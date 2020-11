Marcus Ericsson startade 2021 med test i Alabama – var snabbast i teamet: ”Steg framåt men behövs lite till”

Knappt hann Indycarsäsongen 2020 läggas till handlingarna innan 2021 drog igång.

På måndagen genomförde 21 förare en nio timmar lång testdag på Barber motorsport park i Alabama, en av banorna som ströks från årets kalender på grund av coronapandemin men som gör comeback nästa år.

Mycket var nytt: Sjufaldige Nascarmästaren Jimmie Johnson gjorde sin blott andra testdag i en Indycar, och den första sedan han skrivit på för Chip Ganassi racing där även Álex Palou, som värvats från Dale Coyne racing, gjorde debut. Svenske Felix Rosenqvist gjorde sina första varv för Arrow McLaren SP, och formel E-mästaren António Félix da Costa testade för Rahal Letterman Lanigan racing

Men Örebroföraren Marcus Ericsson inledde sin tredje säsong i den nordamerikanska formelbilsserien hemmastadd i sin Chip Ganassi-bil, och var enligt tiderna som Racer.com avslöjat (tiderna från privata tester är hemliga i Indycar) snabbast av teamets fyra förare – en tusendel före Scott Dixon som förra veckan tog hem sin sjätte mästartitel.

Ed Carpenter racings Rinus VeeKay var snabbast av alla med 1.05,615 medan Ericsson noterade 1.06,257. Det gjorde Ericsson till åttonde snabbast av alla, drygt tre tiondelar från en topp tre-placering. Palou noterade som bäst 1.06,365, Johnson var långsammast av alla med 1.08,398 och Rosenqvist 15:e med 1.06,501.

Alla tider, till och med Johnsons, var betydligt snabbare än fjolårets kvalvinnande tid på banan (1.08,593) – mycket beroende på att banan asfalterats om sedan dess.

Fokus för Ericsson låg på att testa kvalinställningar, eftersom det varit just kvalen han haft svårt att spika under sina två första säsonger i serien. Och under större delen av 2020 led hela Chip Ganassi-teamet av svårigheter i tidskvalen.

”Vi provade många olika inställningar för att hjälpa det, och hittade en del bra saker som vi tror kommer hjälpa oss. Vi tog steg framåt, men det saknas fortfarande en del på nya däck för oss som team. Jag tycker att det var en bra dag”, skriver Ericsson i sms till NA.

På tisdag nästa vecka arrangeras en ny testdag, på Laguna Seca i Kalifornien. Än är det dock inte klart om Ericsson och Dixon kommer att delta där. Förare som kört minst en säsong i serien får nämligen bara göra tre privata testdagar per säsong enligt Indycars regler, medan nykomlingar som Johnson och Palou (som var nykomling i år, men som inte hann utnyttja sina rookiedagar på grund av pandemin) tillåts göra fem testdagar.

Efter Laguna Seca blir det testuppehåll resten av året, och nästa möjlighet att köra Indycarbilarna blir i Sebring, Florida, i januari.

2021 års säsong startar med stadsracet i Saint Petersburg den 7 mars.