Marcus Ericsson om frustrationen under Indy 500-kvalet – teamet satsade på andra förarna: ”Blev försökskanin – var jävligt besviken”

Marcus Ericsson skulle kunna se tillbaka på helgens kval till Indy 500 som en av sina största framgångar.

För första gången på 18 långa år kommer en svensk på söndag finnas med i något av de tre första startleden och därmed ha en realistisk chans att vinna världens största racingtävling.

Men det två dagar långa och mycket speciella kvalet lämnade en fadd eftersmak hos Örebroföraren.

Lördagen – där 35 förare gjorde upp om nio platser i söndagens shootout-kval om de främsta startpositionerna – var mest av allt en nervpärs. Ericsson drog en nit i kvallottningen, fick svårast utgångsposition av alla toppförare men räddade sig vidare till söndagen med fyra hundradelars marginal.

– Jag trodde inte att mitt försök skulle räcka och ville väldigt gärna ut igen för att förbättra mig, för jag visste att det fanns mer tid i både mig och bilen. Hade Takuma Sato eller Alexander Rossi fått chansen att köra igen är jag säker på att min tid hade rykt, säger Ericsson.

– Men det blev ett tjuv- och rackarspel där alla väntade på att banan skulle bli bättre och ingen ville ut och köra – och sedan smällde det plötsligt till: Alla stod i kön och det var totalt kaos och ingen av toppförarna hann ut. Det var en jobbig dag, men den här gången hade jag hundradelarna på min sidan. Det är väl första gången under Indycarkarriären …

På papperet gav niondeplatsen ett utmärkt utgångsläge eftersom Ericsson därmed fick starta först i söndagens shootout-kval – men med samtliga tre teamkompisar efter sig visade sig startpositionen i stället bli en börda. Chip Ganassi-teamet valde nämligen att ställa in vingarna för extra mycket downforce – vilket ökar greppet men sänker farten – på Ericssons bil för att få en referenspunkt som de andra tre förarna sedan kunde förhålla sig till.

– Jag var jävligt besviken i går, för jag gick in med inställningen att jag skulle slåss om pole position, men vi var inte ens nära. Vi var alldeles på tok för konservativa med downforcenivån. Vi hade fart i bilen för att utmana, men jag fick inte satsa på det, jag fick inte ens försöka. Jag tycker att vi skulle ha varit mycket mer aggressiva, säger Ericsson.

Visst du om det här före kvalförsöket?

– Ja, jag visste innan, när vi rullade ut, att vi hade alldeles för mycket downforce. Jag bad om att vi skulle gå mer aggressivt, men teamet ville att det skulle vara så, eftersom jag var först ut. De ville att jag skulle sätta en bra bastid och visa att allt fungerade så de kunde skruva av downforce på de andra bilarna sedan. Jag blev en försökskanin. Det är tråkigt, men så var det.

Det är häftigt att vara fyra teamkompisar i topp nio-kvalet, men här blev det en nackdel för dig?

– Hade jag varit den enda Ganassi-bilen tror jag inte att jag hade kört med den downforcenivån, det kan jag säga. Inte en chans. Då hade vi gått för det.

Teamkompisen Scott Dixon startade sista i kvalet, efter att ha varit snabbast på lördagen, och knep pole position med två hundradelars marginal före Colton Herta med en bil som var inställd för betydligt mer toppfart än Ericssons. Örebroarens andra teamkompisar, Tony Kanaan och Álex Palou, lade beslag på femte- och sjätteplatserna och startar därmed i ledet framför honom i racet på söndag. Ericssons kvaltid visade sig till slut vara nästan en sekund från Dixons på en bana där tusendelar räknas.

Bakom den stora tidsdifferensen fanns inte bara teamets beslut utan också väderbetingelserna som säkerligen kostade en eller ett par startpositioner.

– Jag gillar inte att skylla på omständigheterna, men det var faktiskt strålande sol fram tills jag gick över mållinjen. Då kom ett stort moln in, och bantemperaturen hade sjunkit med tio grader när de sista förarna körde. Ju varmare asfalten blir ,desto halare blir den, och då glider bilen mer i kurvorna. Då tappar man fart där och får mindre fart med sig ut på rakorna, vilket i slutändan gör rätt stor skillnad på några få grader.

Timmen efter kvalet visade Kumlasonen var skåpet ska stå genom att gå ut i tidsträningen, som avslutade helgen, och notera den näst snabbaste varvtiden av alla 33 inkvalade till helgens race, tre tusendelar bakom Palou.

– Jag var lite butter, så jag gick ut och var lite aggressiv på den träningen, säger Ericsson och ler snett.

– Men vi har varit topp åtta på varenda träningspass hela veckan, och både jag och teamet har visat att vi har de snabbaste bilarna.

Nu återstår bara två timmar tidsträning på fredag – ”carb day” – före racet på söndag. Och nionde startposition är trots allt ett bra utgångsläge. Så sent som som 2016 vann Alexander Rossi tävlingen efter att ha kvalat in som elva.

– Mitt mål innan veckan startade var att jobba mig till en bra racebil och att kvala topp nio – och jag uppnådde båda de målen. Därför är jag väldigt nöjd sett till hela veckan, säger Ericsson.

Strax efter 18.20 på söndag startar racet.

Startfältet i Indy 500 2021: 1) Scott Dixon, Nya Zeeland, Chip Ganassi racing, 2) Colton Herta, USA, Andretti autosport, 3) Rinus VeeKay, Nederländerna, Ed Carpenter racing, 4) Ed Carpenter, USA, do, 5) Tony Kanaan, Brasilien, Chip Ganassi racing, 6) Álex Palou, Spanien, do, 7) Ryan Hunter-Reay, USA, Andretti autosport, 8) Hélio Castroneves, Brasilien, Mayer Shank racing, 9) Marcus Ericsson, Sverige, Chip Ganassi racing, 10) Alexander Rossi, USA, Andretti autosport, 11) Ed Jones, Förenade Arabemiraten, Dale Coyne racing, 12) Pato O'Ward, Mexiko, Arrow McLaren SP, 13) Pietro Fittipaldi, Brasilien, Dale Coyne racing, 14) Felix Rosenqvist, Sverige, Arrow McLaren SP, 15) Takuma Sato, Japan, Rahal Letterman Lanigan racing, 16) James Hinchcliffe, Kanada, Andretti autosport, 17) Scott McLaughlin, Nya Zeeland, Team Penske, 18) Graham Rahal, USA, Rahal Letterman Lanigan racing, 19) Conor Daly, do, Ed Carpenter racing, 20) Jack Harvey, Storbritannien, Mayer Shank racing, 21) Josef Newgarden, USA, Team Penske, 22) J. R. Hildebrand, do, A. J. Foyt enterprises, 23) Santino Ferrucci, do, Rahal Letterman Lanigan racing, 24) Juan Pablo Montoya, Colombia, Arrow McLaren SP, 25) Marco Andretti, USA, Andretti autosport, 26) Simon Pagenaud, Frankrike, Team Penske, 27) Sébastien Bourdais, do, A. J. Foyt enterprises, 28) Stefan Wilson, Storbritannien, Andretti autosport, 29) Max Chilton, do, Carlin, 30) Dalton Kellett, Kanada, A. J. Foyt enterprises, 31) Sage Karam, USA, Dreyer & Reinbold racing, 32) Will Power, Australien, Team Penske, 33) Simona de Silvestro, Schweiz, Paretta autosport.