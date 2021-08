Marcus Ericsson rankar galna segern högst: ”Karriärens tuffaste utmaning” • Så nära var han soppatorsk • Sjunde föraren sedan 1946 • ”Formstarkast i serien”

Marcus Ericsson skrev in sig i historieböckerna natten mot måndag, svensk tid.

Dels blev Örebroföraren den förste segraren någonsin i Nashvilles stadsrace. Dels blev han blott den sjunde föraren sedan 1946 att vinna från en så dålig startposition som 18:e på en icke-oval i Indycar.

Men att snacka om seger från 18:e är att underdriva prestationen. För efter en krasch på femte varvet – som i normala fall hade betytt att loppet var över – låg Ericsson fortfarande på 25:e och sista plats av bilarna på ledarvarvet efter 17 av 80 varv. I det läget hade han tvingats gå i depå tre gånger för reparationer och ytterligare en för att avtjäna ett stop-and-go-straff för att ha kört in i baken på Sébastien Bourdais.

Och icke desto mindre: När dammet lagt sig stod Örebroföraren som segrare efter att redan på 33:e varvet ha hittat fram till tät.

– Jag sitter fortfarande och funderar på hur jag kunde ta segern efter att flugit upp i himlen på femte varvet och trott att mitt race var över. Jag kan fortfarande inte tro att det är sant (skratt), inledde Ericsson på presskonferensen efter segern, där han också bad Bourdais om ursäkt för påkörningen.

– Det var en del skador kvar på bilen även efter att vi hade bytt nos – höger fram, stötdämparna, golvet och några andra delar – och jag åkte ut med inställningen att jag bara skulle försöka ta så många placeringar som möjligt. Topp 15 kändes som ett rimligt mål i det läget.

Men det blev så mycket bättre än så, mycket tack vare alla incidenter. 30 av de 56 första varven kördes bakom säkerhetsbil, vilket gjorde att Ericsson klarade 38 varv utan att tanka och inte behövde gå i depå igen förrän på varv 45. Det gjorde att han kunde köra hela vägen till slutet, medan alla som låg framför var tvungna att gå in.

Men det blev ändå långt ifrån en enkel resa. Kvalvinnaren Colton Herta, som dominerade första halvan av loppet, kom ut som sexa efter sitt sista stopp, men gjorde fyra snabba omkörningar och var redo att attackera Ericsson, som åkte och sparade bränsle i täten, med 18 varv kvar.

– När han täppte luckan bakom mig tänkte jag: ”Det här kommer inte fungera.” Jag har sett hur snabb han varit hela helgen, och jag trodde inte att det skulle vara möjligt att hålla honom bakom mig. Men jag la upp en plan i huvudet: ”Var finns ställen där jag kan spara bränsle utan att han kan attackera mig?” Jag använde all min erfarenhet för att försöka hålla honom stången, och jag är väldigt stolt över att jag lyckades, säger Ericsson och utvecklar tankarna om planen:

– Eftersom jag behövde spara mycket bränsle så försökte jag vara så långsam som möjligt i kurvorna förutom de ut mot bron, som jag fokuserade på. Där använde jag till och med en del push-to-pass när jag behövde det.

Det blev en lyckad strategi, och Herta förivrade sig där bakom. Ett första misstag gjorde att han släppte en tvåsekunderslucka med tio varv kvar, och fem varv senare dundrade han in i muren och orsakade en rödflagg, ett tillfälligt avbrott i racet. Precis som i Ericssons första Indycarseger, i Detroit i juni, tvingades han därmed till en nervkittlande omstart i ledning med två varv kvar, men precis som då höll han undan utan problem. Den här gången var det teamkompisen Scott Dixon som jagade närmast bakom – om än på 50 varv gamla däck.

– Jag visste faktiskt inte att hans däck var så gamla, men de spelar inte så stor roll heller. Scott är en så bra förare att han skulle vara svår att tas med även om han hade regndäck på. Men jag visste att jag hade mjuka däck och han hårda, och att det gav mig en fördel – att jag skulle hålla honom bakom om jag inte gjorde något misstag.

Avslutningen i all ära – det är de där 13 varven där Herta jagade stenhårt bakom som gör att Ericsson anser att måndagsnattens prestation är den främsta i hans karriär.

