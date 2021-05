Marcus Ericsson om diskussionen med stallet efter dyra taktikmissen: ”Vi fick agree to disagree”

Marcus Ericsson hade kört upp sig från 15:e startposition till en åttondeplats i Indy GP, lördagens Indycartävling i Indianapolis, inför det sista av de tre depåstoppen.

Men i stället för att plocka in Örebroföraren tidigt och försöka göra en ”undercut” – tjäna placeringar genom att göra snabba varv på nya däck innan konkurrenterna hunnit byta – valde ingenjörerna i teamet att låta honom köra längre än han själv önskade.

Ericsson berättar för NA att han både före och under racet bad om att få göra sitt sista depåstopp tidigt, eftersom han själv var övertygad om att det var den snabbaste strategin. För döva öron, visade det sig.

– I diskussioner innan hade jag sagt att vi skulle vara först in vid sista stoppet, eftersom det är så viktigt med banposition och eftersom vi hade helt nya röda däck (den mjukare, snabbare gummiblandningen) kvar. Jag påpekade det igen över radion när det var fem varv kvar tills depåfönstret skulle öppna: ”Banposition är viktigt, mycket viktigare än bränsle – vi måste hålla den strategin.” Men ändå försökte de en overcut (ligga kvar ute på banan och göra snabba varv fram till ett sent depåstopp), som inte går när det är så pass svårt att köra om, säger Ericsson dagen efter racet.

Strategimissen ledde till att han tappade både Alexander Rossi – som han precis kört om när amerikanen vek in i depån två varv tidigare än Ericsson kom in – och teamkompisen Scott Dixon – som var på en annan strategi och gick i depå ytterligare fyra varv senare. Även Will Power, som kom in varvet före Ericson, var ett tag förbi, men Kumlasonen bet tillbaka och återtog tiondeplatsen.

Rossi tjänade i sin tur ytterligare en placering på sin undercut och blev sjua. En placering Ericsson såg som sin, om teamet bara hade tagit in honom två varv tidigare.

– I och med att jag tog Rossi innan han gick i depå kändes det som att vi minst hade varit före honom om vi gått in samtidigt, säger Ericsson.

Vad sa teamet efteråt, varför gjorde de som de gjorde?

– De var oroliga för däckslitaget. Men jag hade inget värre slitage än någon annan, så jag vet inte … Å andra sidan kunde det ju ha visat sig att alla andra körde slut på däcken och att jag hade tagit alla på slutet, det vet man ju inte på förhand. Det är lätt att vara efterklok. Vi fick agree to disagree.

Hur mycket har du att säga till om strategierna?

– Jag är med och lägger planen innan, men sedan är det ingenjörerna som har hand om strategin och bestämmer. Jag kan bara rapportera hur det känns och vad jag tycker, sedan är det de som har helhetsbilden som måste ta besluten under racen. Jag tror generellt att det är fördelaktigt att göra en undercut, det ökar chanserna. Man kan förstås inte alltid utföra en undercut, och i premiären gick vi på för mycket undercut och fick slut på bränsle. Det kan förstås finnas fördelar med andra strategier också, annars hade ju alla gått in tidigt jämt.

Men det här racet var undercut den vinnande strategin – i ordets rätta bemärkelse. Nederländaren Rinus VeeKay, som startade som sjua, satsade på tre tidiga stopp och kunde efter det andra enkelt köra om Romain Grosjean för ledning och seger. Den tungt formel 1-meriterade fransmannen vann fredagskvällens kval men satsade på senare stopp och tappade till en andraplats bakom VeeKay medan Ericssons teamkompis Álex Palou blev trea. Värnamoföraren Felix Rosenqvist hade återigen ett tufft race och slutade på 17:e plats.

Ericssons gjorde ett starkt race hela vägen, plockade fyra placeringar direkt i starten, svarade för totalt tio omkörningar och plockade trots allt fem placeringar från den dåliga startpositionen.

– Det var en bra genomförd tävling utan misstag. Jag hade en del tuffa fajter som jag skötte bra, och jag gjorde några snygga och tuffa omkörningar (bland annat en på Colton Herta, som inte var nöjd och skällde över teamradion). Sedan vill jag så klart vara bättre än tia i mål, så jag kan inte låtsas att jag är supernöjd. Men utifrån förutsättningarna bra, säger Ericsson som inte ville skylla på kvalet.

– Bilen kändes väldigt svårkörd från första träningen, inte alls som jag vill ha den. Vi försökte få till den bättre till andra träningen, men den blev inte bra balanserad då heller. Så vi slängde om allting till kvalet och gick på den setup vi hade förra sommaren. Med det i åtanke tycker jag att det var rätt bra att vi bara var tre hundradelar från andra kvalomgången även om det är irriterande när det är så nära.

Redan på tisdag inleds tidsträningarna inför Indy 500 – säsongens utan jämförelse största tävling där kvalet körs till helgen och racet veckan därpå.

Resultat och totalställning

Indycar, deltävling 5 av 16, Indy GP (85 varv): 1) Rinus VeeKay, Nederländerna, Ed Carpenter racing, 1.47,08,5773, 2) Romain Grosjean, Frankrike, Dale Coyne racing, +4,9510, 3) Álex Palou, Spanien, Chip Ganassi racing, +15,0726, 4) Josef Newgarden, USA, Team Penske, +18,4472, 5) Graham Rahal, do, Rahal Letterman Lanigan racing, +26,9813 ... 10) Marcus Ericsson, Sverige, do, +37,1971, 17) Felix Rosenqvist, Sverige, Arrow McLaren SP, +45,4208.

Ställningen efter 5 av 16 race: 1) Scott Dixon, do, Chip Ganassi racing, 176 poäng, 2) Palou, 163, 3) Newgarden, 148, 4) Pato O'Ward, Mexiko, Arrow McLaren SP, 146, 5) Rahal, 137 ... 11) Ericsson, 99, 18) Rosenqvist, 71.