Marcus Ericsson näst snabbast i nytt test inför försenade säsongen: ”Varit bättre att bränna av några dagar och sedan köra igång”

En testdag tidigt i november, en i mitten av januari och så en nu, i mitten av februari.

Så har Marcus Ericssons uppladdning inför Indycarsäsongen 2021 sett ut. Därtill får förstås läggas många timmar av möten, simulatorkörning och fysträning – men på banan är det de här tre dagarna han haft möjlighet att ratta sin rödvita Chip Ganassi-bil.

Till skillnad från de två tidigare testerna, som skett tillsammans med en hel del andra team på Barber motorsport park respektive Sebring, testade de fyra förarna i Chip Ganasssi racing på tisdagen för sig själva på den klassiska Laguna Seca-banan i centrala Kalifornien. Förutom Marcus alltså regerande mästaren Scott Dixon, sjufaldige Nascar-mästaren Jimmie Johnson och spanjoren Álex Palou.

– Det var inte optimalt att det bara var vi eftersom det gjorde att det inte blev så mycket gummi i banan, och dessutom var det rätt så kallt väder. Tillsammans gjorde det att det blev rätt så dåligt grepp i banan, rätt så halkigt, och lite svårkört. Men vi kunde ändå genomföra vårt testprogram. Det blev en produktiv dag, säger Ericsson till NA.

Det offentliggörs inga tider efter privattester, men enligt inofficiella uppgifter som tidningen Autoracing1 publicerat noterade Ericsson testets näst snabbaste varv, bakom Palou.

– Alla fyra hade olika testprogram, men som vanligt gick det ut på att prova olika inställningar, olika grejer som man inte har tid eller möjlighet att göra under racehelger, säger Ericsson.

– Till exempel lite större ändringar för att se om man kan hitta en annan riktning i setupen som kan vara bra. Och det känns som att vi hittade lite grejer som vi kommer kunna ha användning av när vi kommer till Laguna Seca i höst (racet där är planerat till den 19 september). Dessutom fortsatte jag att jobba specifikt med mina grejer, bland annat kvalvarven.

Tre testdagar på drygt tre månader följs av ytterligare en, på premiärbanan Barber, i mitten av mars. Därefter väntar ett tvådagars test på den jättelika ovalen i Indianapolis innan det till slut är dags för premiären i Alabama den 18 april.

– Det är lite tråkigt att man kör en testdag i mitten av januari, en i mitten av februari och en i mitten av mars, och sedan startar säsongen i mitten av april. Visst, det är bra att få några mil i kroppen, men det hade varit bättre att bränna av några testdagar på rad och sedan köra igång säsongen, säger Ericsson som längtar till premiären som blivit uppskjuten i drygt en månad på grund av pandemin.

– Men nu känns det rätt så hoppfullt att kalendern ska gå att genomföra som den ser ut, med ett litet frågetecken för racet i Toronto eftersom det är i ett annat land. De andra sporterna här i Nordamerika har rullat igång, och även om det så klart kommer vara en hel del restriktioner så känns det som att vi kommer kunna köra enligt plan.

Örebroföraren, som gjort fem säsonger i formel 1 och nu är på väg in i sin tredje i Indycar, kan heller inte klaga på formen: I första testet var han bäst i teamet, i andra näst snabbast av samtliga sju förare på plats och nu alltså näst snabbast igen.

Dessutom är tre fulla testdagar och totalt 301 varv bakom ratten redan nu betydligt mer än vad Ericsson totalt fick inför fjolårets säsong, när han var ny i Chip Ganassi-teamet. Före premiären i Texas i juni hade han då bara gjort 1,5 testdagar och 181 varv i bilen – i februari.

Inofficiella tider från testet på Laguna Seca: 1) Álex Palou, Spanien, Chip Ganassi racing, 1.11,46 (115 varv), 2) Marcus Ericsson, Sverige, do, +0,59 (88 varv), 3) Scott Dixon, Nya Zeeland, do, +0,68 (84 varv),, 4) Jimmie Johnson, USA, do, +1,42 (127 varv).