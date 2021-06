Mardrömsstart på säsongen för Thed Björk – kvalade uselt och fick bryta racet

Thed Björk Bang-Melchior, 40, vann race i WTCC respektive WTCR på Nürburgrings klassiska nordslinga både 2017 och 2018, men när årets tävlingssäsong på lördagsförmiddagen startade med dubbla heat på den drygt 25 kilometer långa banan fick han nöja sig med en 13:e-plats i det första. I ett kaosartat andrarace hade han tagit sig upp på tiondeplatsen när han tvingades svänga in i depån och bryta i slutet av det andra av de tre varven – på grund av skäl som tv-produktionen missade.

Men egentligen berodde problem främst på att den Vretstorpsfostrade Karlskogaförare, som tog VM-guld 2017, kvalade alldeles för dåligt på fredagen. Från 15:e ruta finns väldigt lite att göra på den smala banan, och Björk fick bara försöka samla upp de smulor som fanns.

Portugisiske ex-formel 1-föraren Tiago Monteiro vann första racet efter att ha använt slipstreaming på långa rakan på sista varvet för att ta sig förbi Björks teamkompis Yvan Muller. Fransmannen Jean-Karl Vernay vann det andra i sin Audi, bara uppvaktat av teamkompisen Luca Engstler. Förutom Björk tvingades ytterligare sju förare att bryta det racet, så bara 14 av 22 tog målflagg.

Säsongen fortsätter på banan i Estoril, Portugal, om tre veckor.

Resultat och totalställning

Race ett: 1) Tiago Monteiro, Porutgal, Honda, 27.18,961, 2) Yvan Muller, Frankrike, Lynk & Co, +0,514, 3) Santiago Urrutia, Uruguay, do, +0,746, 4) Esteban Guerrieri, Argentina, Honda, +0,945, 5) Norbert Michelisz, Ungern, Hyundai, +1,410 … 13) Thed Björk Bang-Melchior, Sverige, Lynk & Co, +7,322.

Race två: 1) Jean-Karl Vernay, Frankrike, Hyundai, 2) Luca Engstler, Tyskland, do, +0,348, 3) Nestor Girolami, Argentina, Honda, +12,479, 4) Attila Tassi, Ungern, do, +13,509, 5) Urrutia, +13,718 ... 15) Björk Bang-Melchior, + ett varv.

Totalställning efter en av åtta deltävlingar: 1) Vernay, 39 poäng, 2) Monteiro, 33, 3) Girolami, 33, 4) Muller, 29, 5) Urrutia, 29.