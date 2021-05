Marcus Ericsson startar Indy 500 som nia – efter bästa svenska kvalet på 18 år: ”Älskade det”

Marcus Ericsson drog en riktig nitlott inför lördagens inledande kval till Indy 500 – och tvingades gå ut sist av toppförarna, när greppet i banan var som sämst.

Men Örebroföraren, vars team Chip Ganassi racing varit starkast hela veckan, klarade ändå biffen och tog den niondeplats som krävdes för att få vara med i söndagens slutkval – med knappt fyra hundradelars marginal över drygt 16 kilometers körning.

Väl i topp nio-kvalet fick Ericsson gå ut först, och tiden han noterade förblev kvalets långsammaste. Därmed får Kumlasonen starta som nia i racet på söndag.

– Bilen kändes bra och jag är ganska nöjd med mitt kvalförsök. Det känns som jag gjorde allting rätt, använde de verktyg jag hade för att få bilen dit jag ville, men förhållandena var luriga med sol och ett tunt molntäcke, och uppenbarligen var jag inte snabb nog, säger Ericsson, som hade hoppats slå några av konkurrenterna i slutkvalet, till NBC.

– Men det är första gången jag är i topp nio-kvalet, och förhoppningsvis kan jag komma tillbaka nästa år och göra ett nytt försök. Jag älskade det: Pressen och intensiteten – kvalhelgen här på Indy är något helt unikt. Det är väldigt coolt att få uppleva det och att ta sig vidare till topp nio och dessutom göra det tillsammans med alla sina tre teamkompisar. Den stora showen är nästa helg, och vi har en grym bil och ska se till att blanda oss i tätstriden då.

Ericssons mest rutinerade teamkompis, Scott Dixon, var snabbast både på lördagen och söndagen och tog pole position med två hundradelars marginal före Colton Herta. Rinus VeeKay startar som trea. Ericssons övriga teamkompisar Tony Kanaan och Álex Palou får starta bredvid kvalfyran Ed Carpenter i andra startled medan Ericsson kommer få rulla iväg på utsidan av Ryan Hunter-Reay och Hélio Castroneves i tredjeledet.

Felix Rosenqvist, svenske vännen som i fjol var teamkompis med Ericsson, kvalade in som 14:e man och får därmed starta i det femte startledet.

Längst nere i botten tvingades kvalkungen Will Power till ett nervkittlande söndagskval om de tre sista platserna i racet, men löste det och får starta från plats 32 av 33. Simona de Silvestro – enda kvinnan i startfältet – säkrade den allra sista startplatsen.

Racet startar 18.20, svensk tid, på söndag. Dessförinnan väntar en avslutande tidsträning på fredag.

Startfältet i Indy 500 2021: 1) Scott Dixon, Nya Zeeland, Chip Ganassi racing, Colton Herta, USA, Andretti autosport, 3) Rinus VeeKay, Nederländerna, Ed Carpenter racing, 4) Ed Carpenter, USA, do, 5) Tony Kanaan, Brasilien, Chip Ganassi racing, 6) Álex Palou, Spanien, do, 7) Ryan Hunter-Reay, USA, Andretti autosport, 8) Hélio Castroneves, Brasilien, Mayer Shank racing, 9) Marcus Ericsson, Sverige, Chip Ganassi racing, 10) Alexander Rossi, USA, Andretti autosport, 11) Ed Jones, Förenade Arabemiraten, Dale Coyne racing, 12) Pato O'Ward, Mexiko, Arrow McLaren SP, 13) Pietro Fittipaldi, Brasilien, Dale Coyne racing, 14) Felix Rosenqvist, Sverige, Arrow McLaren SP, 15) Takuma Sato, Japan, Rahal Letterman Lanigan racing, 16) James Hinchcliffe, Kanada, Andretti autosport, 17) Scott McLaughlin, Nya Zeeland, Team Penske, 18) Graham Rahal, USA, Rahal Letterman Lanigan racing, 19) Conor Daly, do, Ed Carpenter racing, 20) Jack Harvey, Storbritannien, Mayer Shank racing, 21) Josef Newgarden, USA, Team Penske, 22) J. R. Hildebrand, do, A. J. Foyt enterprises, 23) Santino Ferrucci, do, Rahal Letterman Lanigan racing, 24) Juan Pablo Montoya, Colombia, Arrow McLaren SP, 25) Marco Andretti, USA, Andretti autosport, 26) Simon Pagenaud, Frankrike, Team Penske, 27) Sébastien Bourdais, do, A. J. Foyt enterprises, 28) Stefan Wilson, Storbritannien, Andretti autosport, 29) Max Chilton, do, Carlin, 30) Dalton Kellett, Kanada, A. J. Foyt enterprises, 31) Sage Karam, USA, Dreyer & Reinbold racing, 32) Will Power, Australien, Team Penske, 33) Simona de Silvestro, Schweiz, Paretta autosport.