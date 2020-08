Marcus Ericsson i drömläge inför Indy 500-kvalet – stod för näst snabbaste testet på sista träningen

Örebroföraren Marcus Ericsson, 29, kan ha något stort på gång inför helgens kval till Indy 500, världens största racingtävling.

Efter att ha gjort massor av varv men hållit sig en bit ned i listorna fartmässigt under de två inledande dagarnas träningar på megaovalen Indianapolis motor speedway skruvade Ericsson upp farten rejält när det på fredagen blev dags för kvalsimuleringar.

I fjol krävdes ett snitt på 370,14 kilometer i timmen runt de fyra kvalvarven på ovalen för att ge fransmannen Simon Pagenaud pole position – nu dunkade Ericsson till med 372,13 kilometer i timmen i snitt i sin bästa kvalsimulering på fredagen. Bara Ryan Hunter-Reay lyckades matcha det med 372,18 kilometer i timmen i snitt över de 10 engelska milen. Det är snabbare än vad bilarna gått på flera år.

Inför helgens kval har Indycarorganisationen nämligen tillåtit högre turbotryck än någonsin tidigare med den nuvarande motorspecifikationen, just under kvalet. Och Ericsson var alltså näst snabbast av alla vad gäller just kvalfart när förarna på fredagen för första gången fick testa boosten.

Sett till bästa envarvstiderna var Ericsson tionde snabbast på fredagen med en bästanotering på 373,14 kilometer i timmen i snitt. Där slog Marco Andretti till med den allra högsta siffran, 375,77 kilometer i timmen – men det var med draghjälp bakom en annan bil, vilket man inte har tillgång till i kvalet. Räknat på bästatid utan draghjälp var Ericsson fjärde snabbast på träningen medan Hunter-Reay toppade före Kumlasonens rutinerade teamkompis Scott Dixon. Chip Ganassi racing-teamets tredje förare, svenske Felix Rosenqvist, noterade 20:e bästa tiden i kvalet, totalt sett.

Bilarna med Hondamotorer totaldominerade de med Chevrolet: Sett till snabbast varvtid fanns 13 Hondadrivna bilar på topp 15.

Dubble formel 1-världsmästaren Fernando Alonso, som kraschade på torsdagen, var tillbaka i bilen på fredagen och var en av fem som gjorde över 50 varv under fredagens 6,5 timmar långa träning. Farten saknades dock, och han fick nöja sig med en 25:e-plats i listan.

Lördagens kval startar 17.00, svensk tid, och pågår i strax under sex timmar. De nio bästa förarna avancerar till söndagens shoot out-kval om de främsta startpositionerna.

Ericsson kommer få starta som 16:e förare av 33 i lördagens första kvalomgång. Kvalet lottades direkt efter fredagens träning, och teammanagern Mel Harder drog den positionen åt honom. Dixon får gå ut som sexa och Rosenqvist som 18:e. Normalt anses ett sent startnummer vara gynnsamt.

Fredagens träningsresultat inför Indy 500

Bästa varvtiderna: 1) Marco Andretti, USA, Andretti autosport, 38,5454, 2) Conor Daly, do, Ed Carpenter racing, +0,1914, 3) Scott Dixon, Nya Zeeland, Chip Ganassi racing, +0,1992, 4) Ryan Hunter-Reay, USA, Andretti autosport, +0,2269, 5) Spencer Pigot, do, Rahal Letterman Lanigan racing, +0,2283 ... 10) Marcus Ericsson, Sverige, Chip Ganassi racing, +0,2873, 20) Felix Rosenqvist, do, do, +0,5117.

Så fungerar kvalet till Indy 500

I år är 33 förare anmälda till Indy 500. Det är också maxantalet för hur många förare som får starta i racet. I fjol var 36 anmälda, så då slogs tre ut i kvalet – men i år kommer alltså alla få starta racet.

Startordningen i lördagens kval lottas. Alla 33 förarna är därefter garanterade ett kvalförsök över fyra varv, ensamma på banan. Är förarna inte nöjda med sin tid kan de därefter ställa sig i en av de två köerna för att göra nya försök: En kö där den tidigare tiden stryks och en där den tidigare tiden behålls. Kön med förare som strukit sina tider har alltid prioritet, tills kön är tom, först då får förare ur den andra kön möjlighet att göra ett andra försök. Kvalet pågår i fem timmar och 50 minuter, om vädret tillåter och det inte sker några krascher. De nio snabbaste går vidare till söndagens kval medan förarna på plats 10–33 får sina startpositioner låsta.

På söndagen har alla förarna varsitt fyravarvsförsök på banan. Föraren som var nia på lördagen startar först, föraren som var snabbast på lördagen startar sist.

Alla förarna i årets Indy 500

Andretti autosport: Zach Veach, USA, Alexander Rossi, do, Ryan Hunter-Reay, do, Colton Herta, do, Marco Andretti, do, James Hinchcliffe, Kanada.

Team Penske: Simon Pagenaud, Frankrike, Josef Newgarden, USA, Hélio Castroneves, Brasilien, Will Power, Australien.

Chip Ganassi racing: Scott Dixon, Nya Zeeland, Marcus Ericsson, Sverige, Felix Rosenqvist, do.

Arrow McLaren SP: Patricio O'Ward, Mexiko, Oliver Askew, USA, Fernando Alonso, Spanien.

A. J. Foyt Enterprises: Charlie Kimball, USA, Tony Kanaan, Brasilien, Dalton Kellett, Kanada.

Rahal Letterman Lanigan racing: Graham Rahal, USA, Spencer Pigot, do, Takuma Sato, Japan.

Ed Carpenter racing: Ed Carpenter, USA, Conor Daly, do, Rinus VeeKay, Nederländerna.

Dale Coyne racing: Santino Ferrucci, USA, James Davison, Australien, Álex Palou, Spanien.

Dreyer & Reinbold racing: Sage Karam, USA, J. R. Hildebrand, do.

Carlin: Max Chilton, Storbritannien.

Dragonspeed: Ben Hanley, USA.

Meyer Shank racing: Jack Harvey, Storbritannien.