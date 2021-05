Marcus Ericssons galna uppladdning inför Indy 500: Parad, besök hos fans, träff med NHL-stjärnan, häcklad i Tonight show • ”Som julafton”

I formel 1 är väl den största utvikning förarna gör under hela säsongen välgörenhets-modevisningen under den lediga fredagen i Monaco. Annars är det skyddad verkstad, fullt fokus på prestationerna på banan.

I Indycar är det … lite annorlunda, vilket Örebroföraren Marcus Ericsson hunnit lära sig när han nu är inne på sin tredje säsong på andra sidan Atlanten efter de fem i F1-cirkusen.

Dagen före säsongens överlägset största race, Indy 500, fick alla 33 förarna ställa upp på en parad genom närområdet utanför banan – förvisso mindre än den vanliga, när det inte råder pandemi, som brukar rulla genom downtown Indianapolis. Därefter en fotosession i centrala stan följt av hembesök till 33 speciellt utvalda fans.

– De hade haft en tävling där fans i Indianapolis skulle skicka in de bäst dekorerade husen med Indy 500-tema och fått in över 800 bidrag, och valt ut 33 vinnare, en till varje förare. De jag fick åka till hade bland annat målat min, Alexander Rossis och Conor Dalys bilar på stora träskivor, berättar Ericsson för NA.

– Indy 500 är en lång fest, faktiskt. Man märker det på gatorna, alla pratar om Indy 500, och så har det varit hela maj. Här är i Indiana är Indy 500 i maj lika mycket tradition som julafton i december.

Det tar inte för mycket fokus dagen före racet? Du hade inte hellre velat vara hemma och ladda?

– Welcome to America (skratt). Här ska allt vara en show, det är en del av spelets regler. Och på något sätt är det skönt att göra saker, hade man suttit hemma hade man bara tänkt på racet hela tiden. Nu har det varit fullt upp.

Ja, faktum är att Ericssons skaffade sig ännu mer att göra på eftermiddagen, när det obligatorisk programmet var över.

Han har bjudit in vännen och NHL-stjärnan Hampus Lindholm, som tog VM-guld med Sverige för tre år sedan och som just avslutat sin åttonde säsong med Anaheim Ducks, som en personlig gäst under Indy 500-helgen. Inför fredagens tidsträning gav Lindholm honom en specialtryckt Ducks-tröja med ”Ericsson” och nummer 500 på ryggen – och på lördagen bjöd Marcus tillbaka genom att fixa en åktur runt tävlingsovalen med gamle formel 1-världsmästaren och Indy 500-segraren Mario Andretti i en tvåsitsig Indycar-bil.

– Det var en överraskning. Jag sa att vi skulle till banan för att göra en intervju, och när vi kom dit och jag avslöjade vad han skulle få göra blev han rätt paff och var tvungen att springa på toa direkt. Men han tyckte det var coolt.

Dagen avslutades med att Ericsson, och en handfull andra Indy 500-förare, blev häcklade i USA:s största pratshow – Tonight show med Jimmy Fallon. Fallon satte olika epitet på förarna utifrån deras utseende – och Ericssons dubbades till ”den mest troliga att spela skurken i en direkt till VHS-uppföljare av Mighty Ducks”. Det var ändå lindrigt jämfört med Stefan Wilson som fick epitetet ”50-årig oskuld”.

På det idrottsliga planet avslutades uppladdningen inför Indy 500 redan på fredagen, med en knappt två timmar lång tidsträning där Ericsson – som varit topp tio på vartenda pass senaste tio dagarna – plötsligt återfanns som 23:a när de 33 förarna sorterades efter snabbaste varvtiderna.

Efteråt snackade experterna om att det kan vara ett tecken på att fjolårets trend håller i sig, då bilarna i Ericssons Chip Ganassi-team var överlägsna i sommarvärmen men hade det svårare i kyligare förhållanden. Efter att tränings- och kvalveckan genomförts i 30–33 graders värme hade temperaturen på fredagen nämligen sjunkit till 15, och den ser ut att ligga kvar under 20 under söndagens race. Men varken det snacket eller fredagens tider är något som bekommer Ericsson, som dessutom poängterade att teamkompisen Scott Dixon var snabbast av alla på fredagen.

– Nej, det är ingenting som oroar mig. Jag är bekväm och komfortabel med bilen, jag vet att den är snabb. Jag tror att det är farligt att dra några slutsatser av fredagen, det var det kortaste träningspasset vi gjort, och teamet har varit snabba hela månaden. Dixon och jag har väldigt lika setups, och han var snabbast av alla, så jag känner mig väldigt lugn, säger Ericsson och fortsätter:

– Faktum är att jag tyckte bilen kändes minst lika bra som alla andra dagar, men för att få de snabbaste tiderna måste man få en bra slipstream runt banan, och det var inget jag lade något fokus på att få under det här passet. Klart det hade varit roligare att vara ett som Dixon, men man får inte poäng för fredagsträningen.

Kommer vädret att påverka racet?

– Ja, det kändes i fredags som att det var lättare att ligga bakom och lättare att köra om det. Bilen glider inte lika mycket på banan när det är kyligare. Så jag tror att racet kommer bli riktigt, riktigt bra.

Nu återstår bara timmar till racet, som vinkas igång av skådisen Milo Ventimiglia, känd från Gilmore girls och This is us, 18.45 på söndagskvällen, svensk tid. De kommer i varje fall till stor del likna vanlig raceförberedelse.

– Vi har gjort så mycket förberedelser att man redan är bättre förberedd än vanligt. Det har varit långa veckor här, och vi hade flera möten i fredags där vi gick igenom racet. Härifrån är det en nyckel att försöka se det som vilket race som helst, det blir fel att försöka göra saker annorlunda än vanligt bara för att det är Indy 500, säger Ericsson.

– Den största skillnaden som man ändå måste ha med sig är att racet är så långt, det håller ofta på i 3–3,5 timmar. Så det gäller att ha tålamod och is i magen och … inte göra som jag gjorde förra året. Förutsättningarna är väldigt bra, och jag kan inte bli mer förberedd, så nu är det bara att hoppas på ett bra race.