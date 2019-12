Marcus Ericssons förre teamkompis fick sparken: ”Var lite dåligt – är ingen lätt situation”

Den 28 oktober kom beskedet som chockade Indycarfansen: James Hinchcliffe fick sparken från Arrow McLaren SP.

Efter tio år i serien är den skojfriske kanadensaren den mest omtyckta föraren på griden, så populär att han 2016 tog sig hela vägen till final i amerikanska versionen av Let's dance.

För Marcus Ericsson, som körde tillsammans med Hinchcliffe i det som i år hette Schmidt Peterson Motorsports och som redan tidigare lämnat stallet, var det ett både väntat och oväntat besked.

– När McLaren först kom in i SPM tänkte jag att både James och jag skulle ryka. Men ju längre tid det gick, desto mer trodde jag att han skulle bli kvar. Jag pratade med James en hel del under hösten också, och han sa att han pratat med teamägarna och Zak Brown (högsta chef för McLaren Racing) och att alla sagt att han skulle få köra vidare, att hans kontrakt gällde, berättar Marcus.

Medan Hinchcliffe nöjde sig med det beskedet skrev Ericsson, utan att vänta på om McLaren skulle vilja förlänga med honom eller inte, på för toppteamet Chip Ganassi Racing. Långt efter att både den och de flesta andra föraraffärer skedde plötsligt kovändningen: Hinchcliffe kickades till fördel för mexikanen Patricio O'Ward, som körde första halvan av årets säsong för Carlin, och amerikanen Oliver Askew, som vann underklassen Indylights.

– James gick och var inställd på att få köra för McLaren, och så får han det beskedet så sent ... Det tycker jag var lite dåligt. Hade han fått reda på det i augusti hade han kunnat göra som oss och hittat en annan styrning, men när han fick kicken så sent var alla heltidsstyrningar tagna. Nu måste något team addera en bil för att få plats med honom, och det kostar mycket pengar. Det är ingen lätt situation, säger Ericsson och fortsätter:

– Det är tråkigt när det blir så här, för James är en bra ambassadör för sporten, han är väldigt populär och han är den enda föraren från Kanada som är en väldigt viktig marknad för Indycar. Jag tror alla är intresserade av att han ska vara på griden nästa år, men pengarna måste komma någonstans ifrån. Man räknar ändå med att det kostar 60–70 miljoner kronor att driva en bil. James hade säkert kunnat få ihop det om han vetat om det i somras, men i november är det svårare. Men jag personligen tror att han åtminstone kommer kunna köra Indy 500 och i Toronto.

De tre toppteamen Andretti, Penske och Chip Ganassi har redan fyllt sina tolv bilar, liksom McLaren, Rahal Letterman Lanigan och Ed Carpenter Racing. Återstår då de mindre attraktiva platserna hos AJ Foyt och Carlin, två team som inte lyckades placera någon bil topp 14 i mästerskapet 2019, och en hos Dale Coyne Racing som helt oväntat gav formel 1-meriterade veteranen Sébastien Bourdais foten i slutet av november.

– Det var ännu mer förvånande än att James fick gå, men jag vet inget om turerna där. Det hade ju inte ens varit några rykten om Bourdais, inte ett ljud, så det var en väldigt konstig situation. Bourdais är ju en sådan som höjer statusen, han har varit med väldigt länge och vunnit en hel del, men någon gång måste väl de gamla rävarna fasas ut, säger Ericsson.

Det finns inget anmälningsstopp till Indycarserien, och heller inget tak på antalet bilar, så än så länge är det inte helt klart hur många som kommer stå på startgriden i säsongspremiären i Saint Petersburg den 15 mars. Det ser ut att bli minst 25 bilar i alla race, men ytterligare några kan adderas.

Från årets uppställning har, förutom Hinchcliffe och Bourdais, också amerikanen Spencer Pigot och britten Ed Jones försvunnit. Det är heller inte klart hur det blir med amerikanerna Santino Ferrucci och Charlie Kimball, brasilianarna Matheus Leist och Tony Kanaan, britten Max Chilton.

Nya är förutom Askew också nederländaren Rinus VeeKay, som blev tvåa i Indylights och nu tar plats hos Ed Carpenter, spanjoren Álex Palou som blev trea i japansa Super Formula-serien i år och nu ska köra för Dale Coyne, och britten Ben Hanley som gjorde tre race i år men räknas som nykomling när han nu ska göra sin första fulla säsong med Dragonspeed.

– Vi hade ett ”winter driver meeting” för några veckor sedan, där alla förare samlas och går igenom säsongen som varit och nya regler och koncept inför framtiden, och då pratade jag med Will Power. Han sa att kvaliteten på förarna 2019 var den bästa någonsin, om man ser till hela topp 15. Kvaliteten på bredden har aldrig varit så bra. Och nu känns det som att det blir ännu bättre, säger Ericsson.

– Med sex Andrettibilar, tre Penske och tre Chip Ganassi så är det tolv bilar bara i toppteamen – och det gör att det kommer bli så jäkla tufft bara att gå vidare från Q1 i kvalen. Det är det som är så häftigt med Indycar, får man inte till det i kvalet så är man 20:e på griden.

Föraruppställningen i Indycar 2020 – hittills

Andretti Autosport: Zach Veach, USA, Alexander Rossi, do, Ryan Hunter-Reay, do, Colton Herta (Harding Steinbrenner uppgår i Andretti), do, Marco Andretti.

Chip Ganassi Racing: Scott Dixon, Nya Zeeland, Felix Rosenqvist, Sverige, Marcus Ericsson (ny från Schmidt Peterson Motorsport), do.

Team Penske: Josef Newgarden, USA, Will Power, Australien, Simon Pagenaud, Frankrike.

Rahal Letterman Lanigan Racing: Graham Rahal, USA, Takuma Sato, Japan.

Arrow McLren SP (tidigare Schmidt Peterson Motorsport): Oliver Askew (ny från Indylights), USA, Patricio O'Ward (ny från Carlin), Mexiko.

Ed Carpenter Racing: Rinus Veekay (ny från Indylights), Ed Carpenter, USA, Conor Daly (ny, gjorde inhopp för Andretti, Carlin och Schmidt Peterson 2019), USA. Carpenter kör bara ovalracen, Daly de övriga tävlingarna.

AJ Foyt Enterprises: Två lediga platser.

Dale Coyne Racing: Álex Palou (ny från japanska Super Formula), Spanien, en ledig plats.

Carlin: Två lediga platser.

Meyer Shank Racing (nu helt fristående team): Jack Harvey, Storbritannien.

Dragonspeed: Ben Hanley, Storbritannien. Inte klart hur många race Hanley kommer köra.