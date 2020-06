Marcus Ericsson sköna besked dagen efter bittra premiären: ”Hade bästa bilarna – lovar väldigt gott inför Indy 500”

Svensksuccén såg ut att vara ett faktum med tio varv kvar av de 200 i Indycarpremiären på monsterovalen Texas motor speedway i Fort Worth: Felix Rosenqvist på väg mot en solklar andraplats – Marcus Ericsson mot topp tio.

Då förstördes allt. Rosenqvist kraschade och Ericsson fick soppatorsk efter ett misstag av mekanikerna.

– Racet är jag väldigt nöjd med. Jag tycker att jag gjorde det jag kunde. Att det som hände sedan hände ... Det var jäkligt surt, säger Ericsson när NA når honom på telefon hemma i Indianapolis morgonen efter tävlingen.

Örebroförarens förutsättningar var svårast tänkbara. På lördagsmorgonen hade han aldrig ens suttit i Chip Ganassi racings bil för ovalbanor, och i kvalet fick han gå ut först av alla 24 förarna, när banan var som långsammast. Ett mjukvarufel i växellådan hade dessutom gjort att han förlorat dyrbar tid i den enda tidsträningen som föregick kvalet.

– Det gjorde att jag inte fick någon riktig kvalsimulation, så jag hade lite svårt att veta hur bilen skulle bete sig och var gränsen gick när jag körde ut för kvalet. Därför gick det lite sämre än det kunde ha gjort, en liten missräkning, säger Ericsson som fick starta från 17:e position.

I racet avancerade Marcus sakta men säkert på en bana det i princip var omöjligt att köra om på, på grund av obefintligt grepp utanför det enda möjliga ”spåret”. Rosenqvist var inte den ende som kraschade: Även Rinus VeeKay (två gånger), Ed Carpenter, Ryan Hunter-Reay, Takuma Sato och Charlie Kimball slutade i muren efter att ha kommit av racinglinjen.

Ericsson tog det säkra före det osäkra men å andra sidan fastnade i långa sekvenser bakom långsammare förare som James Hinchcliffe och Colton Herta, men drog nytta av andras misstag och låg stabilt topp tio de sista 80 varven. Efter sista rundan depåstopp, med tolv varv kvar, var han åtta – när bensinen till synes oförklarligt tog slut bara två varv senare, i samma stund som Felix slog i muren. Orsaken visade sig vara att Marcus mekaniker varit lite för hårdhänta vid en av de tidigare tankningarna.

– Vid själva tanklocket på bilen, där slangen trycks ned, så hade en O-ring gått sönder. Så på sista stoppet fick de inte i tanksystemet ordentligt, det kom inte i något bränsle alls. Jag vet inte varför det inte upptäcktes. Jag har ingen mätare i bilen, bränslemängden är något de ser från depån, berättar Ericsson.

Soppatorsken var totalt. Ericsson lyckades rulla in i depån med den fart han hade, men blev ståendes långt ned i gatan och fick vänta medan hans mekaniker sprang fram för att skjuta bilen till rätt plats för tankningen. Marcus tappade fyra varv på tidsspillan, vilket gjorde att han blev sist av de 19 bilar som tog målflagg.

– Jag får sortera in racet i kategorin ”bra prestationer utan resultat”. Jag har ju ganska många race i den kategorin i min karriär, tyvärr ...

Men dagen efter hittade Ericsson ändå två riktigt positiva faktorer att ta med sig från premiären:

► Trots de tuffa förutsättningarna höll han ihop körningen fläckfritt över tidsträning, kval och race.

– Det har varit en av sakerna jag fokuserade på under vintern: Att minimera misstag och lära av de erfarenheter jag gjorde förra året. Förra säsongen hände det många gånger att jag blev överladdad i depåsekvensen eller på utvarven, och jag gjorde många misstag. Därför är jag nöjd med att jag gjorde en helt misstagsfri insats den här gången. Jag tycker att jag gjorde ett felfritt jobb. Sedan kan man alltid diskutera balansgången, risk versus reward: Man kunde ha tagit fler placeringar genom att vara mer aggressiv, gå på utsidan någon gång när man fastnade bakom, men då hade man å andra sidan kunnat sitta i muren, som Felix. Jag ville ha en stabil insats, en bra start på säsongen, ta bra med poäng, och det lyckades jag med. Nästan.

► Och Ericssons nya team Chip Ganassi racing hade de klart snabbaste bilarna för dagen. Scott Dixon var tvåa i kvalet och dominerade racet, ledde 157 av 200 varv och hann dra ifrån till seger med över fyra sekunder före tvåan Simon Pagenaud trots att det bara var fyra grönflaggsvarv på slutet. Felix Rosenqvist hade varit lika given tvåa, om han inte hade kraschat.

– Vi hade de bästa bilarna, och det lovar väldigt gott inför Indy 500 eftersom det här är den banan på kalendern är mest lik Indianapolis motor speedway.

Efter premiären dröjer det nu fyra veckor till nästa race, på racerbanan i Indianapolis den 4 juli. Det är å andra sidan starten på en galen sekvens med fem race på 16 dagar. Säsongens höjdpunkt, Indy 500, körs den 23 augusti.

Indycar

Deltävling 1 av 14, Texas motor speedway (200 varv, 482,8 kilometer): 1) Scott Dixon, Nya Zeeland, Chip Ganassi racing, 1.38.37,7648, 2) Simon Pagenaud, Frankrike, Team Penske, +4,4109, 3) Josef Newgarden, USA, do, +5,8064, 4) Zach Veach, USA, Andretti +6,5778, 5) Ed Carpenter, do, Ed Carpenter Racing, +6,9481 ... 19) Marcus Ericsson, Sverige, Chip Ganassi racing, fyra varv, 20) Felix Rosenqvist, do, do, tio.

Ställningen efter 1 av 14 deltävlingar: 1) Dixon, 53 poäng, 2) Pagenaud, 40, 3) Newgarden 37, 4) Veach, 33, 5) Carpenter, 30 ... 19) Ericsson, 11, 20) Rosenqvist, 10.