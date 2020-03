Marcus Ericssons visar upp sin nya racingsimulator – kör dubbla tävlingar på lördag: ”Som ett barn på julafton”

Få idrotter har varit så snabba på att totalt ställa om under coronapandemins härjningar som bilsporten.

Formel 1-premiären i Australien ställdes in på fredagen den 13 mars. Bara två dagar senare – söndagen när racet skulle ha körs – mätte F1-stjärnorna Max Verstappen och Lando Norris sina krafter online med Indycarförare som Felix Rosenqvist, Simon Pagenaud och Colton Herta i ett simulatorrace på Nürburgrings GP-slinga, anordnat av nättidningen The Race.

Under de tio dagar som följt har antalet stjärnspäckade simulatorevent ökat snabbare än antalet inställda racingtävlingar, och i söndags körde formel 1 sitt första officiella ”virtuella GP”.

Nu ger sig även Marcus Ericsson, 29, in i matchen. På lördag gör Kumlasonen, som gjort fem säsonger i F1 och är på väg in i sin andra i Indycar, debut med dubbla tävlingar när Indycar drar igång sin officiella simulatorserie och The Race bjuder in till ett nytt allstarrace. I hemmet i Indianapolis har Örebroföraren precis hunnit få igång sin första, privata simulatorrigg.

– Jag har haft en genialisk tajming (skratt). Folk tror att jag började det här bygget på grund av coronakrisen, men faktum är att jag beställde delarna i slutet av januari. Felix (Rosenqvist, teamkollega och granne i Indianapolis) köpte en värstingsimulator i vintras, och jag provade den flera gånger och bestämde mig för att också skaffa en sådan. Så med hjälp av honom beställde jag prylar från sju-åtta olika ställen i Europa och USA: Chassit, datorn, skärmen, motorn till ratten, själva ratten, pedalerna ... Och senaste veckorna har grejerna börjat komma, berättar Marcus på telefon.

– Jag har tummen mitt i handen, så jag och tjejen (Alexandra Zaitseva) höll på i två hela dagar med att bygga och skruva, och till slut fick vi ringa in Felix som också satt en hel dag. Till slut visade det sig att ratten och motorn till den inte var kompatibla, och det skulle vara fyra veckors leveranstid på en ny. Men Felix kände någon som kände någon som hade en liggande, så i tisdags morse var jag och köpte en ratt i ett garage här i Indianapolis.

Resten av tisdagen gick åt till att spela in sig på Iracing, ett av de stora simulatorprogrammen som används av proffsen. En ny upplevelse för Ericsson som tidigare ”bara” kört formel 1- och Indycarteamens mångmiljonmaskiner.

– Jag har aldrig varit en dataspelskille, har egentligen aldrig kört en sådan här hemmasimulator tidigare. I går när jag satte igång hamnade jag i en division där jag fick köra mot andra nybörjare, och där var jag hela tiden snabbast med flera sekunder, så det kändes bra, säger Ericsson som inte vet hur mycket fördel han kommer ha av att vara professionell racerförare.

– Någon fördel borde man ha, men man får skruva ned förväntningarna och komma ihåg att jag faktiskt är nybörjare här. Många av de andra förarna från formel 1 och Indycar har hållit på med det här vid sidan om i många år. Samtidigt har jag ju kört en hel del i teamens avancerade simulatorer. En stor skillnad mot riktig racing är att man tappar känslan genom kroppen – när bilen rör sig känner man greppet genom kroppen. I en simulator kan man bara avgöra greppet genom ögonen och känslan i ratten.

Ericsson tror ändå att simulatorracingen kan hjälpa honom ute på de riktiga banorna, när racingen drar igång igen i framtiden.

– Största anledningen till att jag skaffade en simulator från början är att de är så välgjorda och verkliga nu att man kan träna olika moment. Man kan nöta de banor man ska köra på, och precis som på riktigt kör man träning, kval och race vilket gör att man kan träna mentalt på koncentrationen och de olika tävlingsmomenten: Att inte göra några misstag och sätta ett snabbt varv direkt i kvalet, och så vidare. Jag tror inte att man blir en bättre racingförare rent körtekniskt av att vara duktig i en simulator, men jag tror man kan träna på lika moment, säger Ericsson och tillägger:

– Sedan är det jäkligt kul också, när det inte finns så mycket annat att göra. Jag var som ett barn på julafton när jag fick igång den. Flickvännen var väl inte lika imponerad, jag blev fast där hela kvällen.

Tror du att du hade tjänat på att upptäcka simulatorracingen tidigare?

– Med facit i hand så hade det nog inte varit så dumt att vara igång med det för några år sedan, jag tror att det hade varit nyttigt. Framför allt eftersom motorsporten är så annorlunda mot till exempel fotboll och hockey där de kan träna varje dag – för oss kan det ju gå månader mellan träningstillfällena, och då är det garanterat bättre att köra hemmasimulator än att inte göra något alls. Det kanske är det här som kommer sätta pricken över I för Ericsson (skratt).

Indycar har hittills ställt in eller skjutit upp sina fyra första race och kommer preliminärt att starta säsongen med Indianapolis GP den 9 maj.

Här kan du se Marcus Ericsson köra på lördag

17.00 (svensk tid): The Race all-star esport battle, deltävling tre. Direkt på The Races Youtube-sida. Körs med Rfactor 2-simulatorprogrammet. Andra toppförare som kör: Juan Pablo Montoya, Esteban Gutiérrez, Stoffel Vandoorne, Felix Rosenqvist, Alexander Rossi, Colton Herta. Ännu ej bekräftat vilken bana som kommer att köras.

21.00: Indycar Iracing challenge, deltävling ett av sex. Direkt på Indycars Facebook- och Youtube-sidor. Körs med Iracing-simulatorprogrammet. Andra toppförare som kör: Felip Nasr, Sage Karam. Många fler nuvarande Indycarförare kommer presenteras närmste dagarna. Fansen får rösta om vilken bana som ska köras, efter flera omgångar finns Watkins Glen, Michigan international speedway och Auto club speedway kvar i omröstningen.

Indycar Iracing challenge

Alla Indycarförare är inbjudna till racingserien som kommer att köras över sex lördagar:

28 mars: Fansen röstar fram vilken bana (val mellan åtta tidigare eller nuvarande Indycarbanor).

4 april: Barber motorsport park.

11 april: Förarna röstar fram vilken bana.

18 april: Banan lottas fram.

25 april: Circuit of the americas (F1-banan i Austin).

2 maj: Fansen röstar fram vilken bana (val mellan åtta banor Indycar aldrig kört på).