– Att hålla Colton bakom sig samtidigt som jag behövde spara väldigt mycket bränsle var en av karriärens tuffaste utmaningar. Colton har varit snabbast hela helgen och hade mer bränsle och nyare däck och var verkligen supersnabb, och det gör att jag tror att det var en av mina bästa insatser i karriären att hålla honom bakom. Han förtjänade att vara på pallen, det var jättetråkigt att han kraschade, men det visade å andra sidan också att även han körde på gränsen, säger Ericsson och försöker sedan sätta ord på känslorna igen:

– Det känns fortfarande ofattbart, jag fattar inte riktigt hur jag kan sitta här efter allt som hänt i dag. Det var ett helt galet racet – från att ha varit uppe i luften, flugit och slagit sönder bilen till att vinna några timmar senare.

Allt kunde dessutom ha fått ett tidigt slut bakom säkerhetsbilen på 45:e varvet. Ericsson skulle egentligen ha gått in och tankat redan på 42:a, men då stängde depån på grund av att gulflagg. Inte heller på 43:e eller 44:e fick Ericsson komma in, och hade depån varit stängd ytterligare ett varv är risken stor att han fått soppatorsk eller tvingats göra som i Indy 500 – gå in för nödbränsle och blivit bestraffad med att lägga sig sist igen.

– Vi var väldigt nära att få soppatorsk där, och jag tror att vi klarade oss med ett enda varvs marginal.

Och i slutändan kan det i stället ha varit just de tre extra varven ute på banan som gjorde att Ericsson klarade sig till mål utan ännu ett stopp.

I mästerskapet är Ericsson, trots segern, kvar på femteplatsen – men det ser allt bättre ut: Avståndet till mästerskapsledande teamkompisen Álex Palou minskade från 94 till 79 poäng, distansen till pallen krympte från 48 till 31 poäng och luckan till sexan ökade från nio till 45 poäng.

– Det här betyder att vi är md i matchen. Jag har sagt att vi ska hålla topp fem, men nu vill man fortsätta nöta på uppåt. Jag har tagit flest poäng av alla förare sedan Indy 500 och är formstarkast i serien, och det är bara att fortsätta så. Det är fem race kvar, nytt race nästa helg. Bara att ladda igen, och självförtroendet är det inga fel på.

GP-slingan på Indianapolis motor speedway väntar härnäst, på lördag. Därefter ovalen i Madison helgen därpå innan säsongen avslutas med tre race i september.

Förarna som vunnit från sämst startposition i Indycar, ovaler exkluderade (räknat sedan 1946):

25:e-plats: Max Papis, Laguna Seca 2001.

22:a-plats: Scott Dixon, Mid-Ohio 2014.

21:a-plats: Sébastien Bourdais, Saint Petersburg 2017.

20:e-plats: Carlos Munoz, Detroit 2015.

20:e-plats: Takuma Sato, Portland 2018.

19:e-plats: Al Unser Jr, Miami 1986.

18:e-plats: Marcus Ericsson, Nashville 2021.

Resultat och totalställning

Indycar, stadsrace i Nashville, topp tio (av 27): 1) Marcus Ericsson, Sverige, Chip Ganassi racing, 2.18.49,8305, 2) Scott Dixon, Nya Zeeland, do, +1,5596, 3) James Hinchcliffe, Kanada, Andretti autosport, +2,3918, 4) Ryan Hunter-Reay, USA, Andretti autosport, +2,8015, 5) Graham Rahal, do, Rahal Letterman Lanigan racing, +4,0833, 6) Ed Jones, Förenade Arabemiraten, Dale Coyne racing, +4,7715, 7) Àlex Palou, Spanien, Chip Ganassi racing, +5,5333, 8) Felix Rosenqvist, Sverige, Arrow McLaren SP, +6,7874, 9) Hélio Castroneves, Brasilien, Meyer Shank racing, +6,7874, 10) Josef Newgarden, USA, Team Penske, +7,5286.

Totalställning efter elva av 16 race, topp tio (av 40): 1) Palou, 410 poäng, 2) Dixon, 368, 3) Pato O'Ward, Mexiko, Arrow McLaren SP, 362, 4) Newgarden, 335, 5) Ericsson, 331, 6) Rahal, 286, 7) Scott McLaughlin, Nya Zeeland, Team Penske, 206, 8) Colton Herta, USA, Andretti autosport, 275, 9) Rinus VeeKay, Nederländerna, Ed Carpenter racing, 263, 10) Takuma Sato, Japan, Rahal Letterman Lanigan racing, 231.