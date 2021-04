Marcus Ericssons stora självförtroende efter starka racet: ”Tagit steget – lämnat mitten och är i toppen nu”

Det är lätt att titta på resultaten från Marcus Ericssons två första Indycarrace den här säsongen och tänka: ”Jaha, en sjunde- och en åttondeplats är ungefär som i fjol.”

Men faktum är att den 30-åriga Örebroföraren tagit rejäla kliv sedan förra säsongen, då han radade upp topp tio-placeringar.

I premiären på Barber motorsport park kvalade han för gången i karriären in som topp sex på en vanlig racerbana och var på väg mot en topp fyra-placering i racet. I stadsracet i Saint Petersburg på söndagen följde han upp med ett av sina starkaste race när han avancerade från 16:e startposition till en sjundeplats på en bana med få omkörningsmöjligheter.

Förra helgen var det egna raceingenjörens räknemiss som gjorde att Ericsson nästan fick soppatorsk och tappade fyra placeringar i slutet – den här gången var det övermod inför kvalet som ställde till det.

– Vi gick bort oss lite med inställningarna. Efter andra tidsträningen, som såg riktigt bra ut, så vill vi optimera ytterligare. Vi var inte nöjda med femteplatsen vi hade där utan ville gå för förstaplatsen i kvalet, och då gick hela teamet lite fel i stället. Vi blev svagare än vi hade räknat med, säger Ericsson till NA, på telefon från flygplatsen i Orlando.

– Det var en miss, för jag hade så jäkla bra känsla på träningen. Det är något man får ta med sig och lära sig av, man kanske inte ska göra så stora ändringar när man redan har en väldigt bra bil. Det var ändå väldigt små marginaler i kvalet, det var fem tiondelar upp till Q2, och hade jag tagit mig dit hade jag kunnat kvala åtta eller tia som Álex (Palou) eller (Scott) Dixon och varit med högre upp i racet.

Till racet ändrades inställningarna tillbaka, och Ericsson inledde omedelbart en jakt från 16:e-platsen: Han tog Scott McLaughlin i starten, Álex Palou och James Hinchcliffe i samma kurva på 23:e varvet, Ryan Hunter-Reay på 28:e och Pato O'Ward på 29:e.

Efter att ha tjänat två placeringar i depån tog sig Ericsson dessutom förbi först Rinus VeeKay och sedan också Sébastien Bourdais på 50:e respektive 56:e varven, för sjundeplatsen. Det var de två omkörningarna han var mest nöjd med.

– Jag visste att det var ett väldigt kritiskt läge i racet när jag hamnade bakom VeeKay och Bourdais, och då låg jag och avvaktade några varv och lärde mig var de hade sina svagheter innan jag la i en växel och tog båda på några få varv. Två riktigt bra omkörningar. Sedan öppnade jag upp en lucka till hela den gruppen inför andra depåstoppet. Det momentet är jag väldigt nöjd med, säger Ericsson.

I det läget återstod 44 av de 100 varven, och Kumlasonen stängde snabbt fyrasekundersluckan upp till Takuma Sato på sjätteplatsen. Men någon attack kom aldrig, varken före eller efter sista depåstoppet på 68:e varvet.

– Jag var aggressiv när det behövdes och tänkte till när det behövdes i dag. Det är lätt att bli för ivrig. Jag vet hur Sato är att köra hjul mot hjul med, och då tog jag hellre en sjundeplats i stället för att riskera allt för en sjätteplats som bara är värd två poäng mer i mästerskapet, säger Ericsson.

Japanen, som liksom Ericsson har ett långt förflutet i formel 1, har ett rykte som vildhjärna, och Marcus har själv haft flera duster med honom under åren i Indycar.

– Han är tvåfaldig Indy 500-mästare, så det är inget snack om att han är en duktig förare. Men han är rätt så oberäknelig hjul mot hjul, skulle jag säga. Hade jag verkligen fått chansen så hade jag naturligtvis kört om honom, men överlag var det inte överdrivet många omkörningar i det här racet och han gjorde inga misstag i slutet. Då tog jag hellre sjundeplatsen än att chansa allt för att nå sjätte, säger Ericsson.

