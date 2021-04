MARIA LARSSON: Njut av dina påskägg – men det finns ett hot mot äggen!

Ägg hör också påsken till. Det är en tradition som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Under den tid som Sverige var katolskt fick man inte äta ägg under fastan, men till påsken var det fritt fram. Och just till påsken hade hönorna i regel börjat värpa igen.

... fick två miljoner värphöns avlivas hos en av Sveriges större äggproducenter i Kalmar län.

Men det finns hot mot äggen. För ett par månader sedan fick två miljoner värphöns avlivas hos en av Sveriges större äggproducenter i Kalmar län. Därmed minskade vårt lands totala äggproduktion med 15 procent. Sedan dess har fågelinfluensan spritt sig över landet. Alldeles nära oss, i Mjölby och Linköpings kommuner har flera utbrott konstaterats bland såväl värphöns som slaktkycklingar.

Det är inte ovanligt att fågelinfluensautbrott sker just vid den här tiden. Men i år tycks det vara en ovanligt aggressiv variant som både är mycket smittsam och har hög dödlighet. Det är flyttfåglarna som ofta bär smittan med sig. Flera länder i Europa har drabbats hårt, exempelvis Frankrike och Nederländerna.

I länet har vi ett 80-tal äggproducenter, varav ett 10-tal större.

I skrivande stund har ingen smitta konstaterats i vårt län. Det är vi tacksamma för men på Länsstyrelsen har vi beredskap för att så kan ske. I länet har vi ett 80-tal äggproducenter, varav ett 10-tal större. Om man har fler än 50 värphöns ska man registrera sig som producent så det finns naturligtvis långt fler som har värphöns till husbehov. Alla är nu mycket uppmärksamma för att skydda sina besättningar. Det krävs extra rengöring och desinficering av redskap, utrustning, kläder och skor. Extra svårt är det förstås för ekoproducenter som levererar sprättägg, alltså ägg som värps av hönor som får spatsera utomhus.

Smittan får stora konsekvenser för den företagare som drabbas. En gård som drabbas blir spärrad. Ett skyddsområde upprättas tre kilometer runt gården och från det området får inga transporter äga rum. Ett övervakningsområde inrättas också med en radie på tio kilometer. Alla fjäderfän på den drabbade gården måste avlivas och alla ägg måste förstöras. Inte heller gödsel får lämna gården, då den också kan vara smittbärare. Det får i sin tur konsekvenser för de odlare som behöver just hönsgödsel för att få en god skörd. En smittad gård måste sedan saneras och först efter 21 dagar kan man sätta in nya djur.

Virus känner inte av nationsgränser och snabbhet i att möta ett utbrott har stor betydelse för hur utvecklingen blir ...

Vi har det senaste året blivit väl medvetna om vad smittsamma sjukdomar kan få för konsekvenser för allas våra liv. Virus känner inte av nationsgränser och snabbhet i att möta ett utbrott har stor betydelse för hur utvecklingen blir och för hur många som drabbas.

Trots att fågelinfluensan drabbat oss verkar det finnas påskägg så det räcker till oss alla även denna påsk. Så sänd en extra tacksam tanke till alla äggproducenter som just nu gör en extra arbetsinsats för att vi ska kunna sätta ägget i äggkoppen och njuta detta fantastiska livsmedel. Glad Påsk!

Maria Larsson

Landshövding i Örebro län