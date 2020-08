Marcus Ericsson redo att skriva historia – i snabbaste Indy 500 någonsin: ”Måste hålla fullt hela varvet – annars är man inte topp tio”

1996 snittade legendaren Arie Lyendyk 381,4 kilometer i timmen över fyra varv på Indianapolis motor speedway i kvalet till Indy 500. Drygt 16 kilometer på mindre än två minuter och 32 sekunder. En toppnotering som, på grund av ändrade motor- och designregler, fortfarande står sig, 24 år senare.

I fjol var snabbaste tiden i kvalet drygt elva kilometer i timmen, eller 4,5 sekunder, långsammare än holländarens rekord.

Men inför årets lopp talar en hel del för att ny farthistoria kan skrivas. Efter att det drygt 26 kilo tunga huvudskyddet aeroscreen blev obligatoriskt på bilarna inför årets Indycar-säsong valde ledningen för racingserien nämligen att införa en boost på 45 extra hästkrafter i Indy 500-kvalet, som kompensation. Men inför tidsträningarna, som börjar på onsdag, och helgens kval tror flera av de mest erfarna förarna att det tagits till i överkant – och att bilarna därför kommer att gå snabbare än någonsin.

Marcus Ericsson, 29, kvalade som 13:e förare och näst bäste rookie i Indy 500-debuten i fjol och är redo för den nya utmaningen.

– Det kan bli ett riktigt häftigt kval. (Teamkompisen Scott) Dixon har sagt att han tror att rekordet kan slås, och det märks skillnad även när man kör i simulator med den extra boosten, säger Ericsson till NA.

Men det kommer ändå inte gå så snabbt att förarna kommer behöva släppa gaspedalen. Under kvalet på den drygt fyra kilometer långa superovalen i Indianapolis är det alltid plattan i mattan som gäller – om bilen är rätt inställd.

– Man måste ha ställt in bilen så att man kan hålla fullt hela varvet, annars är man inte topp tio. Det är klart att en del förare kommer att behöva lyfta av, men då kommer man inte vara med där uppe. Med den nya boosten lär man få ställa in bilen så att man har lite mer downforce än normalt – det är den balansgången det alltid handlar om: Hur mycket downforce vågar man ta av för att få en snabbare bil? Det är en fin linje, och där måste man som förare leda teamet. Tar man av för mycket går det som för ”Hinch” förra året, säger Ericsson och syftar på dåvarande teamkompisen James Hinchcliffe som kraschade svårt i kvalet men klarade sig utan allvarligare skador och lyckades rädda en startplats.

För att hitta rätt med inställningarna – vilket förmodligen är viktigare än på någon annan racingbana i världen – gäller det att utnyttja tidsträningarna maximalt. Inte minst det här speciella året, då tidsschemat på grund av coronapandemin är komprimerat och förarna bara får tre dagar på banan före helgens kval.

4,5 timmar öppen bantid på onsdag följs av 6,5 timmar på torsdag och lika mycket på fredag.

– Nyckeln är att ha tålamod, att ta det steg för steg och ha lite is i magen. Gör man ett misstag så blir konsekvenserna otroligt stora i de här farterna, så man måste bygga upp förtroendet för bilen och banan under testpassen så att man är komfortabel när det är dags att ladda till 110 procent, säger Ericsson.

Coronan kommer – kanske ännu mer än den ökade farten – att påverka årets tävling. Pandemin har redan skjutit upp racet från maj, månaden då det alltid avgjorts sedan den första upplagan 1911, till augusti – och de ofantliga läktarna kommer att gapa tomma. Normalt är Indy 500 idrottsvärldens största arenaevenemang med mellan 300 000 och 400 000 åskådare på plats på racedagen – men förra veckan tvingades arrangörerna backa från tänkta, ”coronasäkra”, 75 000 till noll.

– På de andra banorna vi kört har det inte gjort så jättestor skillnad att det inte är någon publik, för man är ändå så inne i racen. Men på Indy 500 kommer det göra stor skillnad även när man kör. 300 000 är så mycket folk att det nästan blir som att köra genom en tunnel, en jäkligt speciell känsla. Nu kommer det bli något helt annat. Det är tråkigt, för det är fansen som gör det här racet, men man får vara glad att vi kan köra över huvud taget, säger Ericsson.

Inför förra säsongen kom Marcus, världsvan efter fem säsonger i formel 1, till Indy 500 utan att riktigt tro på allt snack om hur speciellt och annorlunda loppet var. Där och då fick han omvärdera den uppfattningen totalt – och efter debuten erkände han att det var det häftigaste han varit med om: ”Som Monacos GP i en hel månad.”

– Det är verkligen ett unikt event. Jag trodde jag hade upplevt det mesta med Monaco och Monza och alla de här stora F1-racen ... Men Indy 500 är på en helt egen nivå. Klart det kommer bli annorlunda i år, utan publik, men det kommer ändå vara en otrolig utmaning.

I debutracet körde Marcus upp sig till en åttondeplats innan han tryckte för hårt på bromsen och snurrade på depåinfarten på det 137:e av de 200 varven.

– Det gick otroligt bra med tanke på att det var första gången jag körde på en oval, första gången på Indy 500 ... Hade jag tagit mig i mål på topp åtta hade det varit en otrolig succé. Jag satte inte en fot fel tills jag gjorde det där misstaget. Det är det jag tar med mig när jag analyserar förra året, det fanns otroligt mycket positivt att ta med sig.

