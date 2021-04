Marcus Ericssons strategi slog tillbaka – tappade topplacering i Indycarpremiären

Efter lördagens succékval, Marcus Ericssons överlägset bästa på en icke-oval i Indycarkarriären, fanns förhoppningar om första pallplatsen sedan Detroit 2019. Och visst gjorde den 30-årige Kumlasonen ett starkt race när han trots att han tvingades spara bränsle för att klara sig på två depåstopp körde upp sig från sjätte till fjärde plats med 16 varv kvar.

Ericsson hade i det läget tagit sig förbi McLaren-mexikanen Patricio O'Ward och Andretti-amerikanen Alexander Rossi på strategi. De båda startade som etta och tvåa men satsade på trestoppare och tappade tätpositionerna mot förarna som valde att spara bränsle och gå för två stopp.

Ericsson var fyra av dem, bakom teamkompisarna Álex Palou, som tog över ledningen från tredje startposition, och Scott Dixon, som var trea bakom Team Penskes Will Power.

Allihop var för första gången i depå på 31:a, 32:a och 33:e av de 90 varven. Inför andra depåstoppet valde Ericssons ingenjörer att ta in honom tidigare än de andra, för att han skulle kunna göra en ”undercut” och ta sig förbi Dixon och kanske Power på strategi. Men det försöket slog tillbaka brutalt. Eftersom Ericsson hade fler varv kvar efter sista stoppet än de andra tvingades han spara betydligt mer bränsle, och kunde därmed inte hålla farten uppe.

På 74:e varvet svepte O'Ward, som då länge legat bakom och jagat, förbi Ericsson ned mot kurva fem – och tre varv senare dundrade både Sébastien Bourdais och Rinus VeeKay förbi. Därefter anslöt även Graham Rahal och Alexander Rossi bakifrån, och Ericsson fick kämpa med näbbar och klor för att hålla sjundeplatsen. På sista varvet sprack det, när även Rahal tog sig förbi. Ericsson blev därmed åtta.

I täten körde Power i slutet in Álex Palous försprång, och med tre varv kvar skiljde bara sekunden till den unge spanjorens fördel. Även Dixon och O'Ward närmade sig, men ingen lyckades fullfölja någon omkörning.

Racet inleddes med en jättekrasch. Mellan kurva fyra och fem på första varvet tappade Josef Newgarden ut bilen på gräset och snurrade 360 grader. Colton Herta och Ryan Hunter-Reay gick rakt in i honom, och Max Chilton väjde åt höger och gick in i Felix Rosenqvist. Alla fem fick sina race förstörda, även om några av dem kom ut och gjorde några varv efter reparationer. En jobbig säsongsstart för Värnamoföraren Rosenqvist, i år i McLaren, som körde in i depåmuren på träning och snurrade på kvalet på lördagen, och sedan alltså fick sitt race förstört redan på första varvet.

Strax efter omstarten, ut på åttonde varvet, snurrade dessutom Jimmie Johnson och orsakade en ny gulflagg och säkerhetsbilssession. Racets andra och sista.

Indycarsäsongen fortsätter redan nästa helg, med stadsrace i Saint Petersburg, Florida.

Texten uppdateras, längre version följer!