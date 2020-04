Marcus Ericsson med sina två bästa simrace – jobbar med riktiga teampersonalen: ”Sjukt seriöst och realistiskt”

Inför debuten i Indycars egen simulatorserie erkände Marcus Ericsson, 29, för NA att han inte hade hållit bilen på banan ens hälften så många varv som racet skulle pågå.

Det är bara tre veckor sedan, och Ericsson hade några dagar tidigare byggt klart och börjat provköra sin simulatorrigg med dator, ratt, pedaler, racingstol och en stor datorskärm i ett rum hemma i huset i Indianapolisförorten Carmel. En startkrasch senare var racet i praktiken över.

Sedan dess har allt gått snabbt framåt, och i helgen tog han dubbla topp tio-placeringar. Först en sjundeplats i Iracing-communityn Elite racing leagues inofficiella tävlingsserie Indy series – där ett 20-tal riktiga Indycarförare gör upp med inkvalade simulatorproffs – på ovalen i Iowa. Sedan en fjärdeplats i Indycars officiella race på den japanska ovalen Twin Motegi-banan.

– Jag börjar bli lite varm i kläderna. Racet på Twin Motegi var min bästa simtävling, med råge. Det var första gången jag haft ett helt race utan incidenter. Jag byggde vidare på den pole position jag tog helgen innan, kvalade bra igen (åtta) och gjorde ett jäkligt bra race. Det var inga misstag, bra attack och bra defensiv körning, säger Ericsson till NA.

Racen direktsänds i både amerikansk och svensk tv, och tittarna fick se Ericsson gå en fajt med Robert Wickens om femteplatsen, innan varvade Oliver Askew plockade av Scott McLaughlin, som fajtades om ledningen, tio varv före mål. Det bjöd Ericsson, som vann duellen med Wickens, på fjärdeplatsen.

Will Power, som var i ledningen, fick också en törn av Askew och tappade till tredje plats. Simon Pagenaud tog andra raka segern före Ericssons teamkompis Scott Dixon.

– De här ovalracen är rätt realistiska, både i känsla, hur man måste tänka på däckslitaget och strategiskt. Nu när man dessutom har ingenjörer och spotters inblandade är det rätt sjukt hur seriöst och realistiskt det ändå känns, säger Ericsson.

Ericsson lägger upp taktiken inför racet med sin ordinarie raceingenjör Brad Goldberg – som sedan sitter med och via en egen dator, i sitt hem, tar strategiska beslut, väljer däck och hur mycket bränsle som ska fyllas på inför varje depåstopp. Bruce Kempton agerar spotter, och håller precis som i verkliga race koll på bilarna runt omkring och rapporterar via radio om Marcus har någon på in- eller utsidan, och hur han ska ta sig igenom krascher och andra situationer.

Seriositeten understryks av att Chip Ganassi-teamets tre förare – Ericsson, Dixon och Felix Rosenqvist – tränar tillsammans i mitten av veckan. Sedan följer gemensamma träningsrace för alla Indycarförarna på torsdagarna och fredagarna före lördagarnas tävlingar.

– Men för att det inte ska bli för mycket försöker jag ta minst två dagars uppehåll innan jag börjar fokusera på nästa race. Annars blir det så jäkla många timmar i simulatorn. Man kan ju i princip träna hur mycket som helst, säger Ericsson.

Simracingsatsningen ska balanseras med fysisk träning under hemkarantänen.

– Längs vägarna står elektroniska skyltar om att delstaten avråder från alla icke nödvändiga resor, och alla restauranger, caféer och butiker är stängda, förutom mataffärer, apotek och en del takeawaymat. Det finns inte jättemycket att göra ... Men man får vara ute och träna, så jag cyklar och springer en del. I dag ska det bli sju–åtta mil på cykeln, för det är fint väder, säger Ericsson.

– Jag har också fått låna hem lite vikter, några hantlar och kettlebells, och Alex (Elgh, personlig tränare) skickar program som jag kan göra hemma. Jag har faktiskt bättre kontinuitet i träning nu än i vanliga fall, eftersom det är så mycket resor och tidsomställningar då. Rent fysiskt är jag i väldigt bra form. Visst, det är lätt att gå till snacksskåpet när man är hemma hela tiden, men kör man två timmar hårdträning varje dag så är det okej.

På lördag väntar femte deltävlingen av sex i den officiella simulatorserien. Efter två veckor på ovaler väntar Cota – formel 1-banan i Austin där Indycar enligt ursprungskalendern skulle kört ett ”riktigt” race i helgen.

– Jag hoppas jag kan ta med mig det jag presterat de senaste racen dit, även om det är en vanlig bana. Min känsla är att ovalerna ger mer realistisk racing, där kör man mer som i verkligheten. På de vanliga banorna är det lättare att hitta knep som bara fungerar i spelet – att använda gräskanterna för att få extra rotation, konstiga spår som mer är som buggar men som fungerar och andra små knep som simexperterna hittat, säger Ericsson.

Kumlaföraren, som gjort fem säsonger i formel 1 och var på väg in i sin andra i Indycar när coronapandemin slog till, har gjort många timmar i teamens avancerade miljonmaskiner men hade före den här våren aldrig tävlat i simracing. Nu är han biten.

– Jag hoppas att den här serien vi kör nu förlängs eftersom fler race blivit inställda, och jag tror inte att det vore så dumt att göra en vinterserie också. Jag har fått mycket reaktioner från folk som tycker att det är kul att kolla, och det är klart det kanske inte vore lika intressant om det fanns konkurrens av ”riktig” sport, men jag tror att det finns något i det här vi kan ta med oss. Indycar har så lång försäsong att jag tror att det skulle finnas utrymme att köra en simulatorserie då också.

Årets första riktiga Indycarlopp är just nu planerat till natten mot den 7 juni, svensk tid.

Marcus Ericssons simulatorrace

28 mars: Indycar Ircing challenge på Watkins Glen. 18:e plats efter startkrasch och strul med uppkopplingen.

3 april: Elite racing league på Indianapolis motor speedway. 28:e plats efter krasch mitt i racet.

4 april: Indycar Ircing challenge på Barber motorsport park. 25:e plats efter startkrasch.

11 april: Indycar Ircing challenge på Michigan international speedway. Vann kvalet och ledde inledningsvis, slutade på 19:e plats.

13 april: Elite racing league på Texas motor speedway. 20:e plats efter krasch med 43 varv kvar, låg topp fem i det läget.

17 april: Elite racing league på Iowa raceway. Startade 16:e, i mål som sjua.

18 april: Indycar Ircing challenge på Twin Motegi ring. Startade åtta, i mål som fyra.

Samtliga race har körts med simulatorn Iracing och med Indycarbilar.

Indycar Iracing challenge

Alla Indycarförare är inbjudna till racingserien som kommer att köras över sex lördagar:

28 mars: Fansen röstade fram Watkins Glen (val mellan åtta tidigare eller nuvarande Indycarbanor). Sage Karam vann, Marcus Ericsson 18:e.

4 april: Barber motorsport park. Scott McLaughlin vann, Ericsson 25:a.

11 april: Michigan international speedway (framförstad av förarna). Simon Pagenaud vann, Ericsson 19:e.

18 april: Twin Motegi ring lottades fram. Simon Pagenaud vann, Ericsson fyra.

25 april: Circuit of the americas (F1-banan i Austin).

2 maj: Fansen röstar en bana (väljer mellan banor Indycar aldrig kört på).