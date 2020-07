Marcus Ericsson sa ifrån efter andra raka depåhaveriet: ”Hade varit på pallen utan strulet – visade dem vad jag tyckte efteråt”

Räknar man samman 97 formel 1-starter och 18 Indycarrace var sjätteplatsen i Indianapolis GP på lördagen Marcus Ericssons näst bästa placering på 115 tävlingar sedan han lämnade GP2.

Men själv kände Örebroföraren mest frustration över att ha fått andra raka racet förstört av sina egna mekaniker. I premiären i Texas slogs bränsleintaget sönder i depån, vilket gjorde att han fick soppatorsk. Nu blev han ståendes tio sekunder extra när mekanikerna inte fick fast bränsleslangen ordentligt.

– Jag vet inte om det var exakt samma problem, men utfallet blev samma: Att de inte fick i bränsle. Det är väldigt frustrerande när det händer två race i rad, när det blir samma problem. Jag visade dem vad jag tyckte efteråt, och de vet om det själva också. Vi får fixa det till nästa gång, men det är tråkigt att det ska behöva hända, säger Ericsson till NA direkt efter racet.

Inför det strulande depåstoppet – det andra av hans tre i racet, på det 34:e av de 80 varven – var Kumlasonen en bra bit före Simon Pagenaud, som i slutändan blev trea. Något som får Ericsson att tro att tiden han tappade i depån var det som kostade honom själv en pallplats. Från sin slutgiltiga sjätteplats hade han i bara 5,1 sekunder fram till fransmannen på tredjeplatsen och 5,6 till tvåan Grahan Rahal.

– Utan det det här depåstrulet hade jag varit på pallen, så är det. Det var skillnaden mellan topp tre och en sjätteplats, suckar Ericsson.

Den ende som det inte alls hade gått att rå på var hans teamkompis Scott Dixon, som helt överlägset tog andra raka segern: I mål var han nästan 20 sekunder före Rahal.

Förarmässigt var racet i princip felfritt från Ericssons sida. Före depåstrulet hade avancerat från 14:e startposition till tiondeplatsen, och efter haveriet körde han upp sig från 13:e till sjätte. Elva omkörningar totalt, bara Dixon och Takuma Sato noterades för fler i racet med tolv var.

– Jag är väldigt nöjd med min egen insats, jag tror inte att jag hade kunnat göra det så jättemycket bättre. Det var ju faktiskt bra nog för en pallplats i dag. Jag hade fokus framåt hela racet, säger Ericsson.

Han inledde på den hårdare gummiblandningen, vilket gjorde att han fick släppa några bilar på den mjukare under sin första stint, men avslutade sedan med tre stinter på de mjukare och snabbare däcken. Det var en strategi som lönade sig. Men när Ericsson med tio varv kvar kom upp bakom Rinus VeeKay på femteplatsen hade han inte nog med push-to-pass – de 60 extra hästkrafter förarna kan aktivera under totalt 200 sekunder per race och maximalt 20 sekunder per gång – kvar för att kunna attackera. Alla tidigare omkörningar hade kostat. VeeKay hade mer push-to-pass sparad, och kunde använda den för att försvara sig.

– När jag väl kom i kapp så hade jag i stort sett slut eftersom jag hade fått använd mig av så mycket för att ta mig upp i fältet igen efter depåstrulet. Hade jag haft lite sparat så hade jag nog tagit honom. Men det är som det är. Jag gjorde några riktigt bra omkörningar under racet som jag är väldigt nöjd med, säger Ericsson.

Med lite perspektiv kommer han troligen vara rätt nöjd med helgen på hemmaplan.

– Det var återigen en helg utan misstag, där jag gjorde allting rätt. Klart det var lite surt att inte kvala högre upp, jag tror att jag hade mer fart i både mig och bilen. Men jag gjorde inget misstag, det handlade mer om att jag inte fick till ett hundra procent perfekt varv och att marginalerna är så små: Jag var tre hundradelar från andra kvalomgången. Jag tycker ändå jag visar att jag tagit steg och lärt mig från det jag hade jobbigt med förra året.

För Ericsson innebär resultatet att han avancerar till tionde plats i sammandraget med häng på topp fem. Rosenqvist är 19:e medan Dixon förstås leder överlägset. De kommande två helgerna körs dubbla dubbelrace – totalt fyra tävlingar inom loppet av åtta dygn. Först på Road America och därefter på ovalen i Iowa.

Inför ett så hektiskt schema är det extra viktigt att hålla avstånd och göra allt i sin makt för att undvika att drabbas av covid-19 – ett öde som drabbats både Nascarlegendaren Jimmie Johnson och Ericssons gamle teamkompis och nye Indycarkonkurrent Felipe Nasr de senaste dagarna. Båda är nu borta från racingen ett bra tag.

– Man är lite rädd, drar man på sig det nu så missar man många race. Det är lite oroväckande. Jag ska ta det väldigt försiktigt i veckan, säger Marcus.

Resultat

Indianapolis GP (80 varv, 314 kilometer): 1) Scott Dixon, Nya Zeeland, Chip Ganassi racing, 1.41.59,3232, 2) Graham Rahal, USA, Rahal Letterman Lanagan racing, +19,9469, 3) Simon Pagenaud, Frankrike, Team Penske, +20,5642, 4) Colton Herta, USA, Andretti autosport, +25,0882, 5) Rinus VeeKay, Nederländerna, Ed Carpenter racing, +25,6361, 6) Marcus Ericsson, Sverige, Chip Ganassi Racing, +25,7133, 7) Josef Newgarden, USA, Team Penske, +31,8973, 8) Pato O'Ward, Mexiko, Arrow McLaren SP, +33,8363, 9) Santino Ferrucci, USA, Dale Coyne racing, +43,0469, 10) Takuma Sato, Japan, Rahal Letterman Lanagan racing, +44,8913 ... 15) Felix Rosenqvist, +56,6884.

Sammandraget efter två av 14 race: 1) Dixon, 104 poäng, 2) Pagenaud, 75, 3) Newgarden, 64, 4) Herta, 58, 5) Rahal, 54, 6) Zach Veach, USA, Andretti autosport, 50, 7) Conor Daly, do, Ed Carpenter racing, 46, 8) O'Ward, 42, 9) Ryan Hunter-Reay, USA, Andretti autosport, 41, 10) Ericsson, 40.