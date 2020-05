Marcus Ericsson tror Indycar startar i början av juni: ”Ingen önskedröm – de jobbar stenhårt”

Motorsporten är på väg att starta om efter coronkrisen. Formel 1 presenterade förra veckan en plan för att kunna starta säsongen i juli och amerikanska stock-car-serien Nascar ska kickstarta med fyra race på elva dagar med start nästa söndag.

Indycar? Jodå, sedan en månad tillbaka, när ytterligare ett antal tävlingar ströks, har den tänkta säsongspremiären varit planerad till den 6 juni, och det står fortfarande fast. Örebroföraren Marcus Ericsson tror på start då.

– Från början var det snack om att Texas inte ville köra utan publik, men det var säkert lite förhandlingstaktik mellan arrangören och Indycar, vem som ska stå för notan om det inte blir några publikintäkter. Som jag förstått det så jobbas det nu stenhårt bakom kulisserna för att det verkligen ska bli start då. Den 6 juni är inte bara ett datum som är en önskedröm, utan det är något som man verkligen tror på, säger Ericsson till NA.

– Att Nascar går ut stenhårt med att de ska köra redan nästa vecka känns jäkligt optimistiskt, men de verkar tro på det. Om man förutsätter att besluten tas på rätt grund – att det är säkert och att allt sker på ett bra sätt – så är det bara positivt för oss också. Alla vill komma igång och någon måste gå först.

Efter fem år i formel 1 debuterade Ericsson i fjol i Indycar, för mittenstallet som då hette Schmidt Peterson Motorsports. Till årets säsong har han bytt till toppteamet Chip Ganassi men har hittills bara hunnit med 1,5 testdagar i den rödvita bilen.

– Frågan är om vi bara kan åka till Texas och dra igång. Vi har knappt suttit i bilarna sedan september, och det är en av de tuffaste banorna på kalendern. Det hade varit rimligt om vi åtminstone fick någon extra testdag innan, säger Ericsson.

Indycarbilarna snittar över 350 kilometer i timmen runt den 2,4 kilometer långa ovalen i Texas där Kenny Bräck var så nära att förolyckas 2001.

Den ursprungliga Indycarpremiären, stadsracet i Saint Petersburg, blev inställt och flyttat till hösten samma dag som tidsträningarna skulle körts och alla förare redan var på plats. Därefter har också stadsracet i Long Beach, racen på Barber motorsports park i Alabama och på formel 1-banan Circuit of the Americas i Texas, och dubbelracen i Detroit ställts in.

Efter den planerade säsongspremiären i Fort Worth är planen att köra sex race på fem veckor med start den 21 juni. Säsongens höjdpunkt, Indy 500, är flyttat till den 23 augusti.

– Jag är mer redo än någonsin att dra igång. Det kliar något enormt i fingrarna, säger Ericsson som varit isolerad i sitt hus i en förort till Indianapolis senaste sex veckorna.

– Det är samma restriktioner fortfarande. Man får gå ut om man håller avstånd, men det mesta är stängt. Nästa besked om vad som ska ske här i Indiana ska komma den 15 maj.

Preliminär kalender för Indycar 2020

Helt inställda tävlingar: Barber motorsports park (skulle körts 5 april), stadsrace i Long Beach, Kalifornien (skulle körts 19 april), Circuit of the Americas (skulle körts 26 april), dubbelracen i Detroit (skulle körts 30–31 maj).

Starttiderna är cirkatider, svensk tid.

Natten mot 7 juni, 2.45: Texas motor speedway (oval).

21 juni, 18.50: Road America.

Natten mot 27 juni, 0.15: Richmond raceway (oval).

4 juli, 21.50: Indianapolis GP (flyttad från 9 maj), race ett.

12 juli, 21.40: Stadsrace i Toronto.

Natten mot 18 juli, 3.00: Iowa speedway (oval), race ett.

Natten mot 19 juli, 3.00: Iowa speedway (oval), race två.

9 augusti, 18.45: Mid-Ohio sports car course (flyttad från 16 augusti).

23 augusti, 19.00: Indy 500 (oval; flyttad från 24 maj).

30 augusti, 21.00: Gateway motorsports park (oval; flyttad från natten mot 23 augusti).

13 september, 21.40: Portland international raceway (flyttad från 6 september).

19 september, 21.25: Laguna Seca, race ett.

20 september, 21.25: Laguna Seca, race ett.

3 oktober, 21.50: Indianapolis GP, race två.

Under hösten (datum ej klart): Stadsrace i Saint Petersburg, Florida (flyttad från 15 mars).