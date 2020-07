Marcus Ericsson redo för fem race – på 16 dagar: ”Min form borde ge utslag mot de som legat på sofflocket”

På lördag körs Indianapolis GP, säsongens andra Indycarlopp – och starten på en helt galen tvåveckorsperiod.

Inom loppet av tre helger, 16 dagar, ska fem fullängdsrace avgöras: Loppet i Indianapolis följs av två på Road America nästa helg och två på ovalen Iowa speedway helgen därpå. Totalt ska förarna avverka drygt 1 700 kilometer racing, plus tidsträningar och kval. Så packat har schemat aldrig tidigare varit, men Örebroföraren Marcus Ericsson, 29, känner sig förberedd.

– Det kommer ge utslag mot de som legat på sofflocket under karantänen jämfört med oss som varit ute och cyklat 25 mil i veckan. Det hoppas jag, i alla fall, säger Ericsson, som styrke- och konditionstränat frenetiskt under vårens ofrivilliga avbrott från racingen, och skrattar.

– Man måste komma ihåg att musklerna man använder i en formelbil nästan är omöjliga att träna upp någon annanstans. Så alla kommer att känna av det i nacken och på andra ställen nu när man är ovan, men min grundfysik har aldrig varit bättre, och det borde betala sig. Det är en klyscha, men jag är verkligen starkare än någonsin. Jag har byggt upp mig under coronatiden.

Indianapolis GP körs på racerbanan på innerplanen av den jätteoval där Indy 500 avgörs, och även en del av själva ovalen utnyttjas. Ericsson har både bra och dåliga minnen från debuten där i fjol: Niondeplatsen i kvalet var hans bästa resultat på hela säsongen, och han var bara åtta hundradelar från att ta sig till den tredje kvalomgången. Men i racet snurrade han av och hamnade i muren efter ett eget misstag redan på elfte varvet.

– Att jag kraschade av blev ju plumpen, men fram tills dess var det en av mina starkaste helger. Jag var väldigt bra med fartmässigt både i träningar och kval. Jag tar med mig det plus att Chip Ganassi (toppteamet som Ericsson gått till inför årets säsong) hade Felix (Rosenqvist) på pole position och Scott (Dixon) som tvåa i racet, så det finns alla förutsättningar för ett bra resultat, säger Ericsson.

– Klart jag har lite ”unfinished business” på banan efter det som hände förra året, men redan i premiären i Texas kände jag att det kommer vara stor skillnad att komma till alla ställen en andra gång i stället för som nykomling. Så det är mest positiva bitar jag tar med mig.

På ovalen i Texas i början av juni övervann Ericsson ett tufft utgångsläge i kvalet, och därmed också i racet, genom att köra upp sig från 17:e startposition till en topp åtta-placering innan han på grund av tekniska problem i depån fick soppatorsk med tio varv kvar. Sedan dess har han inte suttit i bilen utan fått fortsätta fokusera på sin rigorösa fysträning – men han har också gjort en dag i Hondas påkostade simulator.

– Alla team har tillgång till den under ett begränsat antal dagar per år. Vi i Chip Ganassi har två platser inför varje racehelg. Inför Texas fick jag stå över, men nu var det min tur att köra. Dels är det bra personligen att får köra in sig på en bana, och den här gången var det extra skönt att lufta ur efter ett långt uppehåll. Men det går också att göra en hel del setuparbete i den. Man får ta allt med en liten nypa salt – ibland fungerar saker i en simulator men inte i verkligheten – men den är så pass bra att man kan få en riktning och veta var man ska börja när man kommer till banan, säger Ericsson.

– Man kan jobba med saker som toe in och toe out (den asymmetriska vinkeln framhjulen ställs i för att undvika över- respektive understyrning), hjulupphängningsgeometri, stötdämpare och downforcenivåer. Allt kombinerat så blir det en djungel som man kan gå vilse i. Men man kan i varje fall se att ”det här funkade i simulatorn och det här funkade inte alls”, och så kan man prioritera vad man ska göra när man kommer till banan. Det är ett bra verktyg, även om det inte är hundraprocentigt tillförlitligt. Inför Texas fungerade det ju perfekt: När vi rullade ut bilarna var vi snabbast direkt.

Till skillnad mot premiären – som var ett endagsevent – kommer tävlingarna i Indianapolis pågå hela helgen. Indycar kör tidsträning 17.30–19.00 på fredag, svensk tid, följt av kval 22.30–23.45. Racet startar 18.08 på lördagen. Därefter kör även Nascar Xfinity och Nascar race på banan under lördagen respektive söndagen. Allt utan publik.

Nascars superstjärna Jimmie Johnson, som vunnit serien sju gånger, kommer stanna kvar efter racet för att för första gången i den långa karriären testa en formelbil. På onsdag, den 8 augusti, kommer 44-åringen köra en av Chip Ganassis Indycarbilar.

– Det är coolt, han är ju en legend. Hemma i Sverige kanske inte Nascar är så stort, men här är det nummer ett och Johnson är ju störst av alla. Det är en jättegrej för teamet att han ska köra för oss och det kommer bli kul att se, säger Ericsson.

Fakta: Indycars galna schema i juli (svenska tider)

4 juli, 18.08: Indianapolis GP.

11 juli, 23.15: Road America, race ett.

12 juli, 18.35: Road America, race två.

Natten till 18 juli, 2.30: Iowa speedway, race ett.

Natten till 19 juli, 2.30: Iowa speedway, race två.