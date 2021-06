Marcus Ericsson i stor intervju efter första segern: ”Dagen jag jobbat mot i åtta år” • Frustrationen • Glädjetårarna • Bildextra

Bilsporttidningarna över hela världen checkade in mangrant när Indycar bjöd in till digital presskonferens efter Marcus Ericssons första seger i mästerskapet, sent på lördagskvällen svensk tid, och givetvis var även NA på plats.

Första frågan hemifrån Närke var förstås hur han upplevt stödet och hyllningarna från Sverige – vilket Ericsson i det läget inte alls hade hunnit göra.

– Jag har inte sett någonting, för min telefon … Jag vet inte var den är. Men jag kan tänka mig att det är en hel del som är glada där hemma, sa Ericsson och log lika brett som han gjorde under hela den 25 minuter långa frågestunden som följde direkt på seger, prisutdelning och det i Detroit obligatoriska segerdoppet i James Scotts minnesfontän.

– Om vattnet var kallt? Nej, det var härligt.

Efter åratal av racerapporter som till stor del handlat om otur och missade möjligheter föll allt Kumlasonens väg i stadsracet på den skumpiga banan på Belle Isle-ön i Detroitfloden. Trots ett dåligt kval som gav 15:e startposition var han redan på väg mot en topplacering när tajmingen på Felix Rosenqvists otäcka krasch spelade honom rakt i händerna.

Av förarna på topp tio var det bara han och Will Power som redan hunnit i depå och som dessutom skulle klara sig till mål med bara ett stopp till – och därmed klättrade de till första och andra plats när alla andra där framme tvingades in. Ericsson kände länge att han var snabbare än Power, men hittade ingen väg förbi den rutinerade australiern. Men när Romain Grosjean kraschade fem varv före mål och racet återigen tillfälligt avbröts drabbades Powers bil av överhettning, vilket gjorde att den inte gick att starta om. Ericsson fick överta ledningen gratis, flög iväg i omstarten och dominerade de sista varven till sin första seger i Indycarkarriären.

– Givetvis vill man inte att någon ska drabbas av ett sådant problem, framför allt inte någon som är i ledningen. Men jag tar det. Jag har haft otur ganska många gånger de senaste åren, när det sett bra ut. I dag var det i stället min dag. Sådan är racingen ibland. Jag bara kände, när den där sista rödflaggen, att ”den här är för oss”, ”den kommer hjälpa oss på något vänster”. Det är klart att man aldrig vill att någon ska få problem, men någonstans kändes det som att det var menat att det skulle bli så här, säger Ericsson som tror att han hade kunnat utmana Power om segern oavsett:

– Jag följde honom enkelt under en stor del av racet och satte press på honom några gånger, provade att attackera in i kurva sju, men han försvarade sig bra. Men jag såg att han hade lite problem att få upp farten direkt efter den första omstarten medan jag snabbt fick upp temperaturen i däcken, så jag tror att jag hade haft en ganska bra möjlighet att ta mig förbi på första varvet efter omstarten. Jag visste att det var min chans och jag var riktigt sugen på att ta den. Men när han fick sitt problem handlade det i stället om att hålla sig kall och köra med perfektion.

Det gjorde Ericsson. Han gav aldrig förarna bakom skuggan av en chans.

– Det var nog min bästa omstart någonsin. Jag hade pressen på mig, jag visste att Takuma Sato var närmast bakom och att han går alltid för det. Hade han ens fått en halv chans att gå för segern hade han skickat in bilen på insidan i kurva tre. Så jag var extremt fokuserad och planerade exakt hur jag skulle göra. När jag fick luckan förstod jag att det bara handlade om att hålla i och ta bilen i mål.

Var det nervöst att köra de sista varven efter alla år utan seger?

– Nej, det var bara att sätta ihop det och låta bli misstag. Jag kände mig aldrig orolig då, för då visste jag att jag hade det i egna händer – och då kommer jag fixa det.

Känslan efteråt, var det tårar vi såg när du klev ur bilen?

– Ja, till 100 procent. Det gick inte att hålla tillbaka tårarna. Jag har jobbat så jäkla hårt för det här under så många år, och haft väldigt många motgångar och stolpar ut. Och efter åren i formel 1 … Det är klart att jag inte tvivlat på mig själv – men det har varit tufft. Jag har fortsatt tro på mig själv och på min och teamets förmåga. Jag har vetat att jag har vad som krävs för att vinna i den här serien, men någon gång måste det komma också. Det är klart att det varit tufft och frustrerande att det alltid fallit på något.

Segern var Ericssons första sedan vinsten i featureracet i GP2, serien som nu heter formel 2, på Nürburgring den 6 juli 2013. Det är nästan åtta år sedan. Fem tillbringades i Caterham och Sauber – team långt från vinstchans – i formel 1. De 2,5 senaste i Indycar, där seger funnits på menyn varje helg men aldrig landat på Ericssons tallrik.

– Klart det är tufft för vem som helst att gå åtta år utan att vinna ett race. Man jobbar stenhårt varje dag för att ta segrar, och så dröjer det åtta år … Det är klart det sätter sina spår. Men i dag bevisade jag att jag kan vinna och jag tror det kommer göra skillnad framåt, säger Ericsson

Hade du börjat misströsta efter all otur, började du tro att fösta segern aldrig skulle komma?

– Nej, för förr eller senare så vänder turen. Och jag vill inte skylla på otur, egentligen. Men vi har inte haft mycket tur de senaste åren. I år har vi varit starka, vi har varit med i toppen på varenda bana vi varit på även om vi – okej då – haft en del otur som förstört möjligheter till bra resultat. Men vi har varit med i toppen överallt, och då kommer resultaten att komma. Jag har haft en stark tro på att vi skulle ta första segern i år.

Vad var känslan när du korsade mållinjen?

– Den omedelbara känslan var ”det här är min dag”. Det är den här dagen jag har jobbat mot i åtta år. Jag har haft en hel del otur de senaste åren, men i dag vändes allt till min fördel. Den första rödflaggan kom i ett tursamt läge för mig, och det som hände med Will var förstås flyt. Men samtidigt var vi där och presterade när det räknades. Vi gjorde allt rätt i dag, vi var snabba i depån, gjorde bra omstarter, körde om folk … Så, tja, vi hade en del tur, men vi levererade också.

Hur värderar du den här segern jämfört med dem du radade upp i formel 3 och GP2?

– På den tiden var jag på väg genom juniorserierna, med ögonen inställda på formel 1, och då vann jag race i princip varje år. Jag vande mig vid att vinna. När jag väl hade tagit mig till formel 1 hade jag inte längre realistisk möjlighet att utmana om segrar, och då började jag till slut tappa känslan för att fajtas och kriga om segrar. Det var inte förrän jag kom hit till Indycar som jag insåg hur mycket jag saknade det där – att gå in i en helg och försöka vinna, försöka slå alla.

– Sedan har det dröjt här också, och i år har första segern verkligen stått överst på önskelistan. Nu kan jag bocka av den och börja jaga fler. Det är inte många som kan kalla sig för segrare i Indycar, men det kan jag nu. Det känns fantastiskt.

Helgen i Detroit består av dubbla race, vilket gör att Ericsson får chansen att ta sin andra seger redan på söndagen.

– Det här ger en stor boost självförtroende både till mig och teamet, och vi ska försöka ta en ny seger redan i morgon (läs: i dag) och fortsätta göra en stark säsong, säger Ericsson som trivs utmärkt på den hoppiga och gropiga stadsbanan där han 2019 tog sin första och fram till lördagen enda pallplats i Indycarkarriären.

– Den är verkligen speciell, och jag har gillat den sedan första träningen 2019. Det är en ”förarbana”. I hela mitt liv har jag trivts på sådana banor – som Suzuka, Spa och Silverstone – där föraren kan göra stor skillnad, och det här är också en sådan bana. Man måste givetvis ha en bra bil, men det är föraren som gör de sista tiondelarna här.

Lördagens seger gör att Ericsson avancerar från tionde till sjunde plats i mästerskapet och att han är mindre än 50 poäng – värdet av en raceseger – bakom teamkompisen Scott Dixon på tredjeplatsen efter sju av 16 race.

Marcus Ericssons alla segrar i formelbil

31 mars 2007: Racet på Brands Hatch i brittiska formel 4.

24 juni 2007: Racet på Oulton park i brittiska formel 4.

28 juli 2007: Racet på Snetterton i brittiska formel 4.

18 augusti 2007: Racet på Brands Hatch i brittiska formel 4.

19 augusti 2007: Racet på Brands Hatch i brittiska formel 4.

1 september 2007: Racet på Knockhill i brittiska formel 4.

2 september 2007: Racet på Knockhill i brittiska formel 4. Ericsson vann mästerskapet.

16 maj 2009: Racet på Suzuka i japanska formel 3.

31 maj 2009: Racet på Rockingham i brittiska formel 3.

6 juni 2009: Racet på Hockenheim i brittiska formel 3.

28 juni 2009: Racet på Fuji i japanska formel 3.

12 juli 2009: Racet på Suzuka i japanska formel 3.

8 augusti 2009: Racet på Twin ring Motegi i japanska formel 3.

27 september 2009: Racet på Sportisland Sugo i japanska formel 3. Ericsson vann mästerskapet.

27 juni 2010: Sprintracet i GP2 i Valencia.

1 september 2012: Featureracet i GP2 på Spa.

6 juli 2013: Featureracet i GP2 på Nürburgring.

12 juni 2021: Indycar-racet i Detroit.