Marcus Ericsson i stor intervju inför Indy 500: ”Målsättningen är att slåss om segern – men det är inte all or nothing”

350 000 åskådare på läktarna.

Några av USA:s största artister på en scen på innerplan.

Flyguppvisningar och ballongsläpp och militärparad, nationalsång och böner och ”Back home again in Indiana”.

Och 33 förare som gör upp om evig ära, motsvarande drygt 22 miljoner kronor och ett kallt glas mjölk – i drygt 360 kilometer i timmen över 200 varv och drygt 800 kilometer.

Indy 500 är inte bara världens största racingtävling – och den största arenaidrottstävlingen, alla kategorier – utan också ett spektakel utan dess like.

Men i år är mycket annorlunda. Coronapandemin har flyttat tävlingen från maj till augusti och tvingat fram tomma läktare, och de flesta av kringarrangemangen är inställda. Som depåstoppstävlingen, som Marcus Ericsson vann i fjol. Men racet är lika prestigefyllt som vanligt, och chansen till svensk seger större än på 17 år. Då, 2003, startade Kenny Bräck – som vann tävlingen 1999 – från sjätte position. Nu har Ericsson kvalat in som elva.

– Man siktar framåt, så minst topp tio skulle jag säga att jag måste nå för att det ska vara godkänt. Men jag har som målsättning att slåss om segern, det måste man ha när man varit med så pass bra under testerna och kvalat så bra. Sedan ska man komma ihåg att det är ett mästerskap vi kör om och att det är dubbelpoäng här, så det är inte ”all or nothing” för segern – det absolut viktigaste är att göra ett bra resultat för att hålla liv i mästerskapet, säger Ericsson till NA.

I fjol kom den 29-årige Kumlasonen direkt från fem säsonger i formel 1 och gjorde sitt livs allra första ovalrace på den jättelika banan i Indianapolis. I år har han betydligt mer rutin med sig in i racehelgen, och kan kosta på sig att vara missnöjd med elfte startposition.

– Egentligen är det ett jättebra ställe att starta racet från, men jag kan inte sticka under stol med att jag fortfarande är lite besviken att jag inte tog mig till ”fast nine” (slutkvalet för de nio snabbaste förarna), för vi hade fart för det. Vi har analyserat det och vet vad vi gjorde för fel, säger han.

Marcus och hans ingenjörer var för defensiva inför första kvalförsöket, skruvade på för mycket downforce för att hålla kvar bilen på banan, vilket tog ned toppfarten. Till det andra försöket tog teamet av downforce, men då hade banan blivit så mycket långsammare på grund av värme och sol att farten ändå bara blev marginellt högre.

– Vi har räknat på det och kommit fram till att den bil jag körde på andra försöket hade räckt till femte eller sjätte plats om jag haft den på första försöket. Med facit i hand hade vi minst ett steg för mycket downforce på vid första försöket. Men det är lätt att säga i efterhand.

Ericssons teamkompis Scott Dixon blev tvåa i kvalet, vilket visar potentialen som fanns i Chip Ganassi-bilen. Ericsson gjorde dessutom själv den näst bästa kvalsimuleringen på sista tidsträningen. Nu får han i stället försöka jobba sig upp under racet, som startar 20.30, svensk tid, på söndag.

På första träningen efter kvalet, när bilen började ställas in för racet, var Ericsson sjunde snabbast av alla. På fredag avslutas förberedelserna med ytterligare två timmars träning på banan.

– Jag tycker fortfarande att det finns saker att förbättra, så det är skönt att vi har den träningen för att putsa på detaljer. Planen är att försöka ligga så mycket som möjligt i stora klungor då, och få till en bil som jag kan lita på till hundra procent i trafik, säger han.

Indy 500 körs över 200 varv på den rektangulära, 4 023 meter långa banan. Full tank räcker normalt 30–35 varv, så det är möjligt att klara racet på fem depåstopp. Oftast har den vinnande strategin varit fler, beroende på incidenter, säkerhetsbilsperioder och taktik. 2015 gjorde Juan Pablo Montoya nio depåstopp på vägen till seger i ett race som tog långt över tre timmar att slutföra.

– Grejen med den här tävlingen är att ha tålamod och is i magen och att positionerna sig för att ha slagläge inför sista stinten, för det är då det avgörs. En av mina styrkor i år har varit att jag haft skallen med mig, och jag känner mig jäkligt fokuserad och redo för uppgiften, säger Ericsson som har en helt annan känsla än i fjol.

