Marcus Ericsson hemma i Örebro – avslöjar drömmen om Daytona 24-timmars: ”Försöker hitta en sådan möjlighet”

Marcus Ericsson, 30, är hemma i Örebro och firar jul, ser om sina padelhallar och träffar vänner.

Men han kunde lika gärna varit på andra sidan Atlanten och förberett sig för nya utmaningar på racerbanorna.

Scott Dixon, Alexander Rossi, Simon Pagenaud, Ryan Hunter-Reay och Colton Herta är alla exempel på förare som i år kompletterade sina Indycarsatsningar med att också köra i den amerikanska långloppsserien Imsa, som 2021 drar igång redan den 24 januari.

Det är ingen slump att de kört där, och det handlar heller inte om att förarna tycker det är roligt. Nej, de extra racen fungerar som ett viktigt komplement för att få mer tid på banorna.

Till skillnad från andra sporter har racerförare försvinnande få möjligheter att träna i skarpt läge. Inför säsongspremiären i Saint Petersburg den 7 mars har Ericsson bara två testdagar inplanerade – på Sebring den 18 januari och på Laguna Seca i februari – och under själva racehelgerna är träningspassen få och korta. Att addera andra tävlingar till programmet kan därför vara en viktig pusselbit för att utvecklas.

– Jag hade gärna gjort, om jag ska vara ärligt. Det är något vi undersökt. Det hade varit ett perfekt komplement att köra något GT-lopp eller Daytona 24-timmars som går i januari. Men de flesta som gör det är redan etablerade förare i USA medan jag är rätt färsk i amerikansk racing. Än så länge har det inte varit något som passat, men det är något jag kollar på och är intresserad av, säger Marcus till NA.

– Jag tror att det går hand i hand med det jag gör i Indycar. När jag kom in hade jag ett rätt så tufft lärorår, och sedan började jag leverera på högre nivå i år. Kan jag börja vinna race och vara med i toppen av mästerskapet så kommer det öppna dörrar i andra mästerskap också. Inte som en ersättning utan som ett komplement till Indycar.

I Imsa, som är den serie som är det vanligaste komplementet, har teamen två förare till de vanliga racen, som är mellan två och tre timmar långa. De krockar ofta med Indycarracen. Men till det klassiska 24-timmarsloppet i Daytona, sextimmarsloppet på Watkins Glen, tiotimmarsloppet på Road Atlanta och tolvtimmarsloppet på Sebring plockar teamen in en eller två extra förare som delar på tiden i bilen, och det är där Indycarförarna ofta hoppar in.

I årets race i Daytona, som körs 30–31 januari, kommer Ericssons teamkompis Scott Dixon att köra för Chip Ganassis nya Imsateam, tillsammans med de ordinarie förarna Kevin Magnussen, som precis lämnat formel 1, och Renger van der Zande. Simon Pagenaud och Marucs nya teamkompis Jimmie Johnsson kör för Action Express-stallet, Alexander Rossi för Waint Taylor racing och Sébastian Bourdais för JDC-Mustang.

– Vi kommer fortsätta försöka hitta en sådan möjlighet. Men det blir inte till 2021 utan längre fram i sådana fall. Jag tror allt man kan köra är bra, just för att vår sport är så konstigt i dag, att man egentligen aldrig får träna. Även om det är annorlunda racingbilar mot det man egentligen håller på med så tror jag man tjänar på det som förare. På Eje Elghs tid körde de ju fyra klasser samtidigt, det var test och race var och varannan dag. Det hade varit något, säger Ericsson drömmande.

Det finns ännu häftigare race att blanda upp sitt Indycartävlande med: 2019 körde Alexander Rossi och James Hinchcliffe Australien mest prestigefyllda tävling, Bathurs 1 000. Och någonstans glimrar Le Mans 24-timmars, den enda av racingvärldens tre mest prestigefyllda tävlingar – bredvid Monacos GP och Indy 500 – som Marcus aldrig kört. Men den avgörs allt som oftast under brinnande Indycarsäsong.

– Jag har aldrig haft något supersug för typ Le Mans och sådana saker, aldrig varit såld på det. Men det är legendariskt, och alla pratar om hur häftigt det är, så man fastnar säkert om man provar. Men just nu är jag så inne på Indycarbiten att jag vill fokusera på det. Om jag kan hitta ett komplement som gör mig till en bättre Indycarförare så är det aktuellt, men jag kommer inte aktivt söka något som tar kraft ifrån min satsning här, säger Marcus.

När hela racingvärlden var nedstängd våren 2020, under coronapandemins första våg, slog simulatorracingen igenom bland de professionella racerförarna. Ericsson, som lägligt hade köpt en egen simulatorrigg i samma veva, sögs in och körde 13 race varav sex ingick i en officiell serie där alla Indycarförare deltog. Direkt efteråt var han eld och lågor och ville se en fortsättning under vinterns lågsäsong, men nu har intresset svalnat.

– Riggen står mest och samlar damm just nu (skratt). Det var kul att ha något att göra när det var fullt stopp på riktig race, men … När man kom igång kändes det inte som att det hade gett någonting till den vanliga körningen. Det var positivt att jag fick böra jobba med min ingenjör, eftersom jag var i ett nytt team. Men inte så mycket mer, säger Marcus.

– Det var en hel del snack i våras om att dra ihop en vinterserie, men när alla insåg hur mycket roligare det var att köra riktiga bilar så försvann de tankarna rätt snabbt. Jag tror också att alla insåg att det är så pass annorlunda mot verkligheten. Får jag absintens av att inte ha kört racerbil på ett tag drar jag säkert igång och kör lite någon kväll, men jag tror inte att det blir i någon organiserad form.

Simulatorn står kvar i huset i en förort till Indianapolis. Under semestern i Sverige ägnar sig Marcus i stället uteslutande åt gym- och konditionsträning, tillsammans med sin fystränare Alex Elgh från Karlskoga.

Indycarsäsongen inleds alltså i mars. 17 race finns planerade fram till finalen i Long Beach den 26 september, men allt är lite löst i kanten med tanke på pandemins fortsatta härjningar.

– Vad jag hör från USA är att det är fullt fokus på att få till en vanlig säsong. Det är ingen som kan svara på om det kommer att bli så, men det är det alla är inställda på. Jag tror man lärt sig en hel del av säsongen som var, och även om det säkert blir en del publikrestriktioner i början av säsongen så har man nu ett system som man vet fungerar. Det är stor chans att säsongen kommer köras så som den är annonserad, det är vad jag tror och hoppas, säger Ericsson.