Vid sidan om Will Power, som körde upp sig från 20:e till åttonde plats, var Ericsson den förare som avancerade flest placeringar i racet: Nio.

– Överlag ett jäkligt bra race från min sida. Jag tror inte att det kan bli så mycket bättre från den startpositionen, som det här racet utvecklade sig. Jag gjorde många bra omkörningar, var stark i omstarterna, hade rätt strategi och bra depåstopp, och när jag väl hade fri luft i mitten av racet var jag typ snabbast på banan, summerar Marcus.

Efter karriärens bästa kval i premiären och nu ett av de starkare racen är örebroaren full av självförtroende inför fortsättningen av säsongen, hans tredje i Indycar.

– Jag har visat direkt de här två helgerna att det stenhårda jobb jag lagt ned i vinter gett resultat, det visar sig varje gång jag är på banan nu. Oavsett om det är träning, kval eller race så är jag där framme konstant. Jag har tagit steget, jag har lämnat mitten och är med i toppen nu, säger han.

Till helgen väntar dubbla ovalrace i Texas, natten mot söndag respektive sent på söndag kväll, svensk tid.

– Det ska bli skitkul. Jag har sagt ett tag nu att jag ska ta min första Indycarseger på en oval, så det hade ju passat bra att göra det nu.

Indycar i Saint Petersburg

Resultat: 1) Colton Herta, USA, Andretti autosport, 1.51.51,4115, 2) Josef Newgarden, do, Team Penske, +2,4933, 3) Simon Pagenaud, Frankrike, do, +6,1496, 4) Jack Harvey, Storbritannien, Meyer Shank racing, +8,9497, 5) Scott Dixon, Nya Zeeland, Chip Ganassi racing, +8,9497, 6) Takuma Sato, Japan, Rahal Leterman Lanigan racing, +11,6802, 7) Marcus Ericsson, Sverige, Chip Ganassi racing, +11,9393, 8) Will Power, Australien, Team Penske, +13,2363, 9) Rinus VeeKay, Nederländerna, Ed Carpenter racing, +13,7194, 10) Sébastian Bourdais, Frankrike, A. J. Foyt enterprises, +15,9951, 11) Scott McLaughlin, Nya Zeeland, Team Penske, +17,5926, 12) Felix Rosenqvist, Sverige, Arrow McLaren SP, +18,5638, 13) Romain Grosjean, Frankrike, Dale Coyne racing, +22,7276, 14) Ryn Hunter-Reay, USA, Andretti autosport, +24,1275, 15) Graham Rahal, do, Rahal Letterman Lanigan racing, +24,7928, 16) Conor Daly, do, Ed Carpenter racing, +48,1603, 17) Álex Palou, Spanien, Chip Ganassi racing, +ett varv, 18) James Hinchcliffe, Kanada, Andretti autosport, +ett varv, 19) Pato O'Ward, Mexiko, Arrow McLaren SP, +ett varv, 20) Ed Jones, Förenade Arabemiraten, Dale Coyne racing, +ett varv, 21) Alexander Rossi, USA, Andretti autosport, +två varv, 22) Jimmie Johnson, do, Chip Ganassi racing, +fem varv, 23) Dalton Kellett, Kanada, A. J. Foyt enterprises, +33 varv, 24) Max Chilton, Storbritannien, Carlin, +82 varv.

Bonuspoäng: Herta (fyra, pole position och flest varv i ledning), Palou (en, ledde racet), Pagenaud (do).

Totalställning efter två av 17 race, topp tio: 1) Palou, 67 poäng, 2) Power, 65, 3) Dixon, 65, 4) Herta, 62, 5) Pagenaud, 54, 6) Harvey, 51, 7) Bourdais, 51, 8) VeeKay, 51, 9) Ericsson, 50, 10) Newgarden, 47, 11) O'Ward, 45, 12) Sato, 45, 13) Rahal, 41, 14) Grosjean, 37, 15) McLaughlin, 35, 16) Rossi, 31, 17) Daly, 28, 18) Rosenqvist, 27, 19) Jones, 25, 20) Hinchcliffe, 25, 21) Hunter-Reay, 22, 22) Kellett, 19, 23) Johnson, 19, 24) Chilton, 16.