättre då.

Örebroföraren Marcus Ericsson, som hade stora förhoppningar på väg in i sin andra Indycarsäsong, tycker att formelbilsseriens ledning agerat korrekt.

– Det känns som helt rätt beslut av Indycar att ställa in. Så klart är det jättetråkigt eftersom vi all vill ut och köra race, men hälsan måste gå först och i ett sådant läge vi är i nu vore det fel att köra vidare, även utan publik, säger han till NA och tillägger:

– Vi är alla oroliga för vad som händer just nu och jag tänker främst på nära och kära som är i riksgrupperna, äldre, sjuk och andra. Nu hoppas jag att situationen blir bättre närmaste tiden och att vi sedan kan dra igång säsongen i sommar.

Förutom stadsracet i Saint Petersburg är tävlingarna som hittills berörts racet på Barber motorsport park i Birmingham, Alabama, stadsracet i Long Beach, Kalifornien, och racet på formel 1-banan Cota i Austin, Texas.

Flera av tävlingarna kommer förmodligen bli helt inställda, men arrangörerna av racet i Long Beach säger att de jobbar stenhårt för att tävlingen ska kunna köras senare under året.

”Vi gör allt som står i vår makt för att kunna hitta ett nytt datum någon gång under hösten. Helgen bidrar med 33 miljoner dollar (motsvarande ungefär 322 miljoner kronor) till den lokala ekonomin och med 700 000 dollar (6,8 miljoner kronor) i skatteintäkter, så det är verkligen nödvändigt att försöka sy ihop det här eftersom så mycket annat redan blivit inställt i staden”, säger Jim Michaelin som är styrelseordförande för Long Beach-arrangemanget till Racer.com.

Totalt består Indycarsäsongen av 17 race, så försvinner fyra återstår bara 13. Den överlägset största tävlingen, Indy 500, är planerad till den 24 maj. Den har körts sedan 1911, inte ställts in sedan andra världskriget och är publikmässigt sportvärldens största endagarsevenemang med upp emot 300 000 åskådare på själva racet.

”Givetvis kommer vi att utvärdera allting varje dag, timme för timme, och vida de åtgärder som behövs. Men inställningen är att ge hundra procent för att kunna bjuda på en mäktig show under maj”, säger Mark Miles, som är vd på Penske Entertainment Corp som äger och driver både Indycarserien och Indy 500, till Indianapolistidningen Indy Star. Enligt uppgifter till den tidningen kommer Indycar inför ett teststopp för teamen under mars och april.

Nästan all annan internationell motorsport har också stoppats av coronavirusets utbrott: Formel 1 har ställt in sina tre första race, bland annat premiären i Australien i helgen. WTCR, med Thed Björk Bang-Melchior, har ställt in sina försäongstester och första racet i Ungern. Båtsportens formel 1, med ”Båt-Jonas” Andersson, har ställt in sina två första deltävlingar. Och roadracing-VM, Moto GP, har ställt in eller skjutit upp de fyra första deltävlingarna.