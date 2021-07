Mardrömsminut för Rynninge – förlorade trots debutmål: ”Vi ska vara ett lag för toppen”

Se höjdpunkter från matchen i spelaren ovan. OBS regnet förstörde sändningen efter dryga 50 minuter.

Tre poäng på tio matcher är facit för Rynninge IK i division 2 södra Svealand.

Säsongens enda vinst, och poäng, kom mot Mjölby AI på Vifokavallen i Mjölby. När samma lag drabbades samman på Grenadjärvallen hoppades Rynninge på att säsongens andra trea skulle komma.

Det var också en lovande start på matchen för Rynninge som skapade ett gäng farliga målchanser.

Sedan skulle det komma ännu en mardrömsminut.

I matchens 40e minut skulle gästernas Nils Lindsten skjuta in matchens första mål.

I matchens 41a minut skulle samma Nils Lindsten spela fram Arvid Falk Lindgren till 2–0.

Ridå för hemmalaget.

– De skapar nästan ingenting i första förutom målen. Det är konstigt för vi går in med en bra känsla till pausen men är ändå besvikna för att vi ligger under med 2–0. Det är tufft för självförtroendet att släppa in två mål så tätt inpå varandra, säger Max Nordin.

Andra halvlek blev försenad efter ett kraftigt regnfall. När halvleken väl fortsatte blev det mer av samma vara. Rynninge försökte skapa men så kom Mjölby fram igen.

Eldin Ibrahimbegovic, den unge yttern, klev in från sin högerkant och dribblade bort ett par Rynningespelare innan han klippte till och gav gästerna en tre-målsledning.

För att göra saken värre skulle Rynninge sedan dra på sig en straff bara minuter senare. Det var Max Nordin som fällde David Lundgren som också slog straffen i mål för 4–0 Mjölby.

– Katastrof. Aldrig i livet att det där är straff. Jag är inte ens på honom. Vi borde också ha fått en straff om det där var ribban, säger Max Nordin och tillägger:

– Men det är som det är. Vi kommer ut i andra halvlek för att gå för 2–1 men istället får vi två mål mot oss. Det är det som visar att vi är ett bottenlag.

Rynninge skulle hitta en reducering när man tog sig fram på högerkanten och hittade in till just Max Nordin som kunde placera in hemmalagets första mål för dagen.

Närmare än så skulle inte Rynninge komma och nykomlingen Mjölby kunde åka hem med tre poäng.

– Jag tycker inte resultatet spelar matchen alls. Surt, det är aldrig kul att förlora. Tyckte det gick bra för mig men vi förlorade så det är ändå inte godkänt, säger Rynninges nyförvärv.

Vad kan du bidra med för att rädda Rynninge?

– Vad jag har förstått så ska vi vara ett lag för toppen som ska vara med och kvala till ettan och inte riskera att åka ur till trean. Jag försöker bidra med så mycket positiv energi som jag kan och öka självförtroendet i truppen. Vi kommer fixa det här vi måste bara undvika att släppa in två mål på så kort tid.

I division 2 södra Svealand kunde Karlslund vända och vinna hemma mot Värmbols FC. Matchen slutade 2–1 efter ett mål av nyförvärvet Almin Masic.

I en annan division 2 serie, norra Götaland, kunde Yxhult vinna med 3–2 på bortaplan mot Stenungsunds IF.

Matchfakta:

Resultat: Rynninge IK – Mjölby AIS: 1–4 (0–2)

Lagen:

Rynninge IK: (4–4–1–1) Sebastian Molnar – Emil Nilsson, Robert Ghazemi, Jens Arrby, Samuel Kihlberg – Freddie Swartling (58), Bruno Dal Monte, Max Nordin, Rasmus Norén (46) – August Holmberg (82) – Edvin Andersson (58).

Avbytare: Anes Edris (82), Haris Karahmet (58), Viktor Hallin (46), Melvin Einarsson, Alexis De Ridder, Miran Abdulrahman Mohammad (58), Sadam Hussein Mohamud.

Mjölby AI: (4–4–2) Alex Lundquist – Dennis Bilanovic, Oscar Yilmaz, Martin Ingesson, Max Malmén – Eldin Ibrahimbegovic (76), Jesper Beurling, Jacob Samuelsson (70), Arvid Falk Lindgren (70) – Nils Lindsten, David Lundgren (76).

Avbytare: Jonathan Hellqvist, Adin Pehilj, Emil Dagnäs, Besart Kalludra, Daniel Yaakob (76), Mårten Andersson, Richard Hedlund.