I år känner han sig redo att utmana i toppen på allvar. I vintras bytte han mittenteamet Schmidt Peterson motorsports mot toppstallet Chip Ganassi racing, och till årets största tävling kommer han med fem raka topp tio-placeringar från säsongsinledningen – fler än någon annan i startfältet.

– Vi är rätt så hoppfulla i teamet. Vi var otroligt starka på ovalen i Texas, och det är den bana man brukar säga är mest lik Indianapolis. Scott (Dixon) och Felix (Rosenqvist) dominerade det racet, och jag var också väldigt nöjd med bilen även om jag fastnade i kön. Så vi går in i den här tävlingen med stora förhoppningar. Och jag personligen tror absolut att jag kan vara med och slåss om det.

Vilka ser du som favoriter?

– Chevroletmotorerna har varit lite starkare i Indy 500 senaste åren, och även om Honda hoppas och tror att de tagit ett steg för att ta upp kampen så är nog Team Penske favoriter med (regerande mästaren) Simon Pagenaud, Josef Newgarden och Will Power. Jag är övertygad om att de kommer vara bilarna att slå. Ed Carpenter-teamet är alltid starkt i Indy 500, och de har tre bilar som man inte ska räkna bort. Och Alexander Rossi har varit nära några gånger efter sin seger. Det finns många bra bilar, och jag hoppas att vi kommer vara med där uppe också.

Fernando Alonso, då?

– Jag tror han kommer vara stark. I år kör han för mitt förra team, och de gav mig en väldigt, väldigt bra bil förra året, och nu har de dessutom fått en Chevroletmotor, så det kan nog bli riktigt bra. Jag tror han kommer vara konkurrenskraftig.

Startordningen i det mycket speciella kvalet lottas sent på fredag kväll, svensk tid. Kvalet inleds på lördag, och de nio snabbaste förarna gör sedan upp om pole position – och möjligen också banrekordet – dagen därpå.

Därefter väntar nya tidsträningar som leder upp till racet nästa söndag.

Indy 500 2020 – här är alla datum och tider

Svenska tider.

Onsdag 12 augusti 17.00–23.30: Tidsträning ett (17–19 bara för förare som kört senaste åren, 19–21 för nykomlingar och återvändare, 21–23.30 för samtliga 33).

Torsdag 13 augusti 17.00–23.30: Tidsträning två.

Fredag 14 augusti 17.00–23.30: Tidsträning tre (”fast friday”).

Natten mot lördag, 0.15: Lottning av startordning i kvalet.

Lördag 15 augusti 14.30–15.30: Tidsträning fyra (förarna delas upp i två grupper som får 30 minuter vardera).

17.00–22.50: Kval (startpositionerna 10–33 spikas, topp nio går vidare till söndagen).

Söndag 16 augusti, 17.00–17.30: Tidsträning fem (för topp nio från lördagtens kval).

19.15–20.15: Kval (om startpositionerna ett–nio).

21.30–24.00: Tidsträning sex.

Måndag 17 augusti–torsdag 20 augusti: Ingen körning.

Fredag 21 augusti, 17.00–19.00: Tidsträning sju (”Carb day”).

Söndag 23 augusti, 18.30: Race.

Så fungerar kvalet till Indy 500

I år är 33 förare anmälda till Indy 500. Det är också maxantalet för hur många förare som får starta i racet. I fjol var 36 anmälda, så då slogs tre ut i kvalet – men i år kommer alltså alla få starta racet.

Startordningen i lördagens kval lottas. Alla 33 förarna är därefter garanterade ett kvalförsök över fyra varv, ensamma på banan. Är förarna inte nöjda med sin tid kan de därefter ställa sig i en av de två köerna för att göra nya försök: En kö där den tidigare tiden stryks och en där den tidigare tiden behålls. Kön med förare som strukit sina tider har alltid prioritet, tills kön är tom, först då får förare ur den andra kön möjlighet att göra ett andra försök. Kvalet pågår i fem timmar och 50 minuter, om vädret tillåter och det inte sker några krascher. De nio snabbaste går vidare till söndagens kval medan förarna på plats 10–33 får sina startpositioner låsta.

På söndagen har alla förarna varsitt fyravarvsförsök på banan. Föraren som var nia på lördagen startar först, föraren som var snabbast på lördagen startar sist.

Alla förarna i årets Indy 500

Andretti autosport: Zach Veach, USA, Alexander Rossi, do, Ryan Hunter-Reay, do, Colton Herta, do, Marco Andretti, do, James Hinchcliffe, Kanada.

Team Penske: Simon Pagenaud, Frankrike, Josef Newgarden, USA, Hélio Castroneves, Brasilien, Will Power, Australien.

Chip Ganassi racing: Scott Dixon, Nya Zeeland, Marcus Ericsson, Sverige, Felix Rosenqvist, do.

Arrow McLaren SP: Patricio O'Ward, Mexiko, Oliver Askew, USA, Fernando Alonso, Spanien.

A. J. Foyt Enterprises: Charlie Kimball, USA, Tony Kanaan, Brasilien, Dalton Kellett, Kanada.

Rahal Letterman Lanigan racing: Graham Rahal, USA, Spencer Pigot, do, Takuma Sato, Japan.

Ed Carpenter racing: Ed Carpenter, USA, Conor Daly, do, Rinus VeeKay, Nederländerna.

Dale Coyne racing: Santino Ferrucci, USA, James Davison, Australien, Álex Palou, Spanien.

Dreyer & Reinbold racing: Sage Karam, USA, J. R. Hildebrand, do.

Carlin: Max Chilton, Storbritannien.

Dragonspeed: Ben Hanley, USA.

Meyer Shank racing: Jack Harvey, Storbritannien.