Marcus Ericsson tog nio placeringar – men fastnade bakom Sato sista 43 varven: ”Ville inte rejsa för mycket med honom, för … Ni vet …”

Kvalet förstörde Marcus Ericssons chans till ett toppresultat i söndagens Indycarrace i Saint Petersburg.

16:e startposition var helt enkelt för långt bak på en bana som är omvittnat svår att köra om på, och där Colton Herta vann från pole position efter att ha dominerat från start till mål.

Men Kumlasonen gjorde ändå det bästa av läget han hamnat i, och plockade placeringar genom hela racet. Han tog Scott McLaughlin i starten, Álex Palou och James Hinchcliffe (med punktering) i samma kurva på 23:e varvet och Ryan Hunter-Reay och Pato O'Ward på 28:e och 29:e. Och efter sitt första depåstopp av två – där han tjänade två placeringar mot förare som gick på trestoppsstrategi – på 35:e varvet, tryckte Ericsson sig dessutom förbi först Rinus VeeKay och sedan också Sébastien Bourdais på 50:e respektive 57:e varvet.

Med 43 varv kvar hade Ericsson därmed avancerat nio placeringar och var uppe på sjundeplatsen – och han behövde bara några varv på sig för att stänga fyrasekundersluckan upp till Takuma Sato. Men där tog det stopp. Trots att Ericsson försökte stressa japanen blev det aldrig någon riktig attack.

Orsaken? Åtminstone delvis att japanen, som är tidigare formel 1-förare och regerande Indy 500-segrare, är ökänd för sin vilda körstil och mer än en gång gått ihop med andra förare i samband med omkörningar. Örebroaren valde att ligga kvar bakom.

– Jag hade en bra bil, jag hade bra fart och försökte attackera Sato, men jag hittade ingen lucka. Jag ville inte rejsa för mycket med honom heller, för … Det var ju Sato, ni vet, sa Ericsson över teamradion efter målgång.

Sjundeplatsen var däremot aldrig hotad, trots två sena omstarter efter säkerhetsbilsperioder, och Ericsson har därmed två topp åtta-placeringar på kontot från säsongens två första race. Ericsson ligger därmed nia i mästerskapet, men har bara fyra poäng upp till femteplatsen.

Bakom Herta tappade kvaltvåan Jack Harvey till en fjärdeplats, vilket gjorde att Josef Newgarden och Simon Pageanud avancerade varsin placering och blev tvåa och trea. Värnamoföraren Felix Rosenqvist startade från 17:e position och körde upp sig till en tolfteplats.

Nästa helg körs ett dubbelrace på ovalen i Texas.

Indycar i Saint Petersburg

Resultat, topp tio: 1) Colton Herta, USA, Andretti autosport, 1.51.51,4115, 2) Josef Newgarden, do, Team Penske, +2,4933, 3) Simon Pagenaud, Frankrike, do, +6,1496, 4) Jack Harvey, Storbritannien, Meyer Shank racing, +8,9497, 5) Scott Dixon, Nya Zeeland, Chip Ganassi racing, +8,9497, 6) Takuma Sato, Japan, Rahal Leterman Lanigan racing, +11,6802, 7) Marcus Ericsson, Sverige, Chip Ganassi racing, +11,9393, 8) Will Power, Australien, Team Penske, +13,2363, 9) Rinus VeeKay, Nederländerna, Ed Carpenter racing, +13,7194, 10) Sébastian Bourdais, Frankrike, A. J. Foyt enterprises, +15,9951.

Bonuspoäng: Herta (fyra, pole position och flest varv i ledning), Álex Palou, Spanien, Chip Ganassi racing (en, ledde racet), Pagenaud (do).

Totalställning efter två av 17 race, topp tio: 1) Palou, 67 poäng, 2) Power, 65, 3) Dixon, 65, 4) Herta, 62, 5) Pagenaud, 54, 6) Harvey, 51, 7) Bourdais, 51, 8) VeeKay, 51, 9) Ericsson, 50, 10) Newgarden, 47.