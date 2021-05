Marcus Ericsson körde upp sig igen – men ifrågasatte teamets strategi: ”Varför gjorde vi inte som Rossi?”

Marcus Ericsson körde upp sig från 15:e startposition till en tiondeplats i lördagskvällens race på Indianapolis motor speedways GP-slinga – men när han pratade med racestrategen över teamradion efteråt lätt Örebroförare mest besviken.

– Varför gjorde vi inte en undercut som Alexander Rossi vid sista depåstoppet?, frågade Ericsson.

Ericsson, som startade från 15:e position, passerade Rossi för niondeplatsen på det 59:e av de 85 varven. Amerikanen dök i depån på samma varv, medan Ericsson stannade ute för ytterligare två varv. Något som gjorde att Rossi kunde arbeta upp en lucka ute på banan och hålla sig före, och därtill passerade Andretti autosport-föraren både Scott McLaughlin, som gick i depå samtidigt som Ericsson, och Scott Dixon, som var på en annan strategi och gick i depå senare. Eftersom det inte blev några positionsförändringar slutade Ericsson därmed tia och Rossi sjua – och Kumlasonen såg förstås att han själv kunde varit sjua om han gått i depå samtidigt som Rossi eftersom han just då låg före på banan.

Teamets svar på Ericssons fråga?

– Vi ville inte att du skulle behöva åka och spara bränsle på slutet, därför tog vi in dig senare.

– Men jag sa ju att banposition är mycket viktigare än att slippa spara bränsle, replikerade Ericsson men tillade:

– Tack ändå, för bilen var riktigt bra i dag.

Ericsson inledde racet med en kanonstart, där han avancerade från 15:e-platsen och låg och fajtades hjul mot hjul om elfteplatsen med Felix Rosenqvist när racet gulflaggades halvvägs in på första varvet efter att Conor Daly och Graham Rahal gått av i första kurvan.

Efter omstarten jobbade sig Ericsson upp till en niondeplats, där två placeringar togs på banan och Rosenqvist passerades i depån.

Under andra depåstoppet tappade Ericsson i stället en placering till Alexander Rossi men passerade honom alltså sedan på banan, före det sista, kontroversiella, stoppet.

I täten dundrade Romain Grosjean iväg i ett eget tempo från pole position och byggde upp en lucka på över sex sekunder före första depåstoppet. Men både det stoppet och nästa tog alldeles för lång tid, och mekanikernas strul gjorde att Rinus VeeKay, som hade varit i depå sju varv tidigare och hunnit få upp temperaturen och därmed greppnivån i däcken, kunde enkelt passera direkt när Grosjean kom ut på banan igen.

VeeKay startade först på sjunde plats, men hade arbetat sig upp genom fältet via två sådana tidiga depåstopp, och efter att ha behållit ledningen genom tredje depåstoppet stökade han undan till en ledning med över åtta sekunder innan han säkrade hemgången till karriärens första seger med fem sekunders marginal till den tungt formel 1-meriterade fransmannen på andraplatsen.

Ericssons och Dixons teamkompis Álex Palou la beslag på tredjeplatsen – men allra mest imponerande veteranen Graham Rahal, som efter turen över gräsmattan i första kurvan och efterföljande reparationer lyckades klara sig på ett depåstopp mindre än de andra förarna under de 80 sista varven och därmed kunde knipa femteplatsen bakom Josef Newgarden.

Rosenqvist hade en tuff kväll efter den starka starten och föll hela vägen från elfteplatsen – som han höll ut ur första kurvan efter att ha startat som 13:e – ned till 17:e i mål.

Redan på tisdag startar tidsträningarna inför Indy 500, säsongens stora höjdpunkt där kvalet körs nästa helg och racet helgen därpå.

Resultat och totalställning

Indycar, deltävling 5 av 16, Indy GP (85 varv): 1) Rinus VeeKay, Nederländerna, Ed Carpenter racing, 1.47,08,5773, 2) Romain Grosjean, Frankrike, Dale Coyne racing, +4,9510, 3) Álex Palou, Spanien, Chip Ganassi racing, +15,0726, 4) Josef Newgarden, USA, Team Penske, +18,4472, 5) Graham Rahal, do, Rahal Letterman Lanigan racing, +26,9813, 6) Simon Pagenaud, Frankrike, Team Penske, +27,8704, 7) Alexander Rossi, USA, Andretti autosport, +33,2703, 8) Scott McLaughlin, Nya Zeeland, Team Penske, +36,1862, 9) Scott Dixon, do, Chip Ganassi racing, +36,8362, 10) Marcus Ericsson, Sverige, do, +37,1971, 11) Will Power, Australien, Team Penske, +39,8020, 12) Ryan Hunter-Reay, USA, Andretti autosprot, +40,3892, 13) Colton Herta, do, do, +43,1147, 14) Ed Jones, Förenade Arabemiraten, Dale Coyne racing, +43,8110, 15) Pato O'Ward, Mexiko, Arrow McLaren SP, +44,5448, 16) Takuma Sato, Japan, Rahal Letterman Lanigan racing, +44,9971, 17) Felix Rosenqvist, Sverige, Arrow McLaren SP, +45,4208, 18) James Hinchcliffe, Australien, Andretti autosport, +1.05,1989, 19) Sébastien Bourdais, Frankrike, A. J. Foyt enterprises, +ett varv, 20) Dalton Kellett, Kanada, do, +ett varv, 21) Juan Pablo Montoya, Colombia, Arrow McLaren SP, +ett varv, 22) Charlie Kimball, USA, A. J. Foyt enterprises, +ett varv, 23) Jack Harvey, Storbritannien, Meyer Shank racing, +ett varv, 24) Jimmie Johnson, USA, Chip Ganassi racing, + ett varv, 25) Conor Daly, USA, Ed Carpenter racing, +35 varv.

Bonuspoäng: Grosjean fyra (pole position, ledde varv, ledde flest varv), VeeKay en (ledde varv), Hunter-Reay en (do), Dixon en (do), Palou en (do).

Ställningen efter fem av 16 race: 1) Dixon, 176 poäng, 2) Palou, 163, 3) Newgarden, 148, 4) O'Ward, 146, 5) Rahal, 137, 6) VeeKay, 135, 7) Pagenaud, 130, 8) McLaughlin, 123, 9) Power, 118, 10) Herta, 117, 11) Ericsson, 99, 12) Sato, 98, 13) Harvey, 97, 14) Rossi, 91, 15) Grosjean, 81, 16) Bourdais, 79, 17) Hunter-Reay, 75, 18) Rosenqvist, 71, 19) Jones, 67, 20) Hinchcliffe, 56, 21) Daly, 48, 22) Kellett, 48, 23) Tony Kanaan, USA, Chip Ganassi racing, 34, 24) Ed Carpenter, Ed Carpenter racing, 34, 25) Johnson, 25, 26) Pietro Fittipaldi, Brasilien, Dale Coyne racing, 24, 27) Max Chilton, Storbritannien, Carlin, 16, 28) Montoya, 9, 29) Kimball, 8.

