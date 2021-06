Marcus Ericsson körde upp sig, snurrade av, körde upp sig igen: ”Helt sjukt, faktiskt”• Från 22:a till sexa på halvt race

Förra helgen tog Marcus Ericsson, 30, karriärens första Indycar-seger efter att ha kört upp sig från 15:e startposition.

Men frågan är om inte körningen till sjätteplatsen på Road America på söndagen ändå tar priset.

För faktum är att han tvingades till betydligt fler omkörningar på väg till den här sjätteplatsen – och det på ett halvt race.

Efter ett dåligt kval startade Kumlasonen på lördagen från 18:e position, men var aggressiv från början och plockade successivt placering för placering och var tolva när han på det 23:e av de 55 varven snurrade av i utgången av tredje kurvan och blev stående med motorstopp.

– Jag var för ivrig på gasen. Det är lätt att komma ut på curben i utgången där, och när jag gjorde det och tryckte på gasen fick jag hjulspinn och tappade bilen. En riktigt grov tabbe, och jag kände mig inte vatten värd. Det var inte mitt stoltaste ögonblick, säger Ericsson till NA.

Innan räddningsmanskapet var på plats och kunde starta om bilen hade alla andra passerat, och Ericsson tuffade iväg som 22:a. Men han gav inte upp – utan började i stället om uppkörningen. Via totalt 18 omkörningar på banan – flest av alla i racet, så klart – och därtill vinnande däcks- och bränslestrategier var Ericsson sexa i mål. Faktum är att han med 1,5 varv kvar till och med var femma, men Romain Grosjean kontrade hårt på Ericssons omkörning och tog tillbaka den placeringen.

– Jag blev rätt förbannad på mig själv efter tabben, men när jag såg att jag skulle hinna ikapp fältet så började jag tro på det igen och siktade på topp tio. En sjätteplats var bättre än jag vågat hoppats. Skönt att få chansen att reparera det – och göra det med råge, säger Ericsson.

Hur nära var det att du grejade Grosjean också?

– Jag tog honom ned mot kurva fem, men han skickade in bilen supersent och satte nästan ut mig i gräset. Tydligen hade han gjort så flera gånger under racet. Det var på gränsen för hur man ska köra, tycker jag. Men så är det ibland …

Har du hunnit tänka ”tänk om jag inte snurrade”?

– Nej, men kanske kunde det ha varit ännu bättre. Pallen? Det går alltid att spekulera, men i dag är jag bara tacksam mot teamet för att de fixade en grym strategi och gjorde grymma depåstopp. Det kunde säkert blivit mycket bättre, men vi räddade det väldigt bra efter förutsättningarna. Vi tog 16 placeringar på ett halv race … Det är helt sjukt, faktiskt.

I täten hade Josef Newgarden kommandot från lördagens raceseger tills racet omstartades med två varv kvar att köra. Då slog mjukvaran i hans bil bakut och gick in i ”felsäkert läge”, vilket gjorde att han fick parkera och tappade från säker seger till en 21:a-plats.

Ericssons teamkompis Álex Palou, som skuggat Newgarden hela racet, fick ärva ledningen och vann 1,9 sekunder före Colton Herta, som i sin tur hade sekunden på trean Will Power. Segern var Palous andra för säsongen och innebär att spanjoren drygar ut ledningen i mästerskapet. Han har nu 28 poäng tillgodo på tvåan Pato O'Ward, som blev nia i söndagens race, och 53 på regerande mästaren Dixon på tredjeplatsen.

Ericsson tappade en placering i sammandraget, från sjua till åtta, men har nu bara 22 poäng upp till fjärdeplatsen.

– Det är rätt så coolt att vi är precis utanför topp fem trots att jag har den kvalraden jag har. Det visar att jag är en av de absolut bästa i fältet på att rejsa, säger Ericsson som sedan sjätteplatsen i kvalet i säsongspremiären kvalat som 15:e, 16:e, 15:e, 22:a och nu 18:e till racen på icke-ovaler den här säsongen.

– Det är helt otroligt att vi kan ha en av de absolut snabbaste bilarna i varje race och ändå inte kunna kvala bättre än 15:e i snitt. Jag förstår det faktiskt inte. Jag jobbar stenhårt på det och jag tycker att det är fördjävla irriterande att jag inte lyckas få till det bättre. Men det enda jag kan gör är att försöka få till en bättre känsla i bilen, för det är uppenbart att jag kan köra snabbt.

Nästa race, det tionde av 16 den här säsongen, körs på Mid-Ohio-banan om två veckor. Därefter väntar en månads sommaruppehåll för Indycar-serien.

Resultatet och sammandraget

Indycar, Road America, topp tio: 1) Álex Palou, Spanien, Chip Ganassi racing, 1.50.55,0534, 2) Colton Herta, USA, Andretti autosport, +1,9106, 3) Will Power, Australien, Team Penske, +2,9853, 4) Scott Dixon, Nya Zeeland, Chip Ganassi racing, +3,9048, 5) Romain Grosjean, Frankrike, Dale Coyne racing, +4,7136, 6) Marcus Ericsson, Sverige, Chip Ganassi racing, +5,1806, 7) Alexander Rossi, USA, Andretti Autosport, +7,7219, 8) Takuma Sato, Japan, Rahal Lettarman Lanigan racing, +7,9145, 9) Pato O'Ward, Mexiko, Arrow McLaren SP, +9,0243, 10) Max Chilton, Storbritannien, Carlin, +9,3733.

Bonuspoäng: Josef Newgarden, Australien, Team Penske, fyra (pole position, flest varv i ledning), Chilton en (varv i ledning), Kevin Magnussen, Danmark, Arrow McLaren SP en (do), Palou en (do), Sato en (do), Oliver Askew, USA, Ed Carpenter racing, en (do), Dixon en (do).

Sammandraget efter 9 av 16 race, topp tio: 1) Palou, 349 poäng, 2) O'Ward, 321, 3) Dixon, 296, 4) Newgarden, 261, 5) Simon Pagenaud, Frankrike, Team Penske, 255, 6) Rinus VeeKay, Nederländerna, Ed Carpenter racing, 243, 7) Herta, 242, 8) Ericsson, 239, 9) Graham Rahal, USA, Rahal Letterman Lanigan racing, 228, 10) Sato, 206 … 24) Felix Rosenqvist, Sverige, Arrow McLaren SP, 87.