– Då hade man många frågetecken i huvudet, mycket ovissheter. Nu har jag ett helt annat lugn och en helt annan trygghet.

Inför årets säsong har det 26 kilo tunga huvudskyddet aeroscreen – en sorts vindruta – införts på Indycarbilarna. Trots att den nu använts i sex race och Indy 500-kvalet är det ingen som riktigt vet vilket avtryck den kommer göra på årets mest prestigefyllda tävling. Det har förekommit spekulationer om att det både kommer bli svårare att köra om och tuffare att ligga först.

– Det var intressant att se hur det fungerade på träningen i söndags, när det var varmt och blåsigt och rätt tuffa förhållanden. Det var väldigt många bilar som hade problem och det syntes att det var lätt att göra misstag. Förutom att aeroscreenen tillför turbulent luft för att den är så stor så ger den också rätt mycket vikt högt uppe på bilen, vilket gör att hela bilen rör sig annorlunda i kurvorna. Så jag tror att det kommer hända en hel del i racet, och jag tror att det kommer att gå att köra om – framför allt under andra halvan av stintarna när folk har lite mer slitna däck.

Kvalskrällen Marco Andretti står i pole position, men Dixon är ändå stor favorit hos oddssättarna. Ericsson står i närmare 50 gånger pengarna: Dubbelt så mycket som dubble formel 1-världsmästaren Fernando Alonso, som startar från 26:e position, och mer än tre gånger så mycket som fjolårsmästaren Simon Pagenaud, från 25:e.

– Får man inte satsa på sig själv skulle jag också satt pengarna på Scott. Man märker när man jobbar så nära honom att han är jäkligt stark, och jag vet att vi har en bra bil. Med all hans erfarenhet och självförtroendet han har i sig själv och för bilen så kommer han vara föraren att slå, säger Ericsson.

Svenske teamkompisen Felix Rosenqvist startar rakt bakom Ericsson, som 14:e förare.

Om Marcus vinner på söndag? Då har han, som en av åtta förare i fältet, bett om att få mellanmjölk i stället för den normalfeta som segerdryck.

Startordningen i söndagens Indy 500

Rullande start, tre och tre i elva startled: 1) Marco Andretti, USA, Andretti autosport, 2) Scott Dixon, Nya Zeeland, Chip Ganassi racing, 3) Takuma Sato, Japan, Rahal Letterman Lanigan racing, 4) Rinus VeeKay, Nederländerna, Ed Carpenter racing, 5) Ryan Hunter-Reay, USA, Andretti autosport, 6) James Hinchcliffe, Kanada, do, 7) Álex Palou, Spanien, Dale Coyne racing, 8) Graham Rahal, USA, Rahal Letterman Lanigan racing, 9) Alexander Rossi, USA, Andretti autosport, 10) Colton Herta, USA, Andretti autosport, 11) Marcus Ericsson, Sverige, Chip Ganassi racing, 12) Spencer Pigot, USA, Rahal Letterman Lanigan racing, 13) Josef Newgarden, do, Team Penske, 14) Felix Rosenqvist, Sverige, Chip Ganassi racing, 15) Pato O'Ward, Mexiko, Arrow McLaren SP, 16) Ed Carpenter, USA, Ed Carpenter racing, 17) Zach Veach, do, Andretti autosport, 18) Conor Daly, do, Ed Carpenter racing, 19) Santino Ferrucci, do, Dale Coyne racing, 20) Jack Harvey, Storbritannien, Meyer Shank racing, 21) Oliver Askew, USA, Arrow McLaren SP, 22) Will Power, Australien, Team Penske, 23) Tony Kanaan, Brasilien, A. J. Foyt Enterprises, 24) Dalton Kellett, USA, do, 25) Simon Pagenaud, Frankrike, Team Penske, 26) Fernando Alonso, Spanien, Arrow McLaren SP, 27) James Davison, Australien, Dale Coyne racing, 28) Hélio Castroneves, Brasilien, Team Penske, 29) Charlie Kimball, USA, A. J. Foyt Enterprises, 30) Max Chilton, Storbritannien, Carlin, 31) Sage Karam, USA, Dreyer & Reinbold racing, 32) JR Hildebrand, do, do, 33) Ben Hanley, Storbritannien, Dragonspeed.