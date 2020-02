Mardrömsstart för Noras rallystjärna – fick punktering efter tre kilometer i junior-VM-debuten: ”En sån jävla otur”

Efter att ha kortats med nästan 50 procent består årets mildväderdrabbade svenska VM-rally av 171 kilometer specialsträckor.

Men det dröjde bara tre innan olyckan framme för junior-VM-debutanten Pontus Lönnström, 24, från Nora. I en kurva tidigt på första sträckan körde han vänstra framhjulet på sin Ford Fiesta rakt in i en sten, med punktering som följd.

– Stenen låg inte på vägen, men den låg där spåren var. Jag hade redan lagt linjen och så låg stenen där. Då går det inte att göra något. Det är ganska chansartat, man kan köra på en sten och få punktering eller så slipper man. Ibland har man tur att man klarar sig och ibland har man en sån jävla otur att det inte behövs så mycket, säger han.

Hof-Finnskog-sträckan är över 21 kilometer lång, och med 18 kvar till mål hade Lönnström inget annat val än att stanna och byta däck. Det tappade han runt 3,5 minuter på, och över linjen var han sist av alla, 16:e i JVM, 3.40 bakom klassegraren Tom Kristensson.

Trots det lyckades Lönnström hålla motivationen uppe under de tre avslutande sträckorna, där han var sjua, trea och fyra av de 16 JVM-ekipagen. Totalt tappade han bara 32 sekunder på Kristensson på de sträckorna tillsammans, och hade han haft ett hyggligt resultat från förstasträckan hade han varit femma efter sin första JVM-dag i karriären. Nu är han i stället tolva, med 54 sekunder upp till poängplats. Å andra sidan ger varje sträckseger också en JVM-poäng, vilket Lönnström nu riktat in sig på. På fredagens avslutande prov var han bara 2,2 sekunder från att lyckas.

– Det har gått bättre och bättre hela tiden, och jag hoppas på att kunna göra något bra i morgon. Vi kommer inte slå av något på tempot, vi ska försöka öka lite i stället, säger han.

Inga problem med motivationen efter ett så tidigt missöde?

– Visst, det kanske blev lite svårare att ta ut det sista lilla, men eftersom sträcksegrarna ger poäng så har man ändå något att köra för. Det här blev absolut inte den start man hade väntat sig eller ville ha, men man får göra det bästa av situationen.

Den andre länsföraren i rallyt – örebroaren Joakim Roman, 55 – ligger nia i WRC3-klassen och är på väg mot sina första VM-poäng sedan Mexiko 2004. När italienaren Umberto Scandola lämnade återbud redan på förhand återstod bara tio bilar i klassen, så allt Roman behöver göra för att säkra poängen är att ta sig runt. Efter första dagen ligger han nia, drygt fem minuter bakom finländaren Emil Lindholm som toppar klassen.

– Det finns absolut mer tid att ta, vi kan åka minst en minut snabbare per sträcka. Men frågan är om jag ska göra det eller inte. Nu är vi på VM-poängplats, och det är ganska långt upp till dem framför, säger Roman och menar att det kan vara bättre att köra med lite säkerhetsmarginal.

Till skillnad från stjärnorna i rallyts huvudklass får de i supportklasserna inte använda uppdaterade ”isnoter”, som talar om var det är grus och var det är is. Något Roman upplevde som den största svårigheten under fredagen.

– Jag kan åka på vilket jävla underlag som helst, bara det är samma. Men nu skiftade det mellan grus och is och då har jag svårt att få flyt. Långa partier gick det jättebra på grus, och så kommer det plötsligt någon tvär sväng där det är hur mycket is som helst ... Och när det är is långa sträckor kommer man in i rytmen, men sedan blir det grus igen. Men jag har hållit mig på vägen hela tiden, jag hade lite lätt sladd på något ställe, men inget värre, säger han.

Mildvädret har gjort att årets Svenska rally förkortats från 19 till tio specialsträckor. Samma fyra som kördes på fredagen körs ett varv till på lördagen, och därefter avslutas rallyt med två varv på Likenässträckan på söndag. Roman – som har mest rutin av alla förarna i fältet med sina 24 starter i rallyt – tror vägarna kommer hålla.

– Ja, det ser oväntat bra ut. Sista riktiga sträckan i dag, Nyckelvattnet, kom jag ihåg som lervälling från rekognoseringen, men det var 70–90 procent is. Men de hotar med att det ska bli snö i natt, och då kan det bli riktigt spännande. Jag har svårt att tro att de tänker ploga, så det kan bli spårigt. Och blir det mycket snö blir det väldigt svårt, för då ser man inte var det är grus och var det är is, för då blir alltihop vitt.

Britten Elfyn Evans leder överraskande största klassen 8,5 sekunder före regerande världsmästaren Ott Tänak, Estland.

Svenska rallyt efter första dagen av tre

VM: 1) Elfyn Evans, Toyota, Storbritannien, 30.43,7, 2) Ott Tänak, Hyundai, Estland, +8,5, 3) Kalle Rovanperä, Toyota, Finland, +14,3

Junior-VM: 1) Tom Kristensson, Ford, Sverige, 35.30,1, 2) Martin Sesks, do, Lettland, +23,0, 3) Lauri Joona, do, Finland, +33,1 ... 12) Pontus Lönnström, do, Sverige, +4.12,3.

WRC2: 1) Mads Østberg, Citroen, Norge, 32.34,1, 2) Ole Christian Veiby, Hyundai, do, +8,4, 3) Pontus Tidemand, Skoda, Sverige, +18,3.

WRC3: 1) Emil Lindholm, Skoda, Finland, 32.29,4, 2) Jari Huttunen, Hyundai, do, +7,7, 3) Johan Kristoffersson, Volkswagen, Sverige, +28,6 ... 9) Joakim Roman, Skoda, do, +5.